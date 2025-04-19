«Живу в США уже 30 лет, но я русский человек!» Интервью с легендарным боксёром Маскаевым

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Олег Маскаев повесил перчатки на гвоздь ещё в 2013 году, но продолжает интересоваться любимым спортом. Сейчас Олег живёт в США, однако активно следит за российским боксом и даже может вернуться на родину, чтобы тренировать новое поколение спортсменов. В интервью «Чемпионату» легендарный боксёр рассказал, почему остался в Америке, оценил современных супертяжеловесов и ответил на другие вопросы.

— Как сейчас обстоят ваши дела, чем занимаетесь?

— Мои дела в полном порядке. Занимаюсь своим небольшим бизнесом, больше времени провожу в кругу семьи и домашних заботах, воспитываю внуков, которых у меня уже пятеро: три мальчика и две девочки.

— Какие из моментов любительской карьеры можете выделить как самые значимые для себя?

— Я пришёл в бокс в возрасте 16 лет, для любительского бокса это был уже поздний возраст. В то время, когда я пришёл в секцию, со мной занимались ребята, которые уже даже были чемпионами Европы среди юношей. Поэтому на протяжении всей своей любительской карьеры я всегда попадал на бои с парнями, которые намного превосходили меня в технике и, соответственно, в опыте. Откровенно говоря, мне приходилось выживать среди них, параллельно подтягивая свою технику, силовую подготовку и набираясь опыта.

Но какой-то послужной список успел наработать и там. Я был в сборной Советского Союза, куда попал после того, как стал призёром на Кубке СССР, что было для меня совсем неожиданно. В 1991 году становился вторым на чемпионате СССР и также вторым на Спартакиаде народов в Минске стал. Целый год по серебру прокатился.

На Кубке мира в 1994 году я взял серебро, победив в полуфинале действующего чемпиона Европы, а затем в финале не стал драться и снялся без боя, потому что получил травму руки в полуфинальном поединке.

— В профессиональный бокс вы попали почти в 25 лет. Тоже довольно солидный возраст.

— В профессионалах я оказался, сам того не ожидая и не планируя. Я отбирался на Олимпийские игры в Сиднее, и вдруг мне поступило предложение провести так называемый «коммерческий» бой, в котором я смогу подзаработать немного денег.

В ринг в итоге мне пришлось выйти против многоопытного Александра Мирошниченко, который на тот момент был уже призёром Олимпийских игр, финалистом чемпионата мира, однако так получилось, что мне нужно было выиграть больше, и я выиграл этот бой. Они меня звали на бой как «мальчика для битья», и Александр не считал меня за какого-то серьёзного оппонента. Он выходил на тот бой, как на прогулочку, в то время как я подготовился как надо, и моя жизненная ситуация говорила о том, что отступать мне было некуда.

Мирошниченко тогда готовили на денежный бой с Риддиком Боуи, и я должен был Александра размять перед этим большим поединком. Но в итоге Мирошниченко дал мне билет в профессиональный бокс. Его окружение уже купило билеты на самолёт в США, всё подготовило, и вдруг он проигрывает какому-то неизвестному Маскаеву. После боя ко мне обратились организаторы того шоу и сказали, что, раз ты сорвал нам планы, езжай теперь в США и пробуй развить там карьеру. Таким образом, в 1995 году я попал в Штаты и нахожусь здесь уже ровно 30 лет, однако всегда считал и продолжаю себя считать русским человеком.

Олег Маскаев Фото: Dima Korotayev/Epsilon/Getty Images

Мне хочется обратиться к тем диванным экспертам, кто любит много выступать в интернете и говорить, что «интересно получается, что он считает себя русским, у него российское гражданство, а живёт он в Америке». Я уехал не вчера, не позавчера, а 30 лет назад! В то время, когда бокс в Советском Союзе разваливался и мне как человеку, преданному своему делу, нужно было определяться по жизни: либо идти в бандитскую группировку, или идти работать на завод. Но я был спортсмен и принял решение идти к своей мечте и достигать своей цели.

Я поехал в США и поднимался здесь с самого низа. Здесь теперь живёт моя семья, у меня здесь бизнес, однако я до сих пор остался русским человеком!

— Расскажите, как был организован ваш первый бой в США в 1995 году.

— Я готовился к этому бою около месяца, потом мне нашли соперника в Бостоне. Я выиграл его досрочно, и со мной сразу же решили подписать долгосрочный контракт влиятельные люди, которые хотели просто на мне сделать денег и выбросить.

Бой за боем они довели меня до поединка с Оливером Макколлом, и я бы его мог победить, но мне моральной подготовки не хватало к тому бою, был просто не готов. Менеджер, который работал со мной на тот момент, откровенно слил меня и отдал на растерзание, заработав на этом какие-то деньги.

— После этого боя Макколл вышел на поединок с Ленноксом Льюисом и вёл себя неадекватно в ринге, в итоге проиграв бой.

— Да он нормальный и просто косил в том бою. Он знал, что ему не выиграть, и стал косить под дурака.

— Вы также бились и с Дэвидом Туа, который потом потерпел поражение от Айка Ибеабучи. Вы находились в одной команде с Ибеабучи, не доводилось спарринговать с ним? Какой Айк в жизни?

— Мы были у одного промоутера Седрика Кушнера. После того как Айк победил Туа и Бёрда, я параллельно первый раз победил Хасима Рахмана, и, возможно, мы бы встретились в ринге, однако он оказался за решеткой. А так — мы тренировались в разных залах, никогда не пересекались в ринге, но я, конечно, встречал его в США.

— А что вы испытывали в тот момент, когда в первом бою с Хасимом Рахманом выкинули того за ринг?

