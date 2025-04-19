Макгрегор — реальный политик? Разбор интервью ирландца Такеру Карлсону

Конор Макгрегор не бьётся в UFC уже почти четыре года. После поражения от Дастина Порье он обещал самое быстрое возвращение после перелома ноги, потом обещал самое громкое возвращение в истории единоборств, теперь почти ничего не обещает относительно боёв и сосредоточился на построении политической карьеры и изредка врывается в мир кулаков и крови. Причём зачастую только в качестве совладельца BKFC и иногда — в роли человека, дающего экспертную оценку боям в UFC.

Зато в сторону политики делается немало шагов. Были встреча с Дональдом Трампом, публичная критика премьер-министра Ирландии Михола Мартина, выступления против мигрантов, и, само собой, заявление о желании баллотироваться на пост президента страны: «К 12 июня 2026 года Ирландия должна полностью выполнить Миграционный пакт ЕС. Это означает, что до этой даты обе палаты парламента должны принять несколько законодательных актов, а президент — их подписать. Следующие президентские выборы должны состояться до 11 ноября 2025 года. Кто, кроме меня, выступит против правительства? Любой другой кандидат, которого они попытаются выдвинуть, не сможет им противостоять. Но я буду! Как президент я бы также вынес этот законопроект на референдум. Хотя я категорически против этого пакта, это не зависит ни от меня, ни от правительства. Это выбор народа Ирландии! И всегда так! Это настоящая демократия! Мне было бы интересно услышать, как наши правительственные чиновники аргументируют своё горячее согласие с этим пактом. Я бы с удовольствием послушал дебаты, за которыми последует голосование! Это будущее Ирландии, когда я стану президентом. Все граждане Ирландии должны иметь возможность выразить своё мнение и самостоятельно определить своё будущее! Ирландия, выбор за тобой, и он прост. Голосуй за меня как за своего президента, и мы вместе спасём Ирландию!»

При этом Конора не смущает ничего. В том числе и то, что его на самом деле не так сильно любят в Ирландии, как ему, возможно, этого хотелось бы. Местные политологи отмечают, что в таких условиях Макгрегору будет сложно выдвинуть свою кандидатуру, а Даниэль Кормье высмеивает политические амбиции ирландца: «Макгрегор эпохи 2015-2017 годов рвался к величию. Однако теперь с Конором покончено. А сейчас этот парень нацелен уйти в политику. Чёрт, на мой взгляд, ирландцы даже не любят его. Все, с кем я говорю об этом, говорят: «Мужик, я не выношу его». Но Конор, похоже, чувствует, что у него достаточно поддержки, чтобы стать политиком. Это всё равно смешно».

Ещё Макгрегора не смущает действующий контракт с UFC. Он хочет выиграть выборы и вернуться в октагон: «Буду ли совмещать? Чёрт возьми, конечно же, буду. Представляете – а сейчас в октагон выходит президент Ирландии. Это одна из причин, почему я хочу это сделать. Чёрт возьми, да!»

Теперь Макгрегор дал интервью Такеру Карлсону, подробно поговорил с ним о политике своей страны и рассказал о своих планах, а также в очередной раз озвучил проблемы Ирландии.

Конор Макгрегор Фото: Кадр из видео

«У нас был отличный момент в Овальном кабинете с Трампом, где мы высказались и изложили нашу позицию. Это был первый раз, когда мы как народ почувствовали, что кто-то заговорил о наших проблемах. Прямо сейчас граждане Ирландии не просто не чувствуют себя первосортными людьми. Мы даже не чувствуем себя первосортными гражданами в своей стране. Так что мы продолжаем указывать на деятельность нашей ничтожной правительственной элиты. Они используют тактику запугивания, тактику травли, тактику отвлечения внимания, используют государственные средства и народное достояние, чтобы обогащать частных лиц. И мы говорим: «Хватит!» — заявил Макгрегор с самого начала, а также подчеркнул, что он и ирландский народ «мирные, но вовсе не безобидные».

