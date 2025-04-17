Кто станет новым Биволом? Тотальный разбор перспектив российского бокса

За последние несколько месяцев у России появилось два новых абсолютных чемпиона мира. Пускай и оспаривали они это звание в боях между собой. Однако сейчас ситуация в профессиональном боксе такова, что на слуху из россиян только Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. Но одному уже 40 лет, другой приближается к 35 годам. То есть завершение карьеры – не за горами. И что тогда? Кто может стать не только чемпионом мира, но и тем, с кем в России будет ассоциироваться профессиональный бокс?

Надо проговорить, что пока ситуация не самая радужная. Реально ярких личностей среди российских боксёров мало — кто-то слишком скромничает, хотя в профи требуется быть активнее и за пределами ринга, кто-то пока далековато от вершин и неизвестен широким массам, но мы отобрали несколько перспективных или околотоповых профессионалов, которые в теории могут далеко зайти и стать теми самыми «новыми Биволами». Бо́льшая часть из них сейчас зачастую дерётся в России и остаётся в тени, а чтобы выйти на лидирующие позиции в мире, нужно покинуть зону комфорта. Надеемся, это произойдёт уже скоро.

Бахрам Муртазалиев (23-0, 17 КО)

Бахрам Муртазалиев Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Самый очевидный кандидат на роль следующего флагмана российского профессионального бокса, конечно, Бахрам Муртазалиев. Правда, и возраст отметить нужно — 32 года. У него, в отличие от многих, приведённых в списке, нет какого-то грандиозного бэкграунда в любителях, но при этом и стиль у него гораздо лучше подходит для профессионального ринга. Бахрам — чемпион IBF в первом среднем весе и уже успешно защитил титул, устроив настоящее избиение Тиму Цзю. Ну и сам факт того, что Муртазалиев держит пояс в одном из самых сильных дивизионов прямо сейчас, о многом говорит. Конечно, нужно проверять Бахрама в боях с другими топами, однако его и перед Цзю списывали, а оказалось, что есть и держак, и удар, и хорошие заготовки под соперников. Главное, чтобы не почивал на лаврах, а продолжал работать над собой.

Муслим Гаджимагомедов (6-0, 3 КО)

Муслим Гаджимагомедов Фото: РИА Новости

В любителях Муслим выиграл практически всё — не хватило олимпийского золота, но и от него он остановился лишь в шаге. Если раньше Гаджимагомедов в основном был известен по эпизоду со стрельбой по зайцам (это буквально так и было), то сейчас потихоньку сколачивает себе резюме в профи. Не так давно Муслим победил относительно известного Табисо Мчуну, до того прошёл крепких Артура Манна, Леона Харта и Чжан Чжаосиня, взял титул WBA в бриджервейте.

Как и многие наши боксёры, Муслим ставит на любительский стиль: челнок, оттяжки, техничные атаки. С его массой тяжеловато держать темп весь бой, но пока уровень оппозиции позволяет работать с соперниками в комфортном режиме. С учётом данных Гаджимагомедову стоит поработать над тем, чтобы завершать бои досрочно. Но ещё одна серьёзная проблема — весовая категория. Бриджервейт даже не у всех организаций есть, а болельщики ещё не совсем поняли, что это такое. Стоит подумать над тем, чтобы двигаться либо в тяжи, либо спускаться к крузерам, где как раз сейчас всё не очень здорово.

Имам Хатаев (10-0, 9 КО)

Имам Хатаев Фото: РИА Новости

К Хатаеву уже прилепился ярлык чеченского Тайсона. Конечно, это, мягко говоря, огромный аванс, зато Имам — один из тех, кто пытается выйти из зоны комфорта. Правда, боксирует он сейчас зачастую в Австралии, а по опыту Тима Цзю мы знаем, что и там можно устроиться на лайт-условия, а потом не справиться с другим уровнем. Хатаев выступает в полутяжах, уже входит в топ-10 рейтингов WBC и IBF, так что потенциально через год-два может дойти до титульного боя. Имам стремится сочетать лучшее из любительского и профессионального бокса. Старается работать технично, вкладывается в каждый удар и идёт за нокаутом. Возможно, чересчур полагается на уклоны и оттяжки и пока не очень хорошо раскладывает силы на дистанции. Ну и плюс ко всему уже нужно повышать уровень оппозиции.

