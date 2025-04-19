Абсолютное величие было так близко. Три вопроса к карьере Сергея Ковалёва

18 апреля в Челябинске на турнире IBA Сергей Ковалёв провёл свой прощальный поединок. 42-летний Крашер напомнил о том, почему носит такое прозвище, и смял Артура Манна в седьмом раунде. Ковалёв провёл отличную карьеру и должен входить в топ-5, а то и в топ-3 сильнейших российских боксёров. У него был свой яркий и не такой долгий, как хотелось бы, пик, были падения, и, если подытоживать карьеру Крашера, остаётся несколько вопросов о ней, над которыми ещё будут задумываться и в дальнейшем.

Какие были шансы Ковалёва стать абсолютным чемпионом мира?

Главный вопрос, конечно, об абсолютном чемпионстве. Ковалёв в период с 2013 по 2016 год был страшной машиной, уничтожавшей соперников. Попутно Сергей оформлял выдающиеся достижения, признавался боксёром года, входил в тройку сильнейших в мире вне зависимости от весовых категорий, клепал защиту за защитой и собрал у себя три пояса: WBO, WBA и IBF. В коллекции не хватало только пояса WBC, которым в то время владел канадец Адонис Стивенсон.

Этого боя Ковалёв очень хотел, постоянно вызывал Адониса, называл его Чикенсоном, но тот предпочитал бои с проходной оппозицией и просто игнорировал россиянина. В 2015 году, когда Ковалёв переехал Жана Паскаля, его сделали претендентом на титул WBC, однако Стивенсон и тогда проигнорировал Крашера. Бой выставили на торги, но Ковалёв был связан контрактом с HBO, а стороны не могли договориться о разделе гонораров.

В итоге Сергей бросил затею: «Стивенсон — мерзкий тип, и я не буду за ним гоняться. У меня нет необходимости кому-то что-то доказывать, а ему — в особенности. Он просто не готов со мной драться. Я же готов сразиться с любым. Хочу драться с лучшими. Если Андре Уорд захочет, давайте сделаем это. Я с удовольствием выйду против него на ринг».

Сергей Ковалёв с поясами Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Стивенсон в итоге успешно отбегал от Ковалёва, а Сергей так и не улучил момент, чтобы сразиться за пояс WBC с кем-то ещё. Когда Адонис потерял титул, Крашер уже не был чемпионом мира. Но нет никаких сомнений — тот Ковалёв расправился бы с тем Стивенсоном и стал бы абсолютным чемпионом мира. По сей день Крашер, говоря о карьере, с сожалением отмечает, что даже не получил возможности сразиться за звание абсолютного чемпиона мира.

Сломала ли Ковалёва дилогия с Уордом?

В ноябре 2016 года Ковалёв встретился с олимпийским чемпионом Андре Уордом, который поднимался из второго среднего веса, где был чемпионом по версиям WBA и WBO. Для Сергея это был первый поединок на PPV, и он ставил на кон свои три пояса. В итоге бой продлился всю дистанцию, Уорд побывал в нокдауне во втором раунде, однако выиграл бой единогласным решением судей. Решение вызвало немало протестов, сам Крашер назвал это абсурдом: «Я не согласен с решением судей. Болельщики со мной солидарны, они освистали судейский вердикт. Я понимаю, что нахожусь в гостях в США и судьи были местными… Это абсурд. Уорд побывал на полу и максимум забрал несколько раундов, всё остальное время доминировал я. Разумеется, я хочу реванш. Но я не считаю себя проигравшим. Я разъярён».

Множество независимых экспертов также увидели победу Ковалёва. Сторона россиянина активировала пункт о реванше, который состоялся в июне 2017 года. Бой опять был крайне близким, однако на этот раз всё решили не судьи, а рефери, который проглядел удары ниже пояса от Уорда и остановил поединок. К тому моменту Андре вёл на записках у двух судей (67-66), а ещё один отдавал преимущество Крашеру (68-65). Ковалёв подавал протест после боя и возмущался: «Он победил только благодаря ударам ниже пояса. Это был удар ниже пояса. Я почувствовал его. А потом ещё один. Его удар с правой в голову? Да, он был непростым, но не настолько, чтобы я не смог продолжить встречу. Всё решил удар ниже пояса. Один удар был низким, другой был пограничным. Я не понимаю, почему был остановлен бой. Я мог бы продолжить даже прямо сейчас».

Рефери того боя Тони Уикс после боя извинялся: «Меня критиковали за несправедливое решение. Я пересмотрел повтор боя и должен признать, что ошибся. Я не заметил удары Уорда ниже пояса. Я остановил бой, так как Ковалёв не защищал себя. Если бы я видел, что он получил удары ниже пояса, я бы не стал останавливать бой. Это моя ошибка».