— Я в тот момент не понимал, что произошло. Бой шёл очень серьёзный, напряжение было до предела. Я даже когда его уже наглухо нокаутировал, подошел к рефери и спросил: «Он собирается продолжать бой? Мы можем продолжить драться?». Я тогда был очень заведённый, но рефери меня успокоил и сказал: «Олег, не переживай, он уже сегодня драться не будет» (смеётся).

С той поры я уже не мог по полной использовать правую руку, на которой у меня было три операции в итоге.

— Какой была реакция американского боксёрского сообщества на результат того боя? Мы помним потасовки в зале, которые попали в прямой эфир.

— Получилось так, что никто не ожидал такого результата. Никто не думал, что я пришёл туда на серьёзный бой, пришёл подготовленный, у меня всё было в полном порядке, у меня было всё хорошо дома с семьёй, никто не отвлекал во время подготовки. Я имел возможность подготовиться и вышел на ринг за победой, а они надо мной смеялись до боя.

А драка началась из-за того, что сторонники Рахмана хотели вскочить в ринг, чтобы помочь ему, а секьюрити им этого не давали сделать. Из-за этого и пошла массовая драка.

— Ходили слухи о вашем возможном бое с Майком Тайсоном в начале нулевых. Почему он в итоге не состоялся?

— Да, мне действительно приходило такое предложение, и я с радостью его принял. Но затем, когда они меня просмотрели, решили, что лучше не брать со мной бой, и вместо меня против Майка выступил Дэнни Уильямс, с которым мы затем тоже боксировали в Краснодаре в моём последнем бою.

Я выходил на бой с Уильямсом с межпозвонковой грыжей уже, травм становилось всё больше, и в итоге продолжать карьеру я уже не мог, несмотря на то что предложения продолжали поступать.

— Вы бились в легендарную эпоху супертяжёлого веса. Сейчас королевский дивизион не такой яркий?

— В каждую эпоху были свои таланты и свои чемпионы. Сейчас бокс стал более техничный, раньше он был более силовой. Если вспоминать прошлые бои, можно сказать, что раньше было больше классики, а затем, уже когда в супертяжёлый вес пришли Кличко, Льюис, пошла уже европейская школа с акцентированной работой на дистанции.

— Видите молодого себя победителем в ринге с Усиком или Джошуа?

— Тяжело сказать. В боксе всякое бывает, и здесь — как пойдёт. Если у тебя нет травм, ты подошёл к бою в полной готовности и тебе ничто не мешает победить, то, конечно, будешь себя видеть победителем с кем угодно в ринге.

А когда у тебя много переживаний, проблем, которые, кроме тебя решить, никто не может… Я находился в таком состоянии и из-за этого получил много поражений. Даже с малоизвестным джорнименом Корри Сандерсом, которого я забивал все раунды, и его отец уже хотел бросить полотенце, вдруг что-то щёлкнуло во мне, и я проиграл. После этого боя ко мне подошел тренер и сказал, что больше со мной работать не будет, пожелал мне завершить карьеру и сохранить здоровье.

Но я продолжил карьеру, нашлись люди, которые поверили в меня, вложили в меня не только деньги, но и время. Они посмотрели историю моих боёв и в один голос сказали, что здесь подстава на подставе, реальных поражений нет. И стали потихоньку меня раскачивать и двигать вперёд. В итоге я стал чемпионом мира в супертяжёлом весе!

— А как вы относитесь к современной культуре поп-бокса? Вам это интересно?

— Это больше финансовая заинтересованность, медийная, это не о боксе совсем. Любого из этой индустрии просто принесут и унесут с ринга против действующего профессионального боксёра.

Джейк Пол Фото: Tom Horak/Sportsfile via Getty Images

— Вам было бы интересно поучаствовать в подобных вещах?

— Я думаю, нет, несмотря на то что я чувствую себя сейчас вполне нормально. У меня хорошая выносливость, потому что я всю жизнь много бегал и любил это делать. Я всех своих соперников переигрывал за счёт дыхалки и выносливости. Я мог достать камни на 10-метровой глубине. За счёт характера и выносливости я брал многих.

— Не думали вернуться в бокс в роли тренера?

— Мне предлагали заняться тренерской деятельностью здесь, в США, и я, возможно, и хотел бы этим заниматься, потому что у меня остался большой запас энергии и есть огромный опыт в боксе. У меня есть школа бокса в Саранске, и я, возможно, в будущем перееду туда и буду заниматься этим делом.

— Кого вы видите на смену Александру Усику в супертяжёлом дивизионе?

— Самый достойный — Даниэль Дюбуа, который сейчас владеет титулом IBF. Я считаю, что и первый бой он выиграл у него. Он растёт как боксёр и личность, и уверен, что он перехватит у него инициативу.

Когда в первом бою Дюбуа нанёс удар Усику в область пояса, это был полностью легитимный удар. Когда попадают в пах, реакция совсем другая, а здесь было всё легально. Могу ошибаться, но Усик вёл себя как после пропущенного удара в живот, он не мог надышаться из-за спазмов. Когда бьют ниже пояса, то люди падают на колени, а не сидят на заднице. Ну и в последнем бою Дюбуа отправил в полёт Джошуа, что ещё раз доказало, что он самый достойный на смену Усику боец.

— А что скажите по поводу российского профессионального бокса?

— Я думаю, что нужно больше заинтересованных тренеров, которые прошли школу, прошли любительский и профессиональный бокс. Таких тренеров нужно поддерживать и поднимать. Лично мне очень много дала детская школа бокса, что меня научила пахать на протяжении жизни. А пахать надо уметь правильно!