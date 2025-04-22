Разругались с Биволом, нелепо берегли Канело. WBC — символ всех недостатков бокса

В современном профессиональном боксе есть четыре основные организации, санкционирующие бои и раздающие пояса: WBA, WBC, WBO и IBF. Формально между ними равенство, то есть условный пояс WBO не будет значимее, чем пояс IBF. И наоборот. Но при этом репутация среди болельщиков у всех организаций разная, какую-то больше уважают, какую-то больше критикуют. Под последнее определение совершенно точно подпадает WBC.

WBC (World Boxing Council) — Всемирный боксёрский совет, который давно возглавляет семейство Сулейман. Хосе Сулейман рулил организацией с 1975-го по 2014-й, а дальше бразды правления принял его сын Маурисио Сулейман. За 10 с небольшим лет под руководством нового босса WBC серьёзно ухудшил свою репутацию и считается самой коррумпированной боксёрской организацией, за которой шлейфом тянутся конфликты.

Пожалуй, одна из самых скандальных историй случилась ещё при Хосе Сулеймане. В 1998 году боксёр Грациано Рокиджани завоевал вакантный титул WBC в полутяжёлом весе. Однако чуть позже Рой Джонс-младший, оставивший пояс вакантным, решил вернуться. В WBC взяли и аннулировали титул Рокиджани, вернув пояс Джонсу. В качестве объяснений было лишь что-то невнятное про то, что Грациано на самом деле бился за временный пояс (это не так). В итоге Рокиджани подал в суд на WBC, а там постановили, что организация должна боксёру $ 31 млн. Тогда в WBC выкрутились, сославшись на то, что они — некоммерческая организация. В 2004 году Всемирный боксёрский совет объявил о банкротстве, не сумев выплатить установленную сумму. Был риск полной ликвидации организации, но в итоге удалось договориться с Рокиджани, как сообщалось, на сумму около $ 4 млн.

Из последних событий — ситуация с Дмитрием Биволом. Россиянин стал абсолютным чемпионом мира в феврале, а уже спустя несколько дней его уведомили, что нужно согласовать бой с временным чемпионом WBC Дэвидом Бенавидесом. Ждать трилогии Бивола с Артуром Бетербиевым Сулейман отказался, и в начале апреля Дмитрий остался без титула WBC, так как не принял условия организации. Хотя в очереди претендент от Всемирного боксёрского совета был после IBF и WBO. И тут можно ещё вспомнить, что лично Маурисио Сулейман долгое время был препятствием к бою Бивол — Бетербиев, отказываясь допускать Дмитрия к этому поединку из-за того, что тот выступал под российским флагом.

Дмитрий Бивол Фото: Richard Pelham/Getty Images

Тренер Бивола Геннадий Машьянов и раньше называл главу WBC «не очень умным человеком», а после ситуации с поясом вновь прошёлся по чиновнику: «Этот Маурисио Сулейман — далёкий от бокса человек. Ну понимаю его отец… А этот к боксу имеет такое же отношение, как штангист к балету, поэтому обсуждать его решения… Просто человек без принципов, одни деньги в глазах. А факт отсутствия пояса никак не скажется. На определённом уровне люди становятся ценными не поясами, а именем».

Однако ситуацией с Биволом грешки Сулеймана и его организации не ограничиваются. Хосе Сулейман, отец Маурисио, как мы поняли, тоже был далеко не святым и, помимо истории с Рокиджани, близко общался с Доном Кингом, но при этом он немало сделал для бокса: добился отмены 15-раундовых боёв, ужесточил требования к перчаткам, повлиял на улучшение допинг-контроля. А вот у Маурисио действительно сложно отметить какие-то положительные инициативы, которые не вызывали критики/хейта/смеха со стороны.

Маурисио Сулейман Фото: Richard Pelham/Getty Images

Для начала — у WBC 18 весовых категорий (этим ещё грешат в WBA). Это больная тема всего бокса, которая максимально размывает и обесценивает понятие «чемпион мира». Но с практической точки зрения тут всё просто. Больше категорий — больше поясов. Больше поясов — больше чемпионов. Больше чемпионов — больше денег, так как все чемпионы платят по 3% от гонораров в казну боксёрских организаций. Однако в WBC идут дальше и вводят кучу дополнительных поясов, оттуда появляются чемпионы в отпуске, временные чемпионы, серебряные пояса, бриллиантовые пояса, к бою Флойда Мейвезера с Мэнни Пакьяо в пояс вливали изумруды и платину, а к поединку того же Мейвезера с