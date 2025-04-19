Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Сергей Ковалёв, карьера, Ковалёв завершил карьеру, бой за абсолютное чемпионство, Андре Уорд, Сауль Альварес

Абсолютное величие было так близко. Три вопроса к карьере Сергея Ковалёва
Яхья Гасанов
Три вопроса к карьере Сергея Ковалёва
Аудио-версия:
Комментарии
А что, если?

18 апреля в Челябинске на турнире IBA Сергей Ковалёв провёл свой прощальный поединок. 42-летний Крашер напомнил о том, почему носит такое прозвище, и смял Артура Манна в седьмом раунде. Ковалёв провёл отличную карьеру и должен входить в топ-5, а то и в топ-3 сильнейших российских боксёров. У него был свой яркий и не такой долгий, как хотелось бы, пик, были падения, и, если подытоживать карьеру Крашера, остаётся несколько вопросов о ней, над которыми ещё будут задумываться и в дальнейшем.

Какие были шансы Ковалёва стать абсолютным чемпионом мира?

Главный вопрос, конечно, об абсолютном чемпионстве. Ковалёв в период с 2013 по 2016 год был страшной машиной, уничтожавшей соперников. Попутно Сергей оформлял выдающиеся достижения, признавался боксёром года, входил в тройку сильнейших в мире вне зависимости от весовых категорий, клепал защиту за защитой и собрал у себя три пояса: WBO, WBA и IBF. В коллекции не хватало только пояса WBC, которым в то время владел канадец Адонис Стивенсон.

Ковалёв не добрался до четырёх поясов:
Гонялся за «Цыплёнком» ещё до Хабиба. Почему Ковалёв так и не стал абсолютным чемпионом
Гонялся за «Цыплёнком» ещё до Хабиба. Почему Ковалёв так и не стал абсолютным чемпионом

Этого боя Ковалёв очень хотел, постоянно вызывал Адониса, называл его Чикенсоном, но тот предпочитал бои с проходной оппозицией и просто игнорировал россиянина. В 2015 году, когда Ковалёв переехал Жана Паскаля, его сделали претендентом на титул WBC, однако Стивенсон и тогда проигнорировал Крашера. Бой выставили на торги, но Ковалёв был связан контрактом с HBO, а стороны не могли договориться о разделе гонораров.

В итоге Сергей бросил затею: «Стивенсон — мерзкий тип, и я не буду за ним гоняться. У меня нет необходимости кому-то что-то доказывать, а ему — в особенности. Он просто не готов со мной драться. Я же готов сразиться с любым. Хочу драться с лучшими. Если Андре Уорд захочет, давайте сделаем это. Я с удовольствием выйду против него на ринг».

Сергей Ковалёв с поясами

Сергей Ковалёв с поясами

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Стивенсон в итоге успешно отбегал от Ковалёва, а Сергей так и не улучил момент, чтобы сразиться за пояс WBC с кем-то ещё. Когда Адонис потерял титул, Крашер уже не был чемпионом мира. Но нет никаких сомнений — тот Ковалёв расправился бы с тем Стивенсоном и стал бы абсолютным чемпионом мира. По сей день Крашер, говоря о карьере, с сожалением отмечает, что даже не получил возможности сразиться за звание абсолютного чемпиона мира.

Сломала ли Ковалёва дилогия с Уордом?

В ноябре 2016 года Ковалёв встретился с олимпийским чемпионом Андре Уордом, который поднимался из второго среднего веса, где был чемпионом по версиям WBA и WBO. Для Сергея это был первый поединок на PPV, и он ставил на кон свои три пояса. В итоге бой продлился всю дистанцию, Уорд побывал в нокдауне во втором раунде, однако выиграл бой единогласным решением судей. Решение вызвало немало протестов, сам Крашер назвал это абсурдом: «Я не согласен с решением судей. Болельщики со мной солидарны, они освистали судейский вердикт. Я понимаю, что нахожусь в гостях в США и судьи были местными… Это абсурд. Уорд побывал на полу и максимум забрал несколько раундов, всё остальное время доминировал я. Разумеется, я хочу реванш. Но я не считаю себя проигравшим. Я разъярён».

Каким запомнят Ковалёва?
Запомнят как великого чемпиона или скандалиста? Изучаем карьеру Сергея Ковалёва
Запомнят как великого чемпиона или скандалиста? Изучаем карьеру Сергея Ковалёва

Множество независимых экспертов также увидели победу Ковалёва. Сторона россиянина активировала пункт о реванше, который состоялся в июне 2017 года. Бой опять был крайне близким, однако на этот раз всё решили не судьи, а рефери, который проглядел удары ниже пояса от Уорда и остановил поединок. К тому моменту Андре вёл на записках у двух судей (67-66), а ещё один отдавал преимущество Крашеру (68-65). Ковалёв подавал протест после боя и возмущался: «Он победил только благодаря ударам ниже пояса. Это был удар ниже пояса. Я почувствовал его. А потом ещё один. Его удар с правой в голову? Да, он был непростым, но не настолько, чтобы я не смог продолжить встречу. Всё решил удар ниже пояса. Один удар был низким, другой был пограничным. Я не понимаю, почему был остановлен бой. Я мог бы продолжить даже прямо сейчас».

