«Фёдор был под контролем грубых русских». Почему пути Емельяненко и UFC так и не сошлись

Фёдор Емельяненко – один из самых легендарных бойцов в истории смешанных единоборств. И его путь давно стал феноменальной историей. Но многие по-прежнему продолжают упрекать россиянина в том, что до UFC он так и не добрался. И даже пытаются немного принизить те вершины, которых Последний Император достиг по ходу профессиональной карьеры. Примечательно, что Фёдор давно завершил этот красивый путь, однако споры по поводу реальных причин его сорвавшегося сотрудничества с лучшей лигой на планете до сих пор ведутся. И сами стороны конфликта лишь подливают масла в огонь, поскольку обвиняют друг друга.

Теперь заговорил известный американский комментатор UFC, подкастер и стендап-комик Джо Роган. Он заявил, что срыв переговоров был инициирован именно стороной Последнего Императора: «Фёдор находился под контролем каких-то грубых русских, хотя они были похожи на гангстеров. Эти парни вели переговоры с UFC, и они выдвигали необоснованно высокие требования к контракту, то есть стремились стать совладельцами промоушена и участвовать в деятельности лиги. Переговоры были очень напряжёнными, это напоминало противостояние. Дела пошли так плохо, что Дане Уайту пришлось усилить личную охрану. Это были опасные люди».

Очевидно, что Фёдор не вёл переговоры в одиночку. Одним из участников встречи был менеджер Емельяненко Вадим Финкельштейн. И его точка зрения оказалась совсем иной: «Их было трое: Уайт, Фертитта и Лоуренс Эпштейн. Мы говорили минут 20-30, не договорились. Встали, пошли подумать. Дана Уайт встал и начал ругаться. Он просто немного вспыльчивый, бывают такие люди. Чистый американец. Они любят махать руками, громко говорить. Лоренцо же – чистый джентльмен. Фёдор рассказывал в одном из интервью, что Дана обещал одно, а в документах было другое. Прошло столько времени, клянусь, уже не знаю, о чём речь. Допустим, договаривались об одном, а присылали нам совсем другое. Не буду углубляться, правда не помню».

Сам Емельяненко также рассказал, что в срыве переговоров виновато именно руководство UFC. Он даже отметил, что Дана Уайт и его коллеги выбрали такое время, в которое Последний Император находился бы в самой неудобной позиции: «На тот момент, когда я был свободен, Дана Уайт абсолютно некорректно себя вёл, настолько по-хамски разговаривал… Раз мы встретились на острове – когда я уже был подписан в Strikeforce, если я не ошибаюсь. То есть я был под контрактом. Дана Уайт начал говорить – то, что мы тогда договорились, не озвучивать. Там предлагались деньги, ещё что-то, однако я был под контрактом.

Дана Уайт вёл себя, как обычно ведёт. Есть в американцах, не во всех, но во многих — когда человек думает, что власть имеет, то ведёт себя хамовато-нагловато. Вадим вёл переговоры и некоторые разговоры записывал. Почту показывал. Мы обсуждаем вопросы, нам высылают контракт, мы вычёркиваем из него определённые пункты, обговариваем это, нам говорят: «Ладно, хорошо», — и высылают новый контракт, в котором эти пункты просто поменяли местами, ничего не убрав. Я не понимаю, какой был смысл в той встрече, потому что я был под контрактом со Strikeforce. Какие бы суммы мне ни предлагали, это была просто подстава».

Стоит отметить, что принципиальность сторон действительно была. Причём многие всё-таки склоняются в сторону того, что больше вины именно на UFC. Об этом говорил даже легендарный представитель промоушена – Рэнди Кутюр: «Могу сказать только одно — у боссов UFC слишком большое эго, чтобы организовать такой бой. Из-за их эгоизма я так и не получил свой бой с Фёдором Емельяненко. Ведь М-1 предлагал провести его совместно. А в UFC дали понять, что этому никогда не бывать. Поэтому я не вижу исходов, в которых чемпиону UFC дали бы возможность провести бой с чемпионом PFL. К сожалению, для UFC это невозможно. Жаль, что болельщики так и не увидят этот поединок. В такой эгоистичности и есть проблема нашего спорта».

Стоит отметить, что в этой ситуации можно понять каждую из сторон. UFC, безусловно, хотелось заполучить одного из самых топовых бойцов на планете. В другой ситуации руководство не предпринимало бы такого большого количества попыток. Но и Емельяненко должен был прийти в организацию в статусе суперзвезды. Поэтому мог требовать условия, которые его удовлетворили бы. И Фёдор вовсе не отрицает, что в отдельных эпизодах переговоров определяющим фактором становились именно деньги.

Похоже, стороны так и продолжат постоянно перебрасываться обвинениями, не признавая своей вины. Однако очень жаль, что этого союза всё-таки не случилось. Переход Фёдора в UFC мог открыть огромное количество ярких и топовых противостояний для мира смешанных единоборств. Правда, небольшая дорожка к сотрудничеству по-прежнему остаётся. Ведь Дана совсем недавно открыл собственный боксёрский промоушен. А Емельяненко заявлял о желании попробовать свои силы в этом виде единоборств. Возможно, их пути за столом переговоров сойдутся совсем скоро.