Крашер ушёл на мажорной ноте! Ковалёв растерзал немца перед родными трибунами

В Челябинске завершился вечер профессионального бокса, который провела организация IBA. В главном событии турнира свой последний поединок на ринге провёл легендарный челябинский боксёр Сергей Ковалёв, который встретился с Артуром Манном в бою за чемпионский пояс IBA Intercontinental в первом тяжёлом весе.

Карьера 42-летнего Крашера подошла к своему логичному завершению. В свои лучшие годы Ковалёв владел тремя чемпионскими поясами в полутяжёлом весе и не стал абсолютным чемпионом мира только потому, что чемпион WBC Адонис Стивенсон старательно избегал поединка с Сергеем. И это вполне объяснимо: Ковалёв сносил одного соперника за другим, невзирая на рекорды и регалии.

Переломный момент в карьере Сергея наступил после двух поражений от Андре Уорда. Трудно, конечно, назвать их поражениями, особенно в первом поединке, однако факт остаётся фактом. Да, впоследствии Ковалёв вернул себе один из чемпионских поясов, добыл в Челябинске победу над небитым Энтони Ярдом, но при этом случались и поражения, в том числе и нокаутом от Канело. Затем были пауза и переход в крузервейт, однако по-настоящему громких поединков Ковалёв не получал, а в мае прошлого года Крашер проиграл Робину Сафару. После этого Сергей принял решение о завершении карьеры.

«Решение родилось само по себе. Пояса чемпионского нет, а в таком случае интерес у боксёра минимальный. Кроме пояса, можно только поражение получить. В силу того, что бои у меня редко, промежутки большие, пояса нет… Мне 42 года, пора завершать, раз пошла такая история с боями», — сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Соперником Ковалёва по последнему поединку стал Артур Манн, представляющий Германию. В прошлом Артур был претендентом на чемпионский титул в крузервейте, но выиграть его так и не сумел. Российским любителям бокса Артур известен по боям с Евгением Тищенко и Муслимом Гаджимагомедовым – обоим Манн уступил.

В стартовых раундах Манн и Ковалёв разменивались джебами. Сергей старался подключать и фирменные боковые, действовать более разнообразно и работать серийно. Артур же в основном оказывал давление, однако без конкретных атак, изредка вкладываясь в плотные одиночные удары. В концовке второго раунда Крашер неожиданно отправил соперника в нокдаун: прошёл у Сергея точный короткий удар, и Артур оказался на полу, а после этого буквально выживал до гонга.

За перерыв Манн не восстановился, и с начала третьего раунда Ковалёв вновь бросился добивать соперника. Артур хоть и выдержал натиск Крашера, но получил серьёзный урон — на лице Манна появились гематомы и рассечения. Сергей, не сумев финишировать Артура, сбавил темп, позволив себе поработать с дистанции. Манн же пришёл в себя и к середине поединка вернул свой прессинг, правда, теперь Артур действовал ещё более осторожно.

В начале второй половины боя рисунок не менялся. Манн поддавливал Ковалёва, но Сергей работал гораздо эффективнее. Ковалёв встречал соперника джебом, взрывался сериями боковых и прямых. Артур по-прежнему искал счастье в плотных одиночных ударах, однако россиянин всё это видел.

В седьмом раунде Ковалёв оформил ещё один нокдаун: Артур напирал на россиянина, но пропустил серию из апперкота, мощного правого бокового и прямого, вновь оказавшись на полу. Манн сумел подняться на ноги, однако угол боксёра из Германии выбросил полотенце, спасая своего спортсмена.

Сергей Ковалёв поставил эффектную точку в своей легендарной карьере, подарив родной публике яркий финиш. Можно ли придумать лучшее завершение карьеры? Пожалуй, нет.