Рефери того боя Тони Уикс после боя извинялся: «Меня критиковали за несправедливое решение. Я пересмотрел повтор боя и должен признать, что ошибся. Я не заметил удары Уорда ниже пояса. Я остановил бой, так как Ковалёв не защищал себя. Если бы я видел, что он получил удары ниже пояса, я бы не стал останавливать бой. Это моя ошибка».

Второй бой Сергея Ковалёва и Андре Уорда

Второй бой Сергея Ковалёва и Андре Уорда

Фото: Ethan Miller/Getty Images

От признания Уикса Ковалёву легче не стало, он утратил титулы, места об абсолютном чемпионстве была разбита, протест не был одобрен. Прервалась и серия из девяти титульных побед. Рекорд Ковалёва до Уорда — 30-0-1. Рекорд Ковалёва, начиная с первого боя против Андре — 6-5. Сергей ещё дважды возвращал себе пояс WBO, но всегда будут вопросы о боях с Уордом: что, если бы судьи увидели победу Сергея в первом бою? Что, если бы рефери сработал лучше в реванше? Что, если эта дилогия в итоге стала надломом карьеры Крашера? Насколько вообще Ковалёв болезненно принял эти, безусловно, не самые справедливые поражения?

Что, если бы Ковалёв не принял бой с Канело?

В ноябре 2019 года Ковалёв проводил очередную защиту титула WBO, соперником стал звёздный Сауль Альварес, который поднимался из второго среднего веса. Надо отдать должное мексиканцу и его команде — тайминг боя с Ковалёвым во всех смыслах был выбран идеально. Во-первых, поединок проводили спустя всего два месяца после боя Сергея с Энтони Ярдом. Во-вторых, тот поединок с британцем окончательно убедил Канело, что Ковалёв уже не тот, значит, можно попытаться покорить ещё один дивизион.

План Альвареса сработал — Ковалёв был абсолютно никаким в том поединке, ничего не показал, и в итоге его нокаутировали в 11-м раунде. Однако Сергей получил большой гонорар, менеджер Эгис Климас говорил про восьмизначную сумму, а по слухам, это были гарантированные $ 12 млн. Ковалёв сначала назвал «профанами» тех, кто верил в его победу над Канело, а потом объяснялся: «Давайте посмотрим правде в глаза. Канело не победил бы меня, если бы бой прошёл после полноценного моего отдыха после предыдущего боя с Энтони Ярдом, к которому я начал подготовку в начале мая. В команде Канело всё рассчитали и сделали мне коммерчески интересное предложение именно в тот момент, когда я был выжат как лимон изнурительными тренировками и весогонкой к бою с англичанином, начиная с мая месяца. Изначально бой с Ярдом был назначен на 29 июня, затем за три недели до поединка его перенесли на 24 августа. Затем – трёхнедельный отдых и снова подготовка к бою на 2 ноября. И это все с учётом того, что я сгонял 12 кг, чтобы уложиться в лимит полутяжёлого веса. Не был я в таких условиях готов к бою на 100%, но я принял вызов, так как не умею включать заднюю, когда мне сделан вызов на бой. И то при всех этих условиях, я надеялся на свою победу, но, к сожалению, мне немного не хватило бензина, и я потерял самоконтроль».

Позже Ковалёв вновь возвращался к теме этого поражения: «Я пошёл на этот бой ради заработка. Того заработка, который может обеспечить будущее моих детей и семьи. Я рискнул. Я надеялся, что смогу победить. Надеялся, что смогу нокаутировать Канело. Но в день боя, волнение это… Пауза ещё была часовая перед выходом в ринг. Видимо, эта пауза сожгла во мне весь тот огонь. Я вышел в ринг и не мог нормально ударить. Правой вообще практически не бил».

А потом Крашер предлагал Канело сойтись в реванше и был готов биться бесплатно: «Давай устроим реванш, если ты настоящий чемпион и хочешь подтвердить, что лучший боксёр в мире. Прямо сейчас у тебя небольшой выбор боксёров, готовых подраться с тобой ради больших денег. Но я готов бесплатно подраться и подтвердить, что в первом бою я был не в лучшем состоянии. Для меня это самый мотивирующий бой в жизни и карьере. Уверен, что одержу победу над тобой. Давай устроим этот бой, если ты настоящий мужчина. Просто позвони мне».

Боя Сергея Ковалёва и Канело Альвареса

Боя Сергея Ковалёва и Канело Альвареса

Фото: Ethan Miller/Getty Images

Канело не позвонил, и этот бой был последним титульным в карьере Ковалёва. С одной стороны, Сергей поднял самый большой гонорар в карьере, с другой — стало ясно, что Крашер закончился. Возможно, был запал ещё на пару титульников, но, опять-таки, если Сергей признаётся, что финансовый интерес был хорошим, то это так и есть. К сожалению, бой с Канело окончательно отправил Ковалёва куда-то ближе к задворкам профессионального бокса. Дальше были долгий простой, куча скандалов, не лучший вояж в крузервейт и завершение карьеры.

Все эти вопросы — не претензии к Ковалёву. Скорее, размышления на тему «а что, если». В любом случае Крашер провёл выдающуюся карьеру и точно запомнился людям не только в России. Иначе никак.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android