Лёгкий вес – царство команды Хабиба. Титул Рабаданова в PFL станет вишенкой на торте

В ночь с 18 на 19 апреля в Орландо состоится третий турнир серии PFL World Tournament. В новый сезон вступит действующий победитель Гран-при промоушена в лёгком весе российский боец Гаджи Рабаданов, который проведёт четвертьфинальный поединок против экс-бойца UFC Марка Диакези.

Рабаданов ещё один отличный пример того, что лёгкий дивизион – это царство команды Хабиба Нурмагомедова. Уходя на спортивную пенсию, Орёл предрекал большое будущее Исламу Махачеву и говорил, что в лёгком дивизионе UFC продолжит править его команда, хотя на тот момент Ислам даже не был претендентом на пояс. Итог мы знаем: на сегодняшний день Махачев – главная звезда не только своего дивизиона, но и всего промоушена.

Параллельно с этим с 2022 года во второй на тот момент по силе лиге мира – Bellator – пояс в лёгком дивизионе удерживал другой последователь Хабиба – его троюродный брат Усман Нурмагомедов. До Bellator Усман успел набить неплохой рекорд 11-0, а в американском промоушене также стал одной из главных звёзд, зачистив лёгкий дивизион.

Удивительно, но доминация команды Хабиба в его весе распространилась и на лигу PFL, которая сейчас по факту является главным конкурентом UFC после поглощения Bellator. Усман Нурмагомедов отказался от участия в сезоне PFL World Tournament и будет выступать лишь на крупных турнирах промоушена. Однако Гран-при лёгкого веса не осталось без представителей команды Хабиба – Гаджи Рабаданов легко заменит Усмана.

Рабаданов – 31-летний уроженец Дагестана. В профессионалах он выступает с 2013 года, является учеником Абдулманапа Нурмагомедова, а сегодня представляет команду Хабиба Нурмагомедова. Более того, Гаджи был спарринг-партнёром самого Орла: так, например, вместе с Мовлидом Хайбулаевым он помогал Нурмагомедову готовиться к последнему поединку в его карьере против Джастина Гэтжи.

«Мы менялись с Гаджи Рабадановым. Хабиб показал, что готов проводить и больше пяти раундов, а вот мы ничего не могли с ним сделать, было очень тяжело», — сказал тогда Хайбулаев.

Опыт спаррингов с Нурмагомедовым и тренировки в команде Орла сделали своё дело: с декабря 2020 года Гаджи не проигрывает. Рабаданов добрался до Bellator, где одержал пять побед в пяти поединках, после чего решил сменить прописку на PFL. Интересно, что россиянин уже пробовал себя в PFL в 2019 году, но провёл только один победный бой. Второй вояж оказался куда более успешным.

Гаджи принял участие в Гран-при прошлого сезона, в регулярном сезоне прошёл судейскими решениями Соломона Ренфо и Элвина Эспинозу, а в плей-офф проявил себя во всей красе. В полуфинале он фантастическим левым хуком в стиле Алекса Перейры вырубил и затем добил в партере Майкла Дуфорта, а в финале переехал опытнейшего ветерана Bellator Брента Примуса, став победителем Гран-при.

Теперь Рабаданов стартует в новом сезоне промоушена. Правила новые, каждый бой может стать последним, но цель всё та же – стать чемпионом и укрепить величие команды Хабиба в его родном лёгком дивизионе. А там, возможно, и Ислам Махачев уйдёт на повышение, что откроет и Рабаданову, и Усману Нурмагомедову путь в UFC.