Альберт Батыргазиев (12-0, 8 КО)

Альберт Батыргазиев Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Если бы мы сравнивали боксёров со школьным классом, то Батыргазиев был бы в нём круглым отличником. Дисциплинированный, работящий, скромный, чётко слушает указания тренеров, старается работать в ринге строго по школе. Альберт — олимпийский чемпион и уже достаточно близок к тому, чтобы стать чемпионом мира в профессионалах. Батыргазиев — временный чемпион WBA во втором полулёгком весе и не подрался за пояс только потому, что полноценный чемпион Ламонт Роуч занят разборками с Джервонтой Дэвисом.

В целом Альберт — очень сбалансированный боксёр, с хорошим футворком, серийной работой, кардио, бьёт достаточно тяжело. В последнем бою устроил себе проблемы, но это поправимо. Главная проблема Батыргазиева — он чересчур скромно себя ведёт. Сейчас пытается раскачать противостояние с Джервонтой, однако пока это выглядит слабо. Возможно, если Альберт завоюет титул, то и в этом аспекте подтянется. В конце концов, и Бивол с Бетербиевым тоже ведут себя очень скромно. А ещё обязательно нужны бои за пределами России.

Алексей Дронов (5-0, 3 КО)

Алексей Дронов Фото: РИА Новости

С тяжеловесами в России сейчас дела не очень. На этом фоне юный (по меркам профессионального бокса и тяжей) Алексей Дронов может стать новой надеждой в «королевском» дивизионе. Хорош на ногах, с ударом и техникой тоже порядок. Пока Дронов, откровенно говоря, на «мешковой» диете и о перспективах говорить сложно. Но радует, что Алексей стремится учиться, работает в США в том числе с Шугархиллом Стюардом, был спарринг-партнёром Тайсона Фьюри, уже успел потренироваться со многими топ-тяжами. К тому же Дронов подчёркивает, что никуда не спешит. Это правильно — ему всего 23 года, за плечами только 20 раундов в профи, так что тут только наблюдать и верить в прогресс.

Заур Абдуллаев (20-1, 12 КО)

Заур Абдуллаев Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Заур Абдуллаев — единственный боксёр из этого списка, у которого есть поражение в профессионалах (от Девина Хейни). Россиянин выступает в лёгком весе, где тоже сейчас серьёзная конкуренция, но Заур не теряется и входит в топ-6 каждой организации. Ближе всего дорога к титулу IBF, которым владеет Василий Ломаченко. Абдуллаеву предстоит претендентский бой с Рэймондом Муратальей и в случае победы будет титульный шанс. Что не может не радовать — Заур пытается выступать за океаном. С Хейни вышло неудачно, теперь предстоит новая попытка. А там уже все шансы совсем скоро получить большой титульный бой.

Шарабутдин Атаев (7-0, 5 КО)

Шарабутдин Атаев Фото: РИА Новости

Атаев — чемпион мира и Европы в любителях, а также пятый номер WBA и 13-й номер IBF в профессионалах. Всё это в полутяжёлом весе. Что касается регалий в профи, то пока есть только пояса IBA и WBA Gold. Сейчас Шарабутдин восстанавливается от травмы, которую получил в начале года. Помимо здоровья, Атаеву хочется пожелать перестать прыгать по весовым категориям за поясами IBA и сосредоточиться на одной из основных линий. В WBA он уже неплохо продвинулся, впереди только такие ребята, как Бивол, Бетербиев, Альберт Рамирес и Энтони Ярд. При желании через бой-другой можно получить кого-то из них (речь об иностранных соперниках).

Харитон Агрба (15-0, 9 КО)

Харитон Агрба Фото: РИА Новости

Агрба уже на хорошем счету в профессионалах — шестая строчка в рейтинге IBF, вторая — в рейтинге WBA. У него также есть региональные пояса этих организаций. В ближайшее время Харитону предстоит официальный претендентский бой по линии WBA, соперник ещё не назван. Но в любом случае Агрба очень близок к поясу, которым пока владеет Гэри Антуан Расселл. И у россиянина есть шансы.

Конечно, можно также упомянуть Магомеда Курбанова, который не так давно бился за титул, но в целом, скорее всего, он упустил свой шанс на чемпионство, хоть и остаётся сильным боксёром. Есть Вадим Туков, Павел Сосулин, ряд других боксёров, только набирающих обороты в профи. Однако всем им нужно активнее двигаться вперёд, повышать уровень оппозиции и продвигать себя. Тогда у России выправится ситуация с профессиональным боксом.