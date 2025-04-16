Дана Уайт лишь наёмный рабочий. Братья Фертитта — теневые создатели величия UFC

UFC – лучшая лига по смешанным единоборствам на планете. Она достигла грандиозных масштабов, собрала под своё крыло самых топовых бойцов. И многие связывают такой успех исключительно с фигурой Даны Уайта. Функционер действительно сделал многое для своего детища. Но не стоит забывать о двух братьях – Фрэнке и Лоренцо Фертитта. Они удачно вложились в промоушен и превратили его в настоящего «монстра». А ещё сделали Дану самым влиятельным человеком в мире единоборств. Иными словами, именно семья Фертитта изменила правила игры, сделала UFC флагманом.

Фрэнк и Лоренцо родились в Лас-Вегасе. Первый – в 1962-м, второй – в 1969-м. Братья на протяжении долгого времени занимались своими делами – вели бизнес отца, активно вкладываясь в казино Лас-Вегаса. Однако своим наследникам он передал не только финансовые активы. Фрэнк-младший (именно так, поскольку Фрэнком звали и дедушку братьев) фанател по боксу, поэтому с юных лет прививал парням любовь к джентльменскому виду спорта. А в католической школе Епископа Гормана в Лас-Вегасе братья познакомились с Даной. Они работали в казино отца, но мечтали в дальнейшем выстроить свой бизнес. И активно смотрели за пределы этой индустрии. Отец отошёл от дел, а парни продали акции и заработали солидные $ 294 млн.

На 1995 год Уайт занимался менеджерской деятельностью, сотрудничал с профессиональными боксёрами, только делал первые шаги в смешанных единоборствах. Однако всё-таки смог завлечь братьев Фертитта в свои идеи. На собственной свадьбе он рассказал друзьям, что такое MMA. Об этом вспоминал позже Лоренцо: «Помню, как мы встретились с Даной на свадьбе – долго говорили. Тогда-то он мне и рассказал, что заинтересовался молодым видом единоборств, где совершенно нет правил, и взял под крыло пару ребят, чтобы провести собственный турнир – где-то в подвале. Я тогда подумал, что это какое-то безумие».

Лоренцо Фертитта и Дана Уайт Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

С первой попытки договориться о полноценном сотрудничестве не получилось. Но в 1999 году Роберт Мейровиц пригласил братьев на турнир UFC 21. Лига уже успела набить солидный бэкграунд, привлекала к себе внимание потенциальных спонсоров. Однако именно тот момент стал переломным. Семья Фертитта окончательно влюбилась в смешанные единоборства. А Фрэнк и вовсе остался в полном восторге: «Поначалу смотрелось дико, потом стало интересно, а позже я понял, насколько это жёстко и в то же время круто – я влюбился в этот спорт».

На тот момент лига столкнулась с проблемами. UFC грозило закрытие, на чём настаивал экс-кандидат в президенты США Джон Маккейн. А братья являлись членами спортивной комиссии штата Невады. И изначально Мейровиц планировал, что они просто будут помогать промоушену. Но Дана пошёл дальше. И в 2000 году предложил Лоренцо полностью выкупить лигу. Он обещал дать миру нечто уникальное: «UFC – это как новая технология. Понимаете, это как штука, про которую никто не знает, но без неё нельзя представить будущее».

Лоренцо Фертитта и Дана Уайт Фото: Chance Yeh/WireImage

Лоренцо моментально заинтересовался предложением и заговорил с Мейровицем о полноценной покупке промоушена. В 2001 году братья окончательно уладили все формальности и приобрели UFC за $ 2 млн. А чтобы оформить всё, официально даже была создана та самая фирма – Zuffa LLC. А Дана закономерно был назначен на пост президента организации. С того момента началась настоящая новая эра.

Стоит отметить, что братья немного разделили зоны ответственности. Фрэнк занимался делами казино, Лоренцо бросил силы на лигу. А Дана активно раскручивал промоушен на рынке, заманивал новых бойцов. Именно тогда на UFC положил глаз и Дональд Трамп, который помог справиться со многими имеющимися проблемами. В 2005 году Лоренцо и Уайт придумали новый продукт – The Ultimate Fighting, который стал идеальной площадкой для поиска талантов. Вернее, перспективные бойцы сами рвались в промоушен, проходили через сито отборов.

Лига начала активно поглощать конкурентов – WEC, Pride… А Лоренцо окончательно загорелся идеей этого бизнеса и полностью отказался от работы с казино. После покупки Strikeforce оставалось лишь констатировать, что UFC – лучший промоушен на планете, с которым попросту невозможно конкурировать. Казалось, что наступило идеальное время заработать целое состояние. Сначала было заключено соглашение с Fox Sports Media Group на трансляцию всех турниров, а затем добавились сервис Fight Pass и продажа pay-per-view. Братья даже продали свой предыдущий бизнес и казино. Казалось, теперь они будут полностью погружены в дела UFC.

Лоренцо Фертитта Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

А затем случилось то, чего не ожидал вообще никто. Лоренцо объявил, что семья собирается продать промоушен. Его выставили на торги, а компания William Morris Endeavour-International Marketing Group выиграла тендер. Семья продала раскрученный продукт за… $ 4 млрд. За 15 лет стоимость лиги выросла в 2000 (!) раз. И очень серьёзный вклад в это внесли именно Фрэнк и Лоренцо. У руля промоушена из этой троицы остался только Дана. Однако он находился в шоке, по словам самого Лоренцо, не ел и не спал два дня после новостей о сделке.

Полностью отказаться от дел UFC парни всё-таки не смогли. Компания WME-IMG получила 72% акций. Безусловно, она получила возможность практически полностью контролировать ситуацию. Но у семьи Уайта осталось 9%, а 8% – до сих пор под контролем братьев Фертитта. Видимо, Фрэнк и Лоренцо оставили себе по 4%. И есть уверенность, что в управлении лигой они по-прежнему не последние люди, пусть и немного ушли в тень.