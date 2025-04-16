Хочет столкнуть Умара и Яна, не ждёт «чужаков» в лёгком весе UFC. Хабиб прервал молчание

Хабиб Нурмагомедов – легенда смешанных единоборств и лиги UFC. Но после завершения карьеры Орёл не так часто появляется в информационном пространстве. А интервью и вовсе стали огромной редкостью. Поэтому появление Хабиба на подкасте Адама Зубайраева стало большой неожиданностью. Чеченский журналист давно приглашает топовых представителей MMA-индустрии. А теперь смог разговорить даже Орла. Нурмагомедов высказался обо всех самых интересных событиях из мира UFC и будущем Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова.

Сначала Хабиб порассуждал на тему возможного поединка брата и Петра Яна. Он отметил, что не видит ничего плохого в столкновении двух россиян. Нужно понимать, что такой бой вполне может продвинуть одного из бойцов напрямую к титульному шансу. Поэтому Орёл одобрил возможность: «Что я насчёт этого боя думаю? Я думаю, что это высококлассный поединок, очень серьёзный, солидное противостояние для обоих бойцов… Любая победа их может приблизить к титулу. И им обоим нужна победа друг над другом. Для российских болельщиков это будет хороший, серьёзный бой. Я бы с удовольствием посмотрел».

Правда, Нурмагомедов тут же напомнил, что его брат действительно не может согласиться на поединок прямо сейчас, поскольку восстанавливается после повреждения: «Умар будет готов [к возвращению в октагон] в октябре, потому что ему сделали операцию на руку. Поэтому бой с Петром Яном в июле невозможен».

Умар Нурмагомедов Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Действительно, потенциальный поединок Яна и Умара мог бы стать очень громким событием. Парни окончательно определят главного претендента на пояс, который пока принадлежит Мерабу Двалишвили. Но, видимо, Нурмагомедов не станет больше рисковать. После поражения от грузинского чемпиона он немного выпал из титульной гонки. А вторая осечка может окончательно отодвинуть Умара на задворки. Поэтому на новый поединок он выйдет только в той ситуации, если будет абсолютно здоров и готов. Если Ян действительно хочет провести такой бой, ему придётся подождать.

Отдельно в зону внимания Хабиба попал и вопрос будущего Махачева. Ислам давно находится на распутье, поскольку у него сразу три пути дальнейшего развития карьеры. И первый Орёл отметает сразу. Он не считает, что Топурия уже заслужил шанс подраться с чемпионом UFC в лёгком весе: «Кто опаснее для Ислама? Моё личное мнение: не то чтобы опасен, но более конкурентен — Царукян. Думаю, Арман посерьёзнее боец, чем Топурия. Топурия хороший боец в 66 кг, а в 70 мы его не видели. Я считаю, что Арман более конкурентоспособный для Ислама, чем Топурия».

Видимо, Орёл действительно понимает, насколько странным будет такой быстрый титульный шанс для Илии. Топурия действительно классно прошёлся по своему дивизиону. Однако в лёгком весе есть парни, которые долгим трудом пробивали себе путь к бою за пояс. И будет очень странно, если грузино-испанский боец опередит их на последнем повороте перед заветной целью. Правда, фанаты вряд ли согласятся с таким раскладом событий. Многие совершенно справедливо считают, что именно поединок с Топурией прямо сейчас является самой громкой опцией, которую можно придумать для Махачева.

Илия Топурия Фото: Borja B. Hojas/Getty Images

При этом с переходом самого Ислама в другую весовую категорию всё тоже не так просто. Махачев горит желанием объединить два пояса. И рассчитывает в самое ближайшее время перебраться в новый дивизион, чтобы решить поставленную задачу. Но Хабиб видит для этого очевидную преграду: «Ислам хочет подраться в полусреднем, однако мы там не можем драться, так как там Белал [Мухаммад является чемпионом]. Для нас это близкий человек. Мы не можем менять отношения на пояса, мы так не делаем. Те люди, которые нам это предлагают, конечно, на это не смотрят. Мы чуть-чуть по-другому на это глядим. Если бы Маддалена был чемпионом, конечно, Ислам уже дрался бы с ним. Как я понял, [руководство] UFC ждёт майский турнир, где Белал будет драться с Маддаленой. Я лично хочу, чтобы выиграл Белал — всей душой желаю этого. Но если выиграет Маддалена, я думаю, UFC может предложить Исламу бой с Маддаленой в полусреднем весе».

Хабиб Нурмагомедов бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы «Думаю, сразу дадут бой с Маддаленой, поскольку в UFC хотят, чтобы Ислам сразу дрался за пояс. Всё-таки у него самая длинная победная серия в UFC на сегодняшний день, у него слишком большое резюме. Если Топурия пару лет дерётся в UFC, у него там шесть-семь боёв, то у Ислама, по-моему, 16 или 17. Поэтому они хотят поставить на кон всё, что Ислам накопил за 10 лет в UFC. Но Ислам не будет ставить на кон всё, что у него есть, против человека, который в прошлом году выиграл два больших боя. Пусть пройдёт тот же путь».

Хабиб вышел из тени очень неожиданно. однако дал много полезной информации фанатам своей команды. Теперь будущее Ислама и Умара выглядит менее туманным.