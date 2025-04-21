Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Александр Шлеменко — Владислав Белаз Ковалёв, 31 мая 2025 года, фаворит, прогноз, карьера Александра Шлеменко, кто победит

Шлеменко можно не любить, но нельзя не уважать. Ветеран снова принял опасный бой
Сергей Сорокин
Александр Шлеменко — Владислав Белаз Ковалёв
Аудио-версия:
Комментарии
Соперник младше Шторма на 14 (!) лет.

Александр Шлеменко – настоящая легенда российских смешанных единоборств. В 40 лет он даже не собирается задумываться о возможном завершении профессиональной карьеры. Напротив, продолжает активно принимать вызовы и проводить один бой за другим. А ещё Шторм стремительно приближается к отметке в 100 побед. Конечно, пока планка выглядит недостижимой. Но в копилке Шлеменко уже 66 удачных поединков. А ещё россиянин бьётся с удивительной частотой. Буквально в декабре Александр сражался с Анатолием Токовым, которого победил раздельным решением судей. А в конце мая его уже ждёт новый вызов.

Никто не привлекает к себе внимание так, как Александр:
«Фёдор, привет с низкой ступеньки». Шлеменко — главный шоумен российских ММА
«Фёдор, привет с низкой ступеньки». Шлеменко — главный шоумен российских ММА

Стало известно, что Шлеменко станет главной звездой турнира RCC 22. Ивент состоится 31 мая в Екатеринбурге. Шторм сразится с белорусом Владиславом Ковалёвым (8-1), который носит прозвище Белаз. И самое важное обстоятельство, которое сразу бросается в глаза – разница в возрасте бойцов. Александру – 40 лет. Он продолжает принимать вызовы, но не молодеет. И в последнее время ему старались устраивать поединки с парнями, которые близки в плане возраста. А вот теперь в клетку выйдет намного более молодой оппонент. Белазу всего лишь 26. Поэтому Владислав принял предложение о поединке далеко не сразу. Сначала велись разговоры о том, что люди из окружения Ковалёва выступают против проведения боя. Но, видимо, всё это получилось уладить, поскольку он уже успел поставить подпись под контрактом.

Шлеменко продолжает рвать в клочья всех скептиков, которые обвиняли его и пытались принизить достижения. Не раз звучала мысль, что Александр колотит только «сбитых лётчиков» и привезённых из-за рубежа бойцов. Однако в последнее время Шторм приучил к тому, что вообще не выбирает соперников. Был принят вызов от Куата Хамитова, который считался очень крепким и неуступчивым. А самым сложным испытанием должен был стать реванш с Токовым. Анатолий, за плечами которого были поединки на самом высоком уровне за последние годы, выглядел фаворитом. Но Александр провёл классный бой и совершенно заслуженно забрал победу.

Александр Шлеменко и Анатолий Токов

Александр Шлеменко и Анатолий Токов

Фото: RCC MMA

Даже после этого складывалось ощущение, что Шлеменко всё-таки не станет принимать вызов от Белаза. Слишком уж опасным и сложным на данный момент выглядит этот соперник. Владислав в самом первом поединке на профессиональном уровне потерпел поражение. Однако с тех пор выдал серию из восьми побед. Четыре предыдущих боя Ковалёв забрал досрочно, трижды подряд нокаутировал оппонентов. А ещё ему удаётся всё это делать вперемешку с поединками по правилам профессионального бокса и даже кула́чки! И везде получается побеждать, громко шуметь.

Ковалёв может стать максимально неудобной оппозицией. Он хорошо работает в стойке, классно чувствует себя в борьбе. В Сети гуляют видео, как Владислав тренировал партер с Вадимом Немковым. Поэтому найти к нему ключики будет крайне непросто. Но Шлеменко в очередной раз доказывает – выбирать удобных соперников он не собирается. И если Шторм одержит очередную победу (шестую подряд) все вопросы окончательно можно будет снять.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android