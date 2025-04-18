«За его спиной вся Англия». Боя с Пимблеттом хочет даже тренер Махачева

В лёгком весе UFC становится всё жарче. Туда рвётся экс-чемпион другого дивизиона – Илия Топурия. Грузино-испанский боец горит желанием зарубиться с обладателем пояса Исламом Махачевым. А в топ рейтинга уже попадают новые имена. Правда, некоторые уже успели набить солидный рекорд и бэкграунд. На восьмом месте оказался британец Пэдди Пимблетт. Он одержал победу над Майклом Чендлером техническим нокаутом в третьем раунде. И громко заявил о своих притязаниях на чемпионство в дивизионе. Более того, некоторые с большим восторгом воспринимают новости о возможном поединке Пэдди с Исламом.

Подкупает то, как Пимблетт подошёл к вопросу выбора следующего оппонента. Британец не перебирает от слова «совсем». Он успел вызвать Конора Макгрегора, порассуждал о возможных боях с Арманом Царукяном и Топурией. А ещё всерьёз замахивается на чемпионство Махачева. Долгое время в лёгком весе не было понятно, кто именно может занять место Ноториуса. Одни шикарно дрались, но были «молчунами». Другие болтали без умолка, но в октагоне не демонстрировали ничего выдающегося. Говоря иначе, лига видела слишком много «новых Коноров».

А вот Пимблетт действительно очень классно набрал обороты. В спортивном плане к нему возникает всё меньше вопросов. Британец успел сколотить профессиональный рекорд 7-0 в UFC. Кроме того, пять побед в лучшей лиге на планете были добыты досрочно. Поэтому прогресс – налицо. Кроме того, получилось мощно прокачаться и в стойке, и в партере. Британец классно сочетает свои сильные стороны в октагоне. Конечно, пока многие упрекают Пэдди в том, что в основном он разносит именно сбитых лётчиков. Однако с каждым новым поединком претензий и вопросов становится всё меньше. Именно по этой причине потенциальный титульник выглядит вполне вероятным вариантом для UFC.

Самым важным фактором выглядит то, что самой лиге максимально выгодно продвижение Пимблетта. Великобритания не раз доказывала, что является прекрасной «ареной» для единоборств. Яркий пример тому – популярность английских боксёров. Они находятся на ведущих позициях в своих дивизионах, а также собирают полные трибуны во время событий. А вот в UFC такого бойца откровенно не хватает. За всю историю хорошо «продавался» лишь один представитель Великобритании – Майкл Биспинг. Он не всегда топово дрался. Но при этом постоянно отжигал за пределами октагона, привлекал внимание к своей фигуре другими вещами. Конечно, сейчас ещё есть Том Аспиналл. Но он дерётся не так часто, да и за пределами октагона поведение тяжеловеса вряд ли можно назвать слишком ярким.

Теперь же у британцев появился новый любимчик – Пимблетт. Пэдди шикарно вписывается в образ. У него чисто британская внешность, боец – свой в доску для фанатов. А ещё с болельщиками его сближает активное участие в футбольной культуре. С детства Пимблетт поддерживает «Ливерпуль». И клуб вполне может ответить взаимностью, предоставить стадион «Энфилд» для проведения крупного турнира. Нет никаких сомнений, что фанаты обеспечат солд-аут. А если представить, что Пэдди действительно подерётся с Махачевым… Сложно оценить заранее, сколько именно платных трансляций будет продано на это зрелище. Нет никаких сомнений в том, что британец сможет раскачать поединок яркими пресс-конференциями и нестандартными поступками.

Пэдди Пимблетт Фото: Cooper Neill/Getty Images

Любопытно, что в команде Махачева вполне позитивно оценивают возможность подраться с Пимблеттом. Американец Хавьер Мендес, являющийся тренером Ислама, комплиментарно высказался о британце: «Пэдди готов биться с кем угодно. Его послужной список и его победная серия в UFC говорят сами за себя. Если Пимблетту дадут титульный бой, то это будет заслуженно. Достоин ли он этого? Да. За ним стоит вся Англия — и Америка»

Британец – новая суперзвезда лёгкого веса. И даже если его сейчас не сводить с чемпионом, то можно устроить последнюю проверку на прочность. Кажется, оптимальным вариантом может стать Джастин Гэтжи, который занимает третье место в рейтинге дивизиона. И если Пимблетт прибьёт и его, то сможет окончательно обозначить притязания на чемпионство. А UFC, нет никаких сомнений, воспользуется такой возможностью с большим удовольствием.