Конор уверен, что правительству Ирландии идут приказы откуда-то сверху, а потом доходят и до простого народа. Экс-чемпион UFC считает, что это ведёт к уничтожению культуры страны, а правительственная элита беспокоится из-за желания Макгрегора бороться за пост президента страны: «Я не могу просто баллотироваться на пост президента Ирландии. Потому что есть условия, нужна поддержка четырёх советов графств, контролируемых правящими партиями, или 20 номинаций от членов Эрахтаса. Нельзя просто стать президентом. Какая это демократия? Всё правильно, никакая».

«Эра политиков должна закончиться. Это совершенно ясно. Она доказала свою бесплодность. У министров нет опыта в сферах, на которые их назначают. Это полный абсурд. Наше правительство работает по указке партии, а не народа», — также сказал Конор.

Ещё один пункт, за который правительству достаётся от Макгрегора — финансовый кризис. В качестве примера он приводит платные мосты, доходы от которых идут иностранным компаниям, а ещё считает, что дорожный патруль занимается вымогательством денег у простых людей.

Больная тема Конора — нелегальные мигранты в стране: «Попали в нашу страну нелегально? Уезжайте. Есть судимость? Уезжайте. Есть стремление влиться в культуру, найти работу и приносить пользу обществу? Добро пожаловать. Если нет, то уезжайте. А сейчас если ты приезжаешь, то получаешь преимущества перед ирландцами. Повестка сверху. Если я пройду, то перекрою этот кран, используя своё влияние».

Конор Макгрегор Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Макгрегор считает, что, будучи президентом, смог бы остановить введение нового миграционного пакта ЕС в своей стране. Но также он подчёркивает, что есть и те, кто переехал в Ирландию и принёс стране бо́льшую пользу. По словам Конора, в нынешнем режиме его стране осталось недолго, однако есть небольшие позитивные изменения.

О Трампе Макгрегор, конечно, тоже высказался: «У Трампа сейчас всё очень хорошо. Я был на его инаугурации в 2016 году, но неофициально. Я там дрался за второй титул в UFC в «Мэдисон Сквер Гарден». Трамп победил на выборах, и на улице чувствовались волнения и страх. В то время я был просто наблюдателем, политика меня особо не волновала. В 2025-м я тоже был на инаугурации Трампа, и тогда на улицах царили воодушевление и восторг. После первого срока Трампа я подумал, что он неплохо справился. Он всё же человек не из политической тусовки. Сейчас Трамп хорошо начал. Желаю ему и США удачи, потому что считаю их нашими дорогими братьями».

«Что со мной сделает правительство, если я продолжу говорить? Попытаются очернить, помешать, как это делают обычно. Может, что-то хуже. Однако я не боюсь, я иду с богом, моя нация видит моё сердце и то, за что я стою. Выборы пройдут 11 ноября, буду требовать, чтобы шёл демократический процесс. Посмотрим, к чему это приведёт», — объясняет Макгрегор.

Конор Макгрегор Фото: whitehouse.gov

Ещё одна яркая цитата: «Ирландия вроде как богатая страна, но наш народ с трудом отапливает дома». Конор также утверждает, что вносит свой вклад, чтобы помочь с жилищным кризисом. Уже построил 300 домов, планирует дойти до 1000. При этом никакой прибыли с этого не получает, говорит, что стройка – для людей.

«Нам нужно сократить бездомность, строить жильё, замедлить поток нелегальной миграции, контролировать расходы. Нашей страной управляли неправильно, это очевидно для всех. Так что поворот будет, сдвиг будет. Я буду продолжать бороться за свою страну», — подытожил Конор.

Однозначно, Макгрегор переживает за свою страну и желает ей лучшего, однако большой вопрос, сильно ли поможет ей пребывание экс-бойца в роли президента. Но, безусловно, Конор будет и дальше делать резонансные заявления, критиковать правительство. Станет ли он президентом? Сомнительно, тем не менее за этим сериалом мы ещё точно понаблюдаем.