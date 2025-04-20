Метания Ломаченко. Великий боксёр до сих пор не определился, хочет ли драться

Василий Ломаченко много раз доказывал, что является одним из самых топовых боксёров на планете. А каждое его появление в ринге – настоящий праздник. Поэтому фанаты с большим нетерпением ждут возвращения Ломы. Вот только скоро минует год с того момента, как Василий провёл свой предыдущий поединок. И не слышно никаких новостей об организации нового боя для суперзвезды. Более того, слухи говорят о возможном завершении профессиональной карьеры. А в последнее время ситуация совсем усугубилась. Видимо, от неопределённости в жизни Ломаченко устал даже его промоутер.

После классной победы над австралийцем Джорджем Камбососом казалось, что Ломаченко вновь может замахнуться на очень серьёзные вершины. Однако первый же комментарий от менеджера Эгиса Климаса дал понять, что всё не так просто: «Лома сейчас не в настроении, у него нет мотивации на данный момент. Он хочет проводить больше времени с семьёй. И не хочет ничего предпринимать до конца года… Так что он определённо не выйдет в ринг до конца года. В случае с Ломой его мотивируют не только деньги. Он не принимает что-то только из-за денег. Вы можете предложить ему десятки миллионов долларов, но, если у него не будет мотивации, он не будет готовиться к бою».

Все ждали, что временные проблемы с настроем покинут Ломаченко, после чего он вновь выйдет в ринг. Однако Климас подкинул новую информацию. И за будущее Василия стало ещё тревожнее. Менеджер сообщил, что боксёр испытывает проблемы со спиной и в IBF уведомлены об этом. Также менеджер отметил, что «если здоровье позволит, Ломаченко вернётся на ринг». Но все эти формулировки лишь подчёркивали – ждать придётся очень долго. На отсутствие мотивации наслоились травмы, поэтому многие стали закономерно провожать Василия на пенсию.

Не внушала оптимизма и риторика промоутера Боба Арума, который в декабре уже отвечал на вопрос о будущем Ломаченко. И во фразах звучало совсем неприкрытое опасение, что выйти в ринг ветеран больше не сможет: «Он должен быть сейчас с детьми. Он не мог вести какие-то переговоры о следующих поединках. Но он пообещал мне, что после Нового года примет решение. Какое это будет решение? Верю, что он и сам не знал, какое решение примет. Не хочу сейчас беспокоить его, не хочу торопить. Однако помню, как после встречи в ресторане мы сделали совместное фото с ним и его отцом. И мне тогда показалось, что это было сильно похоже на прощальное фото. Может, так оно и было».

Василий Ломаченко, Боб Арум, Эдди Хирн и Энтони Кролла Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

Время шло, все терпели, но напряжение откровенно накапливалось. И нервничали даже те, кто находился в непосредственной близости от Ломаченко. Надоело Аруму, который разразился довольно эмоциональным спичем: «Я до сих пор ничего от него не слышал. Он должен был дать ответ ещё в марте. Сейчас уже апрель, а я всё ещё ничего от него не слышал. Однако я нажму на Эгиса на следующей неделе, и мы посмотрим, что будет дальше. Я поговорю с Эгисом об этом».

Не упрощает жизнь и ситуация в дивизионе. 10 мая в США состоится бой за временный пояс IBF между американцем Рэймондом Муратальей и россиянином Зауром Абдуллаевым. Победитель этого поединка должен будет провести бой с Ломаченко за полновесный титул, в противном случае единоличным новым чемпионом будет провозглашён претендент. И складывается двойственное ощущение. Вряд ли Василий заинтересован в такой вывеске. Если он и будет возвращаться в ринг, то только ради поединка с суперзвездой, в этом практически нет сомнений. А утерянный пояс станет ещё одним предлогом к окончательной потере спортивной мотивации.

Василий Ломаченко Фото: Sarah Stier/Getty Images

Василию предстоит принять очень важное решение. И, кажется, в ближайшее время всё окончательно встанет на свои места. Если новости так и не появятся, можно будет практически уверенно констатировать, что карьера боксёра завершена. Но хочется верить, что Ломаченко всё-таки не станет уходить «по-английски». И своё последнее слово в профессиональном боксе ещё скажет.