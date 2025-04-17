Запомнят как великого чемпиона или скандалиста? Изучаем карьеру Сергея Ковалёва

Сергей Ковалёв — очень противоречивая фигура в российском боксе. Рядом с крутыми победами и яркими перформансами всегда соседствовали конфликты. Но тем не менее Крашер — знаковый персонаж, который занимает важное место в истории. Кто-то его любит, кто-то — ненавидит, однако чаще всего равнодушным Сергей никого не оставляет.

Ковалёв — тот самый боксёр, который через тяжёлую работу пробил себе путь наверх. Когда-то в него поверили, и он сделал всё, чтобы зацепиться за выпавший шанс, превратившись в самого яркого российского боксёра. В августе 2013 года Ковалёв добрался до Нэйтана Клеверли и стал чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии WBO, нокаутировав британского спортсмена. К тому времени Сергей уже начал выходить на пик, сколотил мощную серию из 22 побед (с учётом Клеверли), 20 из которых были добыты нокаутами. То есть прозвище Крашер оправдывалось сполна. Ковалёву удалось сделать главное — перенести свои лучшие качества из любителей в профи и прибавить.

Через год с небольшим Ковалёв с тремя защитами титула вышел на объединительный бой с легендарным Бернардом Хопкинсом и отобрал у него пояса IBF и WBA Super. Так Сергей стал первым российским чемпионом, который владел тремя плясами. Позже Крашер ещё и продлил победную серию, проведя четыре защиты титула. В период с 2013 по 2016 год Ковалёв доминировал в дивизионе и вполне мог стать абсолютным чемпионом с четырьмя поясами, но Адонис Стивенсон упорно избегал россиянина. Тем не менее Сергей собрал кучу достижений — стал первым россиянином, которого The Ring признал лучшим боксёром года, и входил в топ-3 рейтинга pound-for-pound (ни Бивол, ни Бетербиев этого пока не делали). Восемь защит титула WBO, по четыре защиты IBF и WBA, чистый рекорд 30-0 (1 NC) с 25 нокаутами. Ковалёв по-настоящему блистал и справедливо считался лучшим боксёром России.

Впрочем, пик у Сергея длился недолго, сильно подкосило несправедливое поражение от Андре Уорда в дилогии, когда рефери не заметил удар ниже пояса и зафиксировал поражение Ковалёва нокаутом. Однако тогда у Ковалёва ещё хватало сил, чтобы вернуться, завоевать снова пояс WBO, а потом, после очередной утраты, сделать это ещё раз. Окончательным падением стало поражение от Сауля Альвареса, когда Сергей был уже совсем не тем. По сути, тогда большая карьера Крашера была завершена — всё, что дальше, это вялые попытки камбэка. Но это не мешает Ковалёву считаться (абсолютно справедливо) одним из самых успешных российских боксёров в истории. Серия из девяти титульных побед была великолепна, и Сергея можно называть великим чемпионом.

Сергей Ковалёв Фото: Steve Marcus/Getty Images

Однако рядом с его победами на ринге были скандалы и конфликты: и с болельщиками, и с тренерами. Для Сергея не было проблемой даже отвечать (в грубой форме) подписчикам в социальных сетях, но сильнее всего запомнилось то, как он назвал фанатов профанами: «Вы, конечно, меня многие материте и ругаете, мол, вот, я сдулся… Так-то я могу вам тоже срубануть, однако я сделаю это помягче. Скажу тем, кто на меня поставил деньги или ещё что-то, ведь был заманчивый коэффициент, тем, кто верил в мою победу — учитывая все те условия и рамки, в которые я был поставлен для боя с Канело, невозможно было выиграть этот бой и подойти в той нужной форме, в которой можно одержать победу над этим кабанчиком. Кто всё это видел и поставил деньги, чтобы озолотиться — это ваша алчность сыграла с вами злую шутку. Я могу смело сказать, что вы профаны в этом виде спорта, раз вы считали, что я одержу победу. Да вот, у меня вес… Да у меня веса не было! Я залез в эту самую весовую категорию муками, бессонными ночами и так далее чисто из-за того, что это было для меня очень интересное финансовое предложение».

Были и конфликты с тренером Джоном Дэвидом Джексоном, работая с которым Крашер взял три пояса: «Джексон ничего мне не дал. Тренер должен не просто бинтовать тебе руки и поправлять перчатки».

Тот тоже не оставался в долгу после того, как Сергей проиграл Элейдеру Альваресу: «То, как он вёл себя с окружающими, вернулось и схватило его за зад. Я не обрадовался его поражению, но он его заслужил. Однажды Сергей реально меня выбесил. Он сказал: «Я сам сделал себя чемпионом». Я спросил: «То есть Кэти Дува и Эгис Климас ничего не сделали для тебя?» Он сказал: «Ну да». Я даже переспросил, потому что подумал, что он меня не понял».

Были и другие громкие истории. Андре Уорд для Ковалёва был «никто» даже после двух поражений (одно спорное, помним), про Бетербиева Крашер рассказывал, что у «Артура голова до задницы отлетала» в спаррингах с ним. Была история с допингом, когда Сергея отстраняли, а Тони Беллью предлагал дисквалифицировать россиянина до конца жизни. Ещё Ковалёв умудрился нелегально стримить бой Канело с Каллумом Смитом, была езда в нетрезвом виде. Ну и увенчало мощный список обвинение в домогательстве модели Джейми Фронтц. Ковалёв признал вину, когда ему грозило четыре года тюрьмы, и отделался условным сроком.

Возможно, без всех этих скандалов Ковалёв не был бы собой. Эти ситуации тоже стали частью его образа, он запоминался не только нокаутами и победами, но и тем, что никогда не лез за словом в карман. Где-то это ему сильно вредило, однако он даже не пытался меняться.

Сергей Ковалёв Фото: Ethan Miller/Getty Images

Теперь Ковалёв подобрался к той точке карьеры, когда решил окончательно уйти. Осталось провести «последний танец» и с почестями повесить перчатки на гвоздь. Соперником 18 апреля выступит Артур Манн, площадкой — родной Челябинск. Всё для Крашера, который этого заслужил. Но кем его в итоге запомнят — чемпионом или скандалистом?