Второй бой Сергея Ковалёва и Андре Уорда Фото: Ethan Miller/Getty Images

От признания Уикса Ковалёву легче не стало, он утратил титулы, места об абсолютном чемпионстве была разбита, протест не был одобрен. Прервалась и серия из девяти титульных побед. Рекорд Ковалёва до Уорда — 30-0-1. Рекорд Ковалёва, начиная с первого боя против Андре — 6-5. Сергей ещё дважды возвращал себе пояс WBO, но всегда будут вопросы о боях с Уордом: что, если бы судьи увидели победу Сергея в первом бою? Что, если бы рефери сработал лучше в реванше? Что, если эта дилогия в итоге стала надломом карьеры Крашера? Насколько вообще Ковалёв болезненно принял эти, безусловно, не самые справедливые поражения?

Что, если бы Ковалёв не принял бой с Канело?

В ноябре 2019 года Ковалёв проводил очередную защиту титула WBO, соперником стал звёздный Сауль Альварес, который поднимался из второго среднего веса. Надо отдать должное мексиканцу и его команде — тайминг боя с Ковалёвым во всех смыслах был выбран идеально. Во-первых, поединок проводили спустя всего два месяца после боя Сергея с Энтони Ярдом. Во-вторых, тот поединок с британцем окончательно убедил Канело, что Ковалёв уже не тот, значит, можно попытаться покорить ещё один дивизион.

План Альвареса сработал — Ковалёв был абсолютно никаким в том поединке, ничего не показал, и в итоге его нокаутировали в 11-м раунде. Однако Сергей получил большой гонорар, менеджер Эгис Климас говорил про восьмизначную сумму, а по слухам, это были гарантированные $ 12 млн. Ковалёв сначала назвал «профанами» тех, кто верил в его победу над Канело, а потом объяснялся: «Давайте посмотрим правде в глаза. Канело не победил бы меня, если бы бой прошёл после полноценного моего отдыха после предыдущего боя с Энтони Ярдом, к которому я начал подготовку в начале мая. В команде Канело всё рассчитали и сделали мне коммерчески интересное предложение именно в тот момент, когда я был выжат как лимон изнурительными тренировками и весогонкой к бою с англичанином, начиная с мая месяца. Изначально бой с Ярдом был назначен на 29 июня, затем за три недели до поединка его перенесли на 24 августа. Затем – трёхнедельный отдых и снова подготовка к бою на 2 ноября. И это все с учётом того, что я сгонял 12 кг, чтобы уложиться в лимит полутяжёлого веса. Не был я в таких условиях готов к бою на 100%, но я принял вызов, так как не умею включать заднюю, когда мне сделан вызов на бой. И то при всех этих условиях, я надеялся на свою победу, но, к сожалению, мне немного не хватило бензина, и я потерял самоконтроль».

Позже Ковалёв вновь возвращался к теме этого поражения: «Я пошёл на этот бой ради заработка. Того заработка, который может обеспечить будущее моих детей и семьи. Я рискнул. Я надеялся, что смогу победить. Надеялся, что смогу нокаутировать Канело. Но в день боя, волнение это… Пауза ещё была часовая перед выходом в ринг. Видимо, эта пауза сожгла во мне весь тот огонь. Я вышел в ринг и не мог нормально ударить. Правой вообще практически не бил».

А потом Крашер предлагал Канело сойтись в реванше и был готов биться бесплатно: «Давай устроим реванш, если ты настоящий чемпион и хочешь подтвердить, что лучший боксёр в мире. Прямо сейчас у тебя небольшой выбор боксёров, готовых подраться с тобой ради больших денег. Но я готов бесплатно подраться и подтвердить, что в первом бою я был не в лучшем состоянии. Для меня это самый мотивирующий бой в жизни и карьере. Уверен, что одержу победу над тобой. Давай устроим этот бой, если ты настоящий мужчина. Просто позвони мне».

Боя Сергея Ковалёва и Канело Альвареса Фото: Ethan Miller/Getty Images

Канело не позвонил, и этот бой был последним титульным в карьере Ковалёва. С одной стороны, Сергей поднял самый большой гонорар в карьере, с другой — стало ясно, что Крашер закончился. Возможно, был запал ещё на пару титульников, но, опять-таки, если Сергей признаётся, что финансовый интерес был хорошим, то это так и есть. К сожалению, бой с Канело окончательно отправил Ковалёва куда-то ближе к задворкам профессионального бокса. Дальше были долгий простой, куча скандалов, не лучший вояж в крузервейт и завершение карьеры.

Все эти вопросы — не претензии к Ковалёву. Скорее, размышления на тему «а что, если». В любом случае Крашер провёл выдающуюся карьеру и точно запомнился людям не только в России. Иначе никак.