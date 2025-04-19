Моложе Тайсона и тоже экс-чемпион. Джейк Пол подерётся с ещё одной звездой

В ноябре прошлого года Джейк Пол провёл резонансный бой, превзойдя по масштабу самого себя и вытащив с пенсии самого Майка Тайсона. Не столь важно, что Пол победил единогласным решением и спровоцировал множество разговоров о честности/прозрачности боя. Гораздо важнее, что они с Железным Майком побили рекорды по просмотрам и собрали серьёзную кассу.

Боксёрский мир разделился по отношению к Полу на два лагеря. Одни считают блогера клоуном, который позорит спорт, а другие пытаются урвать свой кусок и провести бой с Джейком. Спектр потенциальных соперников впечатляет не только именами, но и разбросом весовых категорий — от легковеса Джервонты Дэвиса до супертяжа Энтони Джошуа. Причём последний вполне серьёзно настроен провести бой с Полом в 2026 году. Если знать, что оба умеют делать деньги на боях, легко можно поверить в такой поединок.

Упоминался ещё Александр Усик, а также рассматривали вариант с Саулем Альваресом. Канело, казалось бы, настраивался провести бой с блогером в мае, однако в итоге резко свернул и подписал соглашение на четыре боя с Riyadh Season, чем вызвал недовольство Пола: «Срочно в номер! Канело испугался драться с Джейком Полом и теперь является рабом, не уважающим гордость мексиканского народа, который поддерживает его на территории США. Что же, это неудивительно, если за всю свою карьеру он ничего не сделал для бокса за пределами ринга».

Совсем недавно Канело дал понять, что шумиха с Полом была обычным ходом, чтобы выторговать больше денег от саудовцев: «Что это было? Знаете, нужно уметь правильно разыграть свои карты. Я бы даже не назвал это боем. Это, скорее, ивент. Как минимум для меня. Но сейчас для этого боя неподходящий момент».

Сауль Альварес Фото: Christian Petersen/Getty Images

Однако Джейк не остался без соперника. Причём это снова боец с именем, бывший чемпион мира в среднем весе, и по устоявшейся традиции он прилично старше Пола — на 11 лет. Блогер будет биться с Хулио Сезаром Чавесом-младшим, сыном легендарного Сезара Чавеса. Младший мексиканец был чемпионом мира с WBC в среднем весе с 2011 по 2012 год, сколотил рекорд 54-6-1 в профессионалах и когда-то проигрывал Канело.

Интересно, что этот бой на слуху давно. Летом прошлого года Пола и Чавес-младший дрались в одном карде. Джейк тогда разобрался с Майком Перри, а мексиканский боксёр вернулся на ринг спустя три года и победил Юрайю Холла. Впечатлившийся обоими триумфаторами глава WBA Хильберто Мендоса тогда выдал блестящую идею: «Я не против боя Джейка Пола и Хулио Сезара Чавеса-младшего за чемпионский титул».

Тогда, разумеется, никому этот бой на фоне разговоров о Тайсоне не был нужен. А спустя полгода, когда Пола спросили о бое, он заявил, что хочет соперника посильнее: «Я хочу кого-то покруче, и я хочу настоящий пояс, а не безделушку, которую ставят на кон ради развлечения. Это здорово и всё такое, но, честно говоря, Чавес — лёгкая работа, а мне нужен кто-то посильнее, чтобы заткнуть людям рты. Рейтинги? К чёрту их. Это всего лишь цифра. Кому какое дело? Люди просто хотят всё классифицировать и составлять таблицы. Я никогда не смотрел на рейтинги. Мне всё равно. Я знаю, что я лучший в мире, и я буду чемпионом мира».

Судя по всему, сейчас Чавес стал более привлекательным вариантом, но непонятно, за счёт чего. Может, потому, что четыре года назад Хулио проигрывал Андерсону Силве, а может, потому, что не так давно мексиканец был в рехабе. Так или иначе, уровень вызывает вопросы, однако это не мешает масштабу события. Бой Пол — Чавес официально возглавит турнир 28 июня в Анахайме, а на разогреве у них выступит действующий чемпион мира в крузервейте по версиям WBA и WBO Хильберто Рамирес, который будет защищать титулы в бою с Юниором Дортикосом.

Хулио Сезар Чавес-младший Фото: Manuel Velasquez/Getty Images

Можно по-разному относиться к Полу, но то, что он делает в боксе с точки зрения медийности — феномен. Да, бой с Чавесом выглядит как миссматч, и можно пенять на то, что Джейк опять бьётся с ветераном, однако ведь он привлекает внимание и его очередной поединок посмотрят многие. А раз его ставят в карде выше, чем чемпиона мира, то заслуги Пола признают не только его фанаты.