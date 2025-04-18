Сергей Ковалёв — Артур Манн: прощальный бой легендарного Крашера! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

18 апреля в Челябинске состоится вечер профессионального бокса, который проводится организацией IBA. В главном поединке в ринг выйдет легендарный Сергей Ковалёв. Крашер проведёт последний бой перед завершением карьеры. В соперниках у россиянина – немец Артур Манн.

Оппоненты проведут поединок в формате 10 раундов по три минуты. А на кону будет стоять чемпионский пояс IBA Intercontinental в первом тяжёлом весе.

В соглавном событии вечера выступят россиянин Тимур Бибилов и представитель Кении Джошуа Васике. Наш соотечественник остаётся непобеждённым, его профессиональный рекорд 7-0.