Чемпион в здании! Рабаданов переехал болтливого соперника за 32 секунды

В ночь на 19 апреля в Орландо (штат Флорида, США) прошёл турнир PFL 3, на котором состоялись очередные четвертьфинальные поединки в Гран-при. В рамках соглавного события вечера прошлогодний чемпион в лёгком весе Гаджи Рабаданов встречался с экс-бойцом UFC Марком Диакези.

Рабаданов в прошлом году выиграл Гран-при в лёгком весе и забрал призовые размером в $ 1 млн. В ходе того турнира Гаджи сначала прошёл решениями Соломона Ренфро и Элвина Эспинозу. Безопасные, но скучноватые победы вывели россиянина в полуфинал, где он нокаутировал Майкла Дюфорта, а в финале Рабаданов просто уничтожил опытного Брента Примуса. С общей активной серией из десяти побед Гаджи в качестве одного из главных фаворитов зашёл в новый сезон и сразу получил в соперники опытного Диакези.

Марк известен в первую очередь по выступлениям в UFC, куда конголезец пришёл непобеждённым в 2016 году. За семь лет в главном промоушене мира Диакези провёл 15 поединков и чередовал серии побед с сериями поражений. В UFC Марк проигрывал таким бойцам, как Майкл Джонсон, Дэн Хукер, Рафаэль Физиев, Хоэль Альварес, а также побеждал Вячеслава Борщёва. С 2024 года Диакези выступает в PFL. Перед боем с Рабадановым Марк старался пошуметь и «поджечь» соперника: говорил про разницу в уровнях, откровенно посмеивался, заявлял, что Гаджи устанет, как его друзья и вылетит. Чемпиона это явно поддело, так что от него ждали ответа в клетке.

Диакези начал бой с неприятных сайд-киков в бедро Рабаданову. Первый до цели не дошёл, второй был более удачным, следом была попытка эффектной вертушки, но тоже мимо. Гаджи никуда не спешил, спокойно подбирал дистанцию, обозначил лишь один лоу-кик. Ближе к середине первой минуты поединка Диакези попал мидл-киком, но Рабаданов прихватил ногу соперника и вывел его из равновесия. Марк не был потрясён, но тут же пропустил несколько ударов в граунд-энд-паунд, после чего отключился. Всего 32 секунды хватило Рабаданову, чтобы устроить Диакези первое поражение нокаутом в карьере.

Рабаданов одержал самую быструю победу в карьере и слова Диакези перед боем о том, как он будет доминировать, ничем не были подтверждены. А российский чемпион отправляется в полуфинал, где ему предстоит биться с опасным австралийцем Джей-Джеем Уилсоном. Они уже встречались под эгидой Bellator в марте 2022 года и тогда победу решением одержал Гаджи.