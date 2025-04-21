Курит 8-10 сигарет в день и всех вырубает. Как Пратес становится звездой UFC

«Боевые ботаники» за последний год превратились в самую хайповую команду в UFC. После каждого их боя в социальных сетях подсчитывают суммарный рекорд самых звёздных бойцов команды в промоушене, Кайо Борральо уже в шаге от титульника в среднем весе, Жан Силва и Карлос Пратес – в топ-15 своих весовых категорий, а Маурисио Руффи вирусно вырубает и точно в ближайших боях будет биться с кем-то из топовых легковесов.

Но даже в этой разношёрстной команде больше всех выделяется Карлос Пратес, который сочетает в себе умение безжалостно вырубать и не самый здоровый образ жизни. Бразилец со звучным прозвищем Кошмар попал в UFC, как и все Боевые ботаники, через Претендентскую серии Даны Уайта. Пратес тогда подошёл к бою с Митчем Рамиресом на серии из пяти побед нокаутами в небольших промоушенах (был чемпионом Standout Fighting Tournament и выигрывал в LFA) и нокаутировал американца, впервые продемонстрировав широкой публике своей «смертельный» левый прямой.

И, уже став бойцом UFC, Пратес себе не изменяет — худой и высокий бразилец переезжает соперников, не оставляя им шансов. Сначала сломал Тревина Джайлса однопанчевым левым прямым, затем были победа нокаутом над Чарльзом Радтке после классного колена в корпус и финиш в бою с Ли Джинлиангом, которого до этого никто не вырубал, а финишировать в UFC смог только Хамзат Чимаев. Всё это Пратес уместил в полгода. И уже тогда завирусился любопытный факт о Карлосе — он любит покурить.

После победы над Ли бразилец затягивался сигаретой на парковке, а потом в интервью у Ариэля Хельвани объяснял: «Я курю с 12-13 лет, и курю до сих пор. 8-10 сигарет в день. Конечно, раньше тренеры постоянно говорили мне, что это плохо. Я уже пытался бросить курить. Продержался неделю без сигарет. Набрал за эту неделю 5 кг. Даже за шесть дней. Это потому что я всё время ел, перестал ходить в зал даже. Я курю даже в день боя. Мне не разрешают курить в «Apex-центре», поэтому я выкуриваю последнюю сигарету прямо перед тем, как зайти на арену перед боем».

Карлос Пратес Фото: Chris Unger/Getty Images

При этом Пратес подчёркивает, что, как только ему назначают бой, он первым приходит в зал и последним уходит. Кстати, Карлос предпочитает сигареты Marlboro: «Я курю с 12 лет. Не знаю, влияет ли это на моё кардио, потому что я уже пришел в спорт курящим и никогда не тренировался, будучи некурящим. Я курю бо́льшую часть моей жизни и не уверен, что на мне это сильно сказывается. Может быть, будет сказываться к 40 годам, но вряд ли сейчас. Что курю? Красный Marlboro. Все говорят, что я должен выйти на них для спонсорства, однако не уверен, что это реально. Насколько знаю, единственный спорт, куда они зашли спонсорами — это Ф-1».

Помимо курения, Пратес не отказывает себе и в других способах скрасить досуг — алкоголь, вечеринки. Такой образ жизни — причина, по которой он считает себя бойцом, а не профессиональным спортсменом: «Я хожу на вечеринки, пью, курю. Это всё нехорошо, но в боях я знаю, как найти способ победить».

В ноябре прошлого года Пратес красиво закрыл для себя 2024-й. Впервые получил возможность возглавить турнир и зайти в топ-15. Возможно, в UFC хотели проверить, осилит ли Кошмар пять раундов и вязкий стиль Нила Магни. Карлос в итоге отзащищался от всех попыток Нила зайти в борьбу, а потом срубил ветерана к концу первого раунда. Причём он попал по касательной, однако и этого хватило, чтобы сложить Магни на канвасе и забрать четвёртый бонус за лучшее выступление вечера в четырёх боях.

Карлос Пратес Фото: Chris Unger/Getty Images

Карлос на первый взгляд не выглядит человеком, у которого есть такая сила в руках, но у бразильца отличное чувство дистанции и умение здорово пользоваться антропометрией. Он к тому же не заряжается на коронные левые прямые, ему хватает «тычков», и соперникам уже становится плохо. Возможно, этот удар у него получается лучше всех в UFC. В ответ на вопрос, откуда у него такая сила удара, Карлос отсылает к своему опыту тренировок в Таиланде, куда он впервые отправился в 22 года (тренировался в том числе и с Забитом Магомедшариповым): «Секрет моей ударной мощи? Не скажу, ведь это секрет. Не знаю… Думаю, это всё пребывание в Таиланде, опыт, то, что я там часто дрался, по пять-шесть раз в месяц, провёл больше 100 боев по муай-тай. И плюс каждый день я прихожу в зал, работаю с ребятами из Fighting Nerds, и это делает меня лучше».

До апреля 2017 года профессиональная карьера Пратеса была явно не лучший — рекорд 7-5, все поражения досрочные. Но с апреля 2017-го у Пратеса — 14-1 (единственное поражение решением от россиянина Гаджимурада Абдулаева), 13 побед нокаутами и на горизонте второй мейн-ивент в UFC подряд. Карлос должен был драться на UFC 314 с Джеффом Нилом, однако бой отменился из-за травмы соперника, и Пратесу предложили возглавить ивент в Канзас-Сити в конце апреля, где соперником будет Иан Гарри.

Ирландец станет очень серьёзным тестом для Пратеса, но и награда в случае победы высока — Гарри седьмой в рейтинге, и Карлос может высоко прыгнуть с 13-й строчки. А там впереди может и титульник замаячить, Пратес уже прикидывает шансы в потенциальном поединке с Исламом Махачевым, если он к тому времени возьмёт пояс: «Конкурировать с Исламом будет тяжело, это очень трудный бой. Я думаю, Ислам намного лучше, чем Белал Мухаммад, и выиграть у него будет намного сложнее, потому что он хорош в стойке и хорош в партере. У Белала очень высокий уровень борьбы, плюс он очень силён ментально — постоянно идёт вперёд и никогда не сдаётся. Посмотрим, как всё сложится. Не имеет значения, кто будет чемпионом, когда придёт моя очередь — я просто выйду в клетку и побью его, стану чемпионом UFC в полусреднем весе».

Но смотреть за спину Гарри не стоит. Другому киллеру из полусреднего веса Шавкату Рахмонову в итоге пришлось очень тяжело в бою с Ианом, так что и Пратес должен настраиваться на тяжёлый бой. Однако кто знает, вдруг Карлос снова быстро донесёт левый прямой, получит бонус и выйдет на парковку закурить.