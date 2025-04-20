«Такие весогонки сокращают ему жизнь». Уход Махачева из дивизиона — дело времени

Будущее Ислама Махачева – одна из самых ожидаемых тем в мире смешанных единоборств. Все горят желанием узнать имя следующего соперника. А сам чемпион UFC в лёгком весе взял паузу. Основной вариант продолжения карьеры – переход в полусредний дивизион и титульный поединок. Правда, для этого обязательно должен победить Джек Делла Маддалена, которому предстоит бой с обладателем пояса Белалом Мухаммадом. Стоит отметить и то, что не только с желанием завоевать второй титул может быть связано рвение Махачева. Многие эксперты высказывают мнение, что Ислам просто устал от изнурительных весогонок.

Любопытные размышления случились на подкасте тренера экс-чемпиона UFC Шона О’Мэлли – Тима Уэлча. Он отметил, что Ислам специально ждёт победителя поединка Мухаммада и Маддалены. А всё потому, что не особенно хочет гонять вес: «Я слушал подкаст Рогана с Топурией, где Илия сказал, что не будет драться за звание претендента. И он намекнул, что ему пообещали титульный поединок. Теперь Махачев ждёт боя Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена. Если Джек выиграет, то Ислам поднимется в полусредний вес. Он ростом под 180 см и весит в жизни под 90 кг! Ему наверняка ой как непросто даются весогонки».

На это красноречиво отреагировал Джо Риггс — ветеран смешанных единоборств. Он выступал в MMA на протяжении длительного времени, поэтому прекрасно понимает особенности этой дисциплины. Однако даже этот опытный боец был шокирован таким фактом. А главное, оценил ущерб, который Махачев наносит своему здоровью: «90 кг? И он дерётся в категории до 70 кг? Офигеть. Думаю, они даются ему не просто тяжело — они даже сокращают его жизнь. Даже если всё сделать идеально — это серьёзный удар по организму».

Ислам Махачев Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Стоит отметить, что Махачев действительно «гоняет» очень много. И это прекрасно видно во время поединков. За сутки после взвешивания россиянин набирает очень прилично. Перед поединком с Ренато Мойкано наш соотечественник показал на весах 70,3 кг, что позволило втиснуться в рамки дивизиона. А перед выходом в октагон Ислам набрал… 10,5 кг. А ещё важно, что Махачев действительно не жалеет свой организм. Он, как и Хабиб Нурмагомедов, придерживается экстремальной весогонки, когда вес уходит в последние дни. Орёл гонял за три дня до боя шесть лишних килограммов, Ислам сбрасывал 9 кг за 10 дней до боя с Дрю Добером.

Естественно, опыт позволяет Махачеву чувствовать себя комфортно в день поединка. Лучший показатель этого – уверенные победы. Но в то же время нужно понимать, что россиянин постоянно подвергает свой организм жёсткому стрессу. Говорят, что Хабиб «гонял» ещё больше. Однако Нурмагомедов уже в 32 завершил профессиональную карьеру. Махачеву уже 33 года. И он продолжает буквально терзать свой организм. Конечно, сам россиянин не признаётся в том, какие трудности приходится преодолевать для достижения результатов. Но при этом во время взвешивания практически постоянно видно, в каком истощённом состоянии находится Ислам.

Чарльз Оливейра и Ислам Махачев Фото: Chris Unger/Getty Images

Махачев постоянно «гоняет» вес, что совершенно точно сказывается на его состоянии. Конечно, в родном дивизионе полно дел. Это и тот самый Топурия, который рвётся к бою с Исламом, и Арман Царукян, и Пэдди Пимблетт, который стремительно приближается к топу. Но чтобы сохранить здоровье, действительно стоит подумать о покорении новой весовой категории.