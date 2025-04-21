Шлеменко можно не любить, но нельзя не уважать. Ветеран снова принял опасный бой

Александр Шлеменко – настоящая легенда российских смешанных единоборств. В 40 лет он даже не собирается задумываться о возможном завершении профессиональной карьеры. Напротив, продолжает активно принимать вызовы и проводить один бой за другим. А ещё Шторм стремительно приближается к отметке в 100 побед. Конечно, пока планка выглядит недостижимой. Но в копилке Шлеменко уже 66 удачных поединков. А ещё россиянин бьётся с удивительной частотой. Буквально в декабре Александр сражался с Анатолием Токовым, которого победил раздельным решением судей. А в конце мая его уже ждёт новый вызов.

Стало известно, что Шлеменко станет главной звездой турнира RCC 22. Ивент состоится 31 мая в Екатеринбурге. Шторм сразится с белорусом Владиславом Ковалёвым (8-1), который носит прозвище Белаз. И самое важное обстоятельство, которое сразу бросается в глаза – разница в возрасте бойцов. Александру – 40 лет. Он продолжает принимать вызовы, но не молодеет. И в последнее время ему старались устраивать поединки с парнями, которые близки в плане возраста. А вот теперь в клетку выйдет намного более молодой оппонент. Белазу всего лишь 26. Поэтому Владислав принял предложение о поединке далеко не сразу. Сначала велись разговоры о том, что люди из окружения Ковалёва выступают против проведения боя. Но, видимо, всё это получилось уладить, поскольку он уже успел поставить подпись под контрактом.

Шлеменко продолжает рвать в клочья всех скептиков, которые обвиняли его и пытались принизить достижения. Не раз звучала мысль, что Александр колотит только «сбитых лётчиков» и привезённых из-за рубежа бойцов. Однако в последнее время Шторм приучил к тому, что вообще не выбирает соперников. Был принят вызов от Куата Хамитова, который считался очень крепким и неуступчивым. А самым сложным испытанием должен был стать реванш с Токовым. Анатолий, за плечами которого были поединки на самом высоком уровне за последние годы, выглядел фаворитом. Но Александр провёл классный бой и совершенно заслуженно забрал победу.

Александр Шлеменко и Анатолий Токов Фото: RCC MMA

Даже после этого складывалось ощущение, что Шлеменко всё-таки не станет принимать вызов от Белаза. Слишком уж опасным и сложным на данный момент выглядит этот соперник. Владислав в самом первом поединке на профессиональном уровне потерпел поражение. Однако с тех пор выдал серию из восьми побед. Четыре предыдущих боя Ковалёв забрал досрочно, трижды подряд нокаутировал оппонентов. А ещё ему удаётся всё это делать вперемешку с поединками по правилам профессионального бокса и даже кула́чки! И везде получается побеждать, громко шуметь.

Ковалёв может стать максимально неудобной оппозицией. Он хорошо работает в стойке, классно чувствует себя в борьбе. В Сети гуляют видео, как Владислав тренировал партер с Вадимом Немковым. Поэтому найти к нему ключики будет крайне непросто. Но Шлеменко в очередной раз доказывает – выбирать удобных соперников он не собирается. И если Шторм одержит очередную победу (шестую подряд) все вопросы окончательно можно будет снять.