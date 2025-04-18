Сергей Ковалёв — Артур Манн: прощальный бой легендарного Крашера! LIVE

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18 апреля в Челябинске состоится вечер профессионального бокса, который проводится организацией IBA. В главном поединке в ринг выйдет легендарный Сергей Ковалёв. Крашер проведёт последний бой перед завершением карьеры. В соперниках у россиянина – немец Артур Манн.
Оппоненты проведут поединок в формате 10 раундов по три минуты. А на кону будет стоять чемпионский пояс IBA Intercontinental в первом тяжёлом весе.
В соглавном событии вечера выступят россиянин Тимур Бибилов и представитель Кении Джошуа Васике. Наш соотечественник остаётся непобеждённым, его профессиональный рекорд 7-0.
⚖️ Сергей Ковалёв и Артур Манн взвесились перед боем в Челябинске
Состоялась официальная процедура взвешивания участников боксёрского вечера, который состоится 18 апреля в Челябинске.
В главном бою трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Сергей Ковалёв (35-5-1, 29 KO) встретится с немцем Артуром Манном (22-4, 13 KO). Поединок, рассчитанный на 10 раундов, пройдёт в рамках первого тяжёлого веса (до 90,7 кг).
Сергей Ковалёв – 87,2 кг;
Артур Манн – 90 кг.
Где смотреть турнир с главным боем Сергей Ковалёв – Артур Манн
Посмотреть трансляцию турнира с главным боем Сергей Ковалёв – Артур Манн можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ивента.
💪 Кравцов: в профессиональной карьере Ковалёв себя более чем реализовал
Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов высказался о карьере отечественного полутяжеловеса Сергея Ковалёва.
«С точки зрения профессиональной карьеры я считаю, что Сергей себя полностью реализовал. Более чем даже. Потенциал у Сергея был громадный ещё с юношеского возраста. А в любительской карьере, думаю, он мог достичь куда больших результатов, если бы ему в своё время дали дорогу, скажем так. Были некоторые спорные бои, где он, к сожалению, не получал победу. А на чемпионате России 2008 года в Калининграде я считаю, что у него украли победу в финале, после чего Сергей, в принципе, и завершил любительскую карьеру», — сказал Кравцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.
Дата и время турнира с боем Ковалёв – Манн
Вечер профессионального бокса с главным боем Сергей Ковалёв – Артур Манн состоится 18 апреля в Челябинске. Турнир стартует в 19:30 по московскому времени. Поединок Крашера пройдет около 23:00 мск.
🔮 Эдуард Кравцов дал прогноз на бой Ковалёв — Манн
Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов высказался о предстоящем поединке в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) между россиянином Сергеем Ковалёвым и немцем Артуром Манном.
«Я бы дал 60 на 40, а то и 55 на 45, в пользу Ковалёва. Я общался с лагерем Манна, знаю, какой у них настрой, и они едут за победой. Здесь всё зависит от состояния Сергея. То, что он выше Манна как боксёр, даже не обсуждается. Но нужно понимать, что есть возраст, есть весовая категория. Всё-таки Артур Манн давно боксирует в крузерах, а Ковалёв всего два боя провёл там. Даже весы показали, что Сергей до крузера, в принципе, и не дотягивает. С большим запасом взвесился», — сказал Кравцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.
Полный кард турнира с главным боем Сергей Ковалёв – Артур Манн
- Сергей Ковалёв – Артур Манн;
- Тимур Бибилов – Джошуа Васике;
- Сергей Лубкович – Саиджамшид Джафаров;
- Андрей Стоцкий – Мадияр Сайдрахимов;
- Ваге Саруханян – Нуртас Ажбенов;
- Альбина Молдажанова – Нурият Алибекова;
- Карен Соловьев – Ислам Колоев.