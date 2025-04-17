Должен ли Махачев принять бой с Топурией? И зачем это российскому чемпиону

Тема потенциального боя Ислама Махачева и Илии Топурии всплывает в медиапространстве уже достаточно давно. Особенно часто об этом поединке стали говорить после того, как бывший Эль Матадор, ставший Легендой, объявил, что переходит в лёгкий вес и оставляет пояс полулёгкого дивизиона вакантным. Основной причиной такого решения называют нежелание гонять так много веса — в межсезонье Топурия весит 82-84 кг, примерно как сам Махачев, так что с каждым разом ему всё сложнее укладываться в лимит полулёгкого веса.

Теперь Топурия требует титульного шанса в лёгком весе, утверждает, что ему обещали бой за пояс, а также уверяет, что готов просто сидеть и ждать, пока не получит желаемого: «Я определённо хотел бы подраться с Махачевым. Я не хочу драться за звание претендента. Мне плевать, что Ислам не хочет драться со мной. Ему придётся встретиться со мной. Ты же сам говорил, что чемпионы не смотрят на имя соперника. Ты же хочешь называть себя чемпионом и доминировать в дивизионе. Вот он я! У тебя не получится избегать меня бесконечно».

Ислам Махачев Фото: Getty Images

Вместе с этим идёт агрессивная раскрутка боя, где Топурия уже несколько раз сказал, что превосходит Махачева во всём, нокаутирует его или задушит на глазах у Хабиба, предварительно спросив у Ислама, какой у него любимый сабмишен. Но всё же главный вопрос — должен ли Махачев давать шанс Топурии, если тот так и не проведёт претендентский бой?

Для начала — какие есть аргументы в пользу того, чтобы Топурия дрался за пояс? Он сейчас одна из больших звёзд UFC с мощным медийным потенциалом. Илия в доминирующей манере прошёл двух из трёх величайших полулегковесов в истории. И Алекса Волкановски, и Макса Холлоуэя Топурия вырубил за год, что довольно весомо. Кроме того, Топурия входит в топ-3 рейтинга pound-for-pound и идёт непобеждённым в ММА с рекордом 16-0.

Основные аргументы в пользу боя с Илиёй — победы над двумя великими бойцами из полулёгкого веса, очень большой хайп и сложившаяся ситуация в лёгком весе. Там просто нет полноценных претендентов на титул. Вернее, есть Арман Царукян, но, как мы помним, он на время устранён из титульной гонки и должен провести ещё хотя бы один бой. Джастин Гэтжи и Чарльз Оливейра в теории могут претендовать на пояс, однако это будут варианты на безрыбье. Оливейра уже проигрывал Махачеву не так давно, и тот бой сложился так, что реванш точно не нужен. К тому же бразилец проигрывал Царукяну, и сейчас у него нет даже серии побед. Как и у Гэтжи, который недавно закрыл поражение от Холлоуэя победой над Рафаэлем Физиевым. Достаточно ли этого для титульника? При желании – да, но вариант всё же сомнительный. На этом фоне Топурия действительно может показаться хорошим претендентом, однако тут всё же есть свои нюансы.

Топурия не зачистил свой дивизион, решив, что бои с Диего Лопесом и Мовсаром Евлоевым ему не нужны. Если проводить параллели с Волкановски, то он, прежде чем подниматься в лёгкий вес, провёл четыре защиты и зачистил дивизион. Его вояж в 70 кг был куда более логичным. Да, опять можно повторить, что у Топурии два очень больших скальпа в коллекции, но одна защита против четырёх защит того же Волка. Если бы Илия поднимался после защит с теми же Волкановски (реванш), Лопесом и Евлоевым, то вопроса о справедливости даже не ставилось бы.

Илия Топурия Фото: Getty Images

Другой нюанс в том, что, принимая этот бой, Махачев всё равно остаётся в проигрыше. Победит — победил «недовеска», победит в достаточно близком бою — еле-еле победил «недовеска», проиграет — ну, тут всё и так понятно. Потеряет и лидерство в P4P, и пояс, и серию побед, и репутацию уронит. Нет такого расклада, про котором Махачев останется в выигрыше, несмотря на все регалии Топурии – про них все очень быстро забудут.

Ну и в конце концов не очень справедливо сравнивать ситуации с желанием подняться в весе у Махачева и у Топурии. Ислам сделал гораздо больше, чтобы заслужить бой за второй титул — за 2,5 года у него пять побед в титульных боях и рекордные четыре защиты в лёгком весе. Махачев не задерживает дивизион, бьётся с претендентами. Логично, что он хочет развивать своё наследие и предлагает Топурии провести претендентский бой.

Хабиб Нурмагомедов, говоря о потенциальном поединке Махачева и Илии, выразил правильную мысль: «Ислам уже два раза давал шанс чемпионам в 66 кг – и оба раза выиграл. Представим, Топурия сразу дерётся за пояс – и Ислам выигрывает. Потом Топурия дерётся ещё в одном бою – и снова проигрывает. То есть он вообще был никем в 70 кг, и Ислам выиграл у человека, который был никем в 70 кг. Ислам говорит: «Пусть подерётся, пусть станет реальным претендентом». Хорошо, один раз, два раза, сейчас ещё третий раз дают чемпиона 66 кг, который переходит на 70 кг. Извините меня, Ислам тоже имеет вес».

Должны ли в UFC в первую очередь считаться со своим первым номером P4P? Скорее всего, да. Можно ли назвать Ислама более весомой фигурой для промоушена, чем человека с 8-0 в организации? Во всяком случае на данный момент точно да. Илия — отличный боец, но странно делать вид, что он сейчас более значимая личность в UFC, чем Махачев. К тому же Топурии не предлагают пройти путь с низов топ-15 до статуса претендента — просто бой с кем-то из верхушки. Чарльз Оливейра, Джастин Гэтжи, Дастин Порье, Арман Царукян — всё это большие бои для Илии, которые помогут ему и в медийном плане, и с точки зрения титульных перспектив.

Махачев точно не должен давать бой Топурии, однако может это сделать. Вопрос переговоров с UFC. Понять Ислама можно — он ставит на кон всё и не получает практически ничего, зачем в его положении идти на риск? Это хороший бой для болельщиков, но тут Махачев может выбирать. Идеальный расклад — Ислам дерётся с кем-то летом, Топурия на том же турнире подтверждает статус претендента – и в конце года есть большой бой. Все в плюсе. Да, этот бой всё равно может состояться раньше, однако никто не должен обвинять Махачева, если этого не случится.