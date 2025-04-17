Рейтинг UFC становится всё более странным. А как он вообще устроен?

После каждого турнира UFC обновляются рейтинги весовых категорий промоушена, а также рейтинги P4P у мужчин и женщин. Иногда изменения кажутся логичными, но слишком часто они вызывают вопросы и недоумение.

Возьмём, к примеру, рейтинг полулёгкого веса, несколько представителей которого выступали на прошедшем турнире UFC 314. Логично, что Алекс Волкановски расположился во главе списка как новоиспечённый чемпион. А вот Илию Топурию, который сложил полномочия и объявил о переходе в лёгкий вес, не исключили из рейтинга, а расположили на третьей строчке. Не исключили и Макса Холлоуэя, который тоже отрёкся от полулёгкого дивизиона, но в обновлённом списке идёт на первом месте после чемпиона, хотя в последний раз в этом весе он побеждал почти два года назад.

Макс Холлоуэй Фото: Getty Images

Между ними идёт Диего Лопес, который только что проиграл титульный бой и теперь занимает вторую позицию. Опустим тот факт, что не поддаётся логическому объяснению, как бразилец, проигравший Евлоеву, умудрился получить титульник быстрее него, но то, что Диего и сейчас опережает россиянина в рейтинге – это вдвойне нелогично. А Мовсар с рекордом 19-0 и 9-0 в UFC идёт лишь четвёртым. Плюс четвёртым стал и Яир Родригес, идущий на рекорде 1-2.

Или взять лёгкий вес, где правит Ислам Махачев. На UFC 314 отлично выступил Пэдди Пимблетт, который нокаутировал Майкла Чендлера. До боя Чендлер шёл на седьмом месте, хотя объяснить это было сложно – как парень с рекордом 2-6 может находиться так высоко? После поражения от Пимблетта было бы логично, если бы бойцы просто поменялись местами, но нет: Чендлер опустился на 12-е место, которое занимал Пэдди, а вот британец почему-то расположился на восьмой строчке. Повышение получил Матеуш Гамрот, который был как раз восьмым, а теперь поднялся на одну строчку. А ведь поляк в последний раз дрался летом 2024 года и проиграл Дэну Хукеру. Попробуйте найти логическое объяснение, почему боец с рекордом 7-0 в UFC, который только что одержал яркую победу над крепким соперником, находится ниже, чем парень, не выступавший почти год после поражения.

Откуда вообще берутся рейтинги в UFC, и кто их составляет? На сайте лиги есть чёткое объяснение.

«Рейтинги составлены на основе опроса представителей средств массовой информации. Им было предложено проголосовать за тех, кого они считают лучшими бойцами UFC в каждой весовой категории и вне зависимости от неё. В качестве кандидатов рассматривались только действующие бойцы UFC. За каждого спортсмена можно было отдать голос в нескольких весовых категориях. Чемпионы или временные чемпионы рассматривались только в разделе «вне зависимости от весовых категорий».

То есть, существует специальная комиссия из представителей СМИ, члены которой каждую неделю составляют собственные рейтинги, после чего составляются обобщённые итоги и вносятся изменения. Как пояснил в своём подкасте известный комментатор Джо Роган, в комиссию входят представители 21 СМИ (на сайте UFC их 22 — Прим. «Чемпионата») – спортивные обозреватели газет, интернет-порталов, блогов, подкастов и ТВ-каналов. Естественно, они делают выбор не наобум – есть целый ряд критериев, на который они обращают внимание при составлении рейтинга.

«Члены комиссии учитывают различные факторы, включая недавние выступления, общий рекорд, характер победы и качество соперника при голосовании за бойцов. Два исключения — чемпионы, которые автоматически оказываются наверху; и временные чемпионы, которые ранжируются после них в своих дивизионах», — сказал Джо Роган.

Джо Роган Фото: Chris Unger/Getty Images

Звучит всё здорово и замечательно, но только на словах. На деле же мы всё равно сталкиваемся с субъективностью: у каждого из членов комиссии свой взгляд на происходящее по всем критериям. К примеру, характер победы. Допустим, одному из обозревателей нравится борьба в ММА, и для него три раунда контроля в партере – это яркая и доминирующая победа. А для любителя рубки в стойке и ударной техники это уже совсем другое. Есть личные предпочтения, симпатии к тем или иным бойцам – от этого никуда не деться. Поэтому иногда и решения получаются довольно странными и нелогичными для простых обывателей.

К слову, иногда в недоумении остаётся даже Дана Уайт. Президент UFC неоднократно негативно высказывался в адрес составителей рейтингов. И даже грозился устроить настоящую революцию.

«Я должен избавиться от этих клоунов. Марк Цукерберг, нам нужно ввести искусственный интеллект как можно скорее», − написал в соцсетях президент UFC Дана Уайт.

Так что, возможно, довольно скоро специальную комиссию заменит «бездушная машина», которая будет гораздо объективнее. Но пока мы имеем то, что имеем. К слову, Дана Уайт и матчмейкеры не ориентируются на рейтинги как на последнюю инстанцию. Далеко не всегда первая, вторая или третья позиции могут принести вам титульный бой – Магомед Анкалаев соврать не даст: его в титульной гонке обскакал Халил Раунтри с восьмой позицией в рейтинге полутяжеловесов.

Возможно, когда внедрят искусственный интеллект, на рейтинги будут обращать больше внимания, но сейчас позиции не так важны. Если ты в рейтинге и на хорошем счету у руководства промоушена, то возможно всё. Дрался же Шон О’Мэлли, занимавший на тот момент 12-ю позицию в рейтинге легчайшего веса, с первым номером дивизиона Петром Яном – и никого это не смущало. В нынешнем формате рейтинги, мягко говоря, не очень справедливы. Но и значения особого не имеют.