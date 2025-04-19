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Сергей Ковалёв — Артур Манн: обзор боя, кто победил, завершение карьеры, победа Ковалёва

Крашер ушёл на мажорной ноте! Ковалёв растерзал немца перед родными трибунами
Игорь Некрасов
Сергей Ковалёв
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Сергей эффектно попрощался с профессиональным боксом.

В Челябинске завершился вечер профессионального бокса, который провела организация IBA. В главном событии турнира свой последний поединок на ринге провёл легендарный челябинский боксёр Сергей Ковалёв, который встретился с Артуром Манном в бою за чемпионский пояс IBA Intercontinental в первом тяжёлом весе.

Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Сергей Ковалёв (W) — Артур Манн
18 апреля 2025, пятница. 23:30 МСК
Сергей Ковалёв
Окончено
TKO
Артур Манн

Карьера 42-летнего Крашера подошла к своему логичному завершению. В свои лучшие годы Ковалёв владел тремя чемпионскими поясами в полутяжёлом весе и не стал абсолютным чемпионом мира только потому, что чемпион WBC Адонис Стивенсон старательно избегал поединка с Сергеем. И это вполне объяснимо: Ковалёв сносил одного соперника за другим, невзирая на рекорды и регалии.

Главные события турнира:
Сергей Ковалёв — Артур Манн: россиянин победил нокаутом в седьмом раунде!
Live
Сергей Ковалёв — Артур Манн: россиянин победил нокаутом в седьмом раунде!

Переломный момент в карьере Сергея наступил после двух поражений от Андре Уорда. Трудно, конечно, назвать их поражениями, особенно в первом поединке, однако факт остаётся фактом. Да, впоследствии Ковалёв вернул себе один из чемпионских поясов, добыл в Челябинске победу над небитым Энтони Ярдом, но при этом случались и поражения, в том числе и нокаутом от Канело. Затем были пауза и переход в крузервейт, однако по-настоящему громких поединков Ковалёв не получал, а в мае прошлого года Крашер проиграл Робину Сафару. После этого Сергей принял решение о завершении карьеры.

«Решение родилось само по себе. Пояса чемпионского нет, а в таком случае интерес у боксёра минимальный. Кроме пояса, можно только поражение получить. В силу того, что бои у меня редко, промежутки большие, пояса нет… Мне 42 года, пора завершать, раз пошла такая история с боями», — сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Какой была карьера Ковалёва?
Запомнят как великого чемпиона или скандалиста? Изучаем карьеру Сергея Ковалёва
Запомнят как великого чемпиона или скандалиста? Изучаем карьеру Сергея Ковалёва

Соперником Ковалёва по последнему поединку стал Артур Манн, представляющий Германию. В прошлом Артур был претендентом на чемпионский титул в крузервейте, но выиграть его так и не сумел. Российским любителям бокса Артур известен по боям с Евгением Тищенко и Муслимом Гаджимагомедовым – обоим Манн уступил.

В стартовых раундах Манн и Ковалёв разменивались джебами. Сергей старался подключать и фирменные боковые, действовать более разнообразно и работать серийно. Артур же в основном оказывал давление, однако без конкретных атак, изредка вкладываясь в плотные одиночные удары. В концовке второго раунда Крашер неожиданно отправил соперника в нокдаун: прошёл у Сергея точный короткий удар, и Артур оказался на полу, а после этого буквально выживал до гонга.

За перерыв Манн не восстановился, и с начала третьего раунда Ковалёв вновь бросился добивать соперника. Артур хоть и выдержал натиск Крашера, но получил серьёзный урон — на лице Манна появились гематомы и рассечения. Сергей, не сумев финишировать Артура, сбавил темп, позволив себе поработать с дистанции. Манн же пришёл в себя и к середине поединка вернул свой прессинг, правда, теперь Артур действовал ещё более осторожно.

В начале второй половины боя рисунок не менялся. Манн поддавливал Ковалёва, но Сергей работал гораздо эффективнее. Ковалёв встречал соперника джебом, взрывался сериями боковых и прямых. Артур по-прежнему искал счастье в плотных одиночных ударах, однако россиянин всё это видел.

В седьмом раунде Ковалёв оформил ещё один нокдаун: Артур напирал на россиянина, но пропустил серию из апперкота, мощного правого бокового и прямого, вновь оказавшись на полу. Манн сумел подняться на ноги, однако угол боксёра из Германии выбросил полотенце, спасая своего спортсмена.

Сергей Ковалёв поставил эффектную точку в своей легендарной карьере, подарив родной публике яркий финиш. Можно ли придумать лучшее завершение карьеры? Пожалуй, нет.

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