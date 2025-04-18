«Никто не хочет со мной драться». Куда пропал Царукян после срыва боя с Махачевым

В начале 2025 года на номерном турнире UFC 311 сорвался главный бой — за несколько часов до официального взвешивания Арман Царукян снялся с боя против Ислама Махачева из-за травмы спины. Пришлось экстренно спасать мероприятие и сохранять поединок чемпиона в карде. Это сделать получилось, но вот Арман оказался не в лучшем положении.

Сразу после турнира на пресс-конференции Дана Уайт чётко дал понять — Царукян не будет следующим претендентом и ему придётся провести как минимум один бой, чтобы снова вернуться в статус претендента. Таким было наказание за то, что Арман подвёл промоушен. И сам боец согласился с таким решением: «Я согласен с Даной Уайтом. Как только моя спина заживёт, буду готов доказать, что я первый претендент, выйдя против любого, кого передо мной поставят!»

Уже через несколько недель спина Царукяна была в порядке и он рассказывал, что вообще с ним произошло: «В среду провёл вечернюю тренировку и, когда пошёл спать, почувствовал, что у меня болит низ спины, я не смог заснуть. Не знаю, за всю ночь поспал, может, 30 минут. Низ спины очень сильно болел, и я пропустил утреннюю тренировку, мы решили дождаться вечера. На пресс-конференции всё было нормально, но началась весогонка, и спину заклинило, когда я работал на велотренажёре. Мы вызвали врача, мне пытались помочь. Мне оставалось согнать 2,7 кг, и я хотел закончить всё утром, но опять не смог заснуть, спина болела. Я даже не мог пошевелиться. И в пять утра понял, что не смогу уложиться в вес, потому что не могу двигаться».

Уже в марте Арман мог стать заменой Дэну Хукеру в поединке с Джастином Гэтжи. Царукян был готов выйти на коротком уведомлении, но в промежуточном весе (72,6 кг), однако в UFC отклонили этот вариант, после чего Арман обозначил примерные сроки желаемого возвращения: «Моя спина в порядке. Я готов подраться, если мне дадут бой в мае или в конце апреля. Это было бы здорово. Хочу драться с претендентами, с кем-то из топ-5 — или с Гэтжи, или с Оливейрой. Джастин сейчас хочет оспорить титул. Но ему есть смысл подраться со мной, так как никто не даст ему вновь титульный шанс. Это будет несправедливо. Ему нужно побить меня или Чарльза, чтобы претендовать на пояс. Кроме того, есть ещё Илия Топурия. Как мне кажется, матчмейкеры организуют мне бой либо с Оливейрой, либо с Гэтжи, либо с Махачевым. Я открыт для всех из топ-5. Не хочу драться с теми, кто ниже, поскольку я главный претендент и мне надо драться за титул. Я лучше всех. И моя цель — поединок за чемпионский пояс».

Арман Царукян Фото: Getty Images

По сути, Царукян с начала марта ждёт, пока ему дадут хоть какой-то бой. Проблемы со здоровьем отступили, он уже вызвал практически всю верхушку: Чарльза Оливейру, Джастина Гэтжи, Майкла Чендлера. Но никто не принимает вызовы Армана, и он просто следит за ситуацией в дивизионе, будучи первым номером дивизиона. По сути, ахалкалакец просто пропал с радаров после срыва титульника и отсиживается в тени, в том числе потому, что стилистически он для всех очень сложный соперник.

Сам Царукян объясняет свой вынужденный простой очень просто: «Почему никто не хочет со мной драться? Потому что это опасный бой для любого оппонента, а у меня нет пояса. Чарльз Оливейра, например, хочет драться только за пояс, Илия Топурия… Короче, все хотят драться за титул. Так что я получу свой бой после того, как будет назначен следующий титульный поединок. Могут ли мне дать титульник сейчас? Если Ислам перейдёт в полусредний вес, то мне дадут бой за временный пояс с кем-то».

Сейчас весь дивизион в режиме ожидания, так как непонятно, будет ли Ислам Махачев драться за второй пояс в ближайшее время. Это станет понятно после UFC 315 в мае. Возможно, после этого дивизион, вернее, его верхушка, придёт в движение. Самыми вероятными соперниками для Царукяна выглядят Чарльз Оливейра и Дэн Хукер. С последним у него есть уже какой-никакой конфликт, который пока не вышел за пределы социальных сетей, а с Оливейрой можно устроить полноценный претендентский реванш, в идеале пятираундовый. В случае победы над Чарльзом Арман точно снова станет первым претендентом на пояс. Другой вариант – бой с Топурией, которому, видимо, всё же придётся либо ждать, либо проводить претендентский бой в лёгком весе.

А пока приходится ждать Царукяну. Но всё же вина за это лежит на нём самом, поэтому придётся снова доказывать свой статус. И дальше всё зависит от самого Армана.