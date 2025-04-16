Почему Волкановски не боится Евлоева? Разбираем шансы россиянина забрать пояс

В минувшие выходные состоялся масштабный номерной турнир UFC 314. По его итогам стал известен новый чемпион промоушена в полулёгком весе: пояс, который оставил Илия Топурия, разыграли Александр Волкановски и Диего Лопес. Волкановски сумел вернуть себе титул, которым долго владел, и уже обозначил круг тех бойцов, против которых хотел бы провести защиту.

Одним из главных претендентов на пояс является непобеждённый россиянин Мовсар Евлоев. Об этом, кстати, Волкановски говорил ещё до поединка с Лопесом: мол, в случае победы обязательно проведу защиту против Мовсара. И пока Алекс от своих слов не отказывается: уже через три месяца Волкановски готов дать шанс россиянину.

«Мне нужно будет проверить несколько вещей, но я почти уверен, что обошлось без переломов. Если так, то давайте сделаем это», — сказал Волкановски в интервью FOX Sports.

Мовсар не остался в стороне и моментально ответил на слова Алекса.

«Я побил Диего Лопеса, Алджамейна Стерлинга, Арнольда Аллена и Дэна Иге. Ни у кого, за исключением чемпиона, нет лучшего резюме в 65 кг. У меня длиннейшая серия побед в дивизионе. Я против Волкановски в конце июня», — написал Евлоев в социальной сети X.

Интересно, что Волкановски, кажется, не собирается бегать от Евлоева, как это делал, например, Илия Топурия. Испанец неоднократно заявлял, что у Мовсара нет досрочных побед и что ему нужно кого-нибудь финишировать, чтобы претендовать на бой. Походило это всё на откровенное отлынивание от поединка с опасным претендентом.

Илия Топурия Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Волкановски же, как и его тренер Джо Лопес, отмечает, что россиянин достоин подраться за титул. Алекс уверен в собственных силах. Этому есть объяснение. Волкановски, перед тем как проиграть Топурии, полностью зачистил дивизион – он трижды побеждал Макса Холлоуэя, выигрывал у Жозе Альдо, Брайана Ортеги, Корейского Зомби. И все эти парни представляли колоссальную угрозу. Так что в плане больших и сложных вызовов австралийца Евлоевым не удивить.

Не стоит забывать и о том, что Волкановски дважды дрался с Исламом Махачевым. И первый поединок получился куда более близким, чем ожидалось. Махачеву не удалось разобраться с Волком на земле, да и переводить Алекса было непросто. Это добавляет австралийцу уверенности в своей борьбе перед потенциальным поединком с Евлоевым.

А за стойку и функциональную подготовку Волкановски переживать точно не стоит. Только что он провёл пятираундовый бой с опасным Диего Лопесом, в котором продемонстрировал свои главные преимущества. Алекс на протяжении пяти раундов держал хороший темп, много двигался, бил с дистанции и просто переработал претендента.

Поэтому Волкановски вполне уверен в своих силах и готов дать Евлоеву шанс, что действительно вызывает уважение. Однако Волк не учитывает одного. Да, ему удалось справиться с борьбой Махачева, но из-за того, что Ислам не делал акцент только на переводах и партере. Махачев хотел доказать, что может и в стойке конкурировать на самом высоком уровне. Вряд ли этим будет заниматься Мовсар. Драться с Алексом в стойке для него утопия, поэтому план Евлоева будет заключаться в постоянных переводах и работе в партере.

Скучно? Скорее прагматично. Если Мовсар получит титульный шанс, которого ждёт уже довольно долго, вряд ли он станет кому-то что-то доказывать про яркость и зрелищность поединков. Евлоев, к слову, может и в стойке порубиться, но нужно ли? В боях с лучшими надо использовать свои главные преимущества. И в данном случае россиянину нужно делать акцент на борьбу – тогда шансы забрать пояс значительно увеличатся.

Вопрос в том, хватит ли Евлоеву функциональной подготовки, чтобы валить и удерживать Волка пять раундов. Мовсар свой единственный в карьере пятираундовый бой проводил ещё до UFC, а вот Алекс чувствует себя в долгих боях прекрасно.

В любом случае потенциальный бой Волкановски и Евлоева – это большая вывеска. Настоящая звезда лиги против небитого претендента, ударник против борца – и для обоих это большой вызов и большое испытание. Лишь бы поединок действительно организовали.