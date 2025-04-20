Проводников возвращается в ринг. Сибирский Рокки — феномен бокса «без защиты»

Руслан Проводников – легенда российского бокса. И славился он не только непосредственно своими достижениями. Сибирский Рокки выступал в неповторимом стиле, практически не защищался. И все свои поединки превращал в настоящее зрелище. Правда, профессиональная карьера Руслана длилась всего 10 лет – с 2006 по 2016 год. После этого Руслан на долгое время ушёл в тень, не часто появлялся в информационном пространстве. А теперь неожиданно возвращается в ринг спустя девять (!) лет. И проведёт профессиональный поединок.

За 10 лет Проводников успел покорить сердца абсолютно всех фанатов – и в России, и за рубежом. Особенно феноменально выглядел отрезок 22-1. Руслан буквально уничтожал своих соперников, а единственную осечку допустил в противостоянии с американцем Маурисио Эррерой (15-1). Однако и там уступил лишь единогласным решением. Досрочные победы от Проводникова получались очень красивыми. Но Сибирский Рокки постоянно много пропускал. Поэтому после поединков его лицо очень редко было «чистым». И эксперты в один голос говорили, что у Руслана попросту нет защиты.

Навсегда мир запомнил второе поражение Проводникова. Он столкнулся с американцем Тимоти Брэдли (29-0). Сражение в Калифорнии стало для парней настоящим испытанием на прочность. Руслан даже отправлял соперника в нокдаун, однако этого не хватило. Судьи отдали победу единогласным решением представителю США. А позже Сибирский Рокки делился жуткими воспоминаниями: «Если вы видели фото после боя, то там у меня нет головы, одно синее пятно. Во время боя ты, понятно, ничего не ощущаешь — зашкаливает адреналин, но после начинаешь чувствовать. Не можешь спать ночью, не можешь найти позу, чтобы ничего не болело. Всё тело болит, кровью мочился, голова трещала несколько дней».

А дальше Проводников не изменял себе. Выигрывал, проигрывал. Однако всегда делал это красиво. И демонстрировал невероятную волю, сумасшедший «держак». Иначе попросту невозможно говорить. Руслан пропускал огромное количество ударов, но раз за разом продолжал биться. И ни одно из пяти поражений Сибирского Рокки не было досрочным. А вот 18 из 25 побед были добыты именно финишами. Фанаты с нетерпением ждали каждого нового выхода россиянина в ринг. А тот раз за разом отвечал им красотой профессионального бокса. Проводников практически всегда уступал очень спорно. Особенно невероятно выглядел результат поединка с Крисом Алгиери (19-0). Американец побывал в нокдауне дважды уже в первом раунде. Однако ещё более дико выглядели судейские записки: 112-114, 112-114, 117-109.

Руслан Проводников Фото: Alex Menendez/Getty Images

Проводников не выступал с 2016 года. Но теперь неожиданно возвращается в ринг. Правда, соперник пока не назван. Известно, что случится это 7 июня на турнире в Красноярске. Это первый ивент от промоушена «Сокол», которым руководит Виталий Минаков. Он уже подтвердил информацию об организации поединка для Сибирского Рокки. А также сообщил любопытнейшую деталь. Этот бой должен стать… реваншем. Если вдруг промоутеры решили организовать поединок с Брэдли, его можно будет смело называть самым ожидаемым событием всего лета.

Руслан Проводников бывший чемпион мира по боксу по версии WBO в первом полусреднем весе «Я парень немолодой, бой состоится. Но к этому не нужно серьёзно относиться. Это будет реванш, хороший соперник. Мы взбодрим публику, сделаем боксёрское шоу».

Да, бой будет профессиональным, однако легендарный Сибирский Рокки дал понять, что вновь постарается сделать всё, чтобы развлечь публику. А это значит, что отказываться от своего неповторимого стиля он не собирается. Поэтому следующих анонсов и самого поединка хочется ждать с большим нетерпением.