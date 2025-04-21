Чеченскому Тайсону подарили бой с экс-чемпионом. Хатаев в шаге от Бенавидеса?

Имам Хатаев – топовый российский боксёр по прозвищу Чеченский Тайсон. 30-летний боец продолжает колотить очень неплохую оппозицию. Он успел набить рекорд 10-0, причём девять побед добыл досрочно. Поэтому закономерно начинает получать всё более громкие вызовы. А главное – Имам старается быть максимально активным. За 2024 год Хатаев успел подраться трижды. В нынешнем пока идёт по тому же графику. В марте россиянин оказался сильнее аргентинца Дурваля Элиаса Паласио. Поединок впервые в карьере Чеченского Тайсона прошёл всю дистанцию. И теперь наш соотечественник получил новый громкий вызов.

Известный инсайдер мира профессионального бокса Майк Коппинджер на своей странице в социальных сетях сообщил, что Имам проведёт поединок 12 июля в Нью-Йорке в андеркарде чемпиона мира по версии WBC в лёгком весе Шакура Стивенсона и Уильяма Сепеды. Соперником Хатаева станет бывший обладатель регулярного титула WBA Дэвид Моррелл (11-1). И это очень красноречиво говорит о том, что россиянина начинают подводить к самым громким поединкам. Сам кубинец считается топовым нокаутёром. И 9 из 11 своих побед он добыл досрочно. Поэтому Имаму предстоит проверить на прочность свой держак.

Но главное скрывается глубже. Последним соперником Моррелла был… Дэвид Бенавидес. Суперзвезда из Америки нанёс тёзке первое и единственное на данный момент поражение в профессиональной карьере. Примечательно, что фаворит успел побывать в нокдауне, однако всё равно оказался сильнее единогласным решением судей. И, кажется, ситуация проста. Если Хатаев разобьёт Моррелла, то вполне может замахнуться на поединок с Бенавидесом. Особенно если учитывать ситуацию, которая прямо сейчас происходит в карьере Дэвида.

Дэвид Бенавидес Фото: Steve Marcus/Getty Images

Бенавидес хочет подраться с Дмитрием Биволом. Но тот уже сделал свой выбор – отказался от чемпионского пояса и готовится завершить трилогию с Артуром Бетербиевым. Поэтому Дэвид находится в режиме ожидания. Пока дата предстоящего третьего поединка даже не анонсирована. И есть ощущение, что он будет проведён не раньше осени. Таким образом, Бенавидес может рассчитывать на бой с Биволом не раньше 2026 года. Дмитрий не станет рисковать и после финальной точки в противостоянии с соотечественником возьмёт паузу, чтобы восстановиться и оптимально подготовиться к битве с молодым оппонентом. Так долго простаивать Бенавидес и не захочет, и не сможет.

Хатаев же стремительно растёт в рейтингах. По версии WBC он седьмой, по версии IBF – шестой. И победа над Морреллом может стать моментом прорыва. После такого можно будет требовать самые громкие бои. Но в то же время есть и опасения. Карьера Имама развивается очень стремительно. Буквально в 2021 году он дебютировал в профессиональном боксе, а сейчас получает бои с экс-чемпионами, замахивается на титулы. Однако зачастую такой резкий скачок приводит к осечкам. При этом Хатаев всё-таки повышает уровень оппозиции достаточно последовательно и методично. Поэтому не сразу замахивается на «главного босса».

Имам Хатаев Фото: Mark Kolbe/Getty Images

На руку Имаму играет и то, что он не повторяет ошибку многих соотечественников. Практически с самого старта профессиональной карьеры Хатаев с удовольствием принимает поединки за пределами родины. Да, в Россию возвращается и проводит поединки в Грозном. Но чаще всего боксирует за рубежом. И это лишний раз указывает на то, что Хатаев готов выйти на новый уровень. Однако заглядывать за спину Морреллу совершенно точно не стоит. Ответы на все вопросы даст предстоящий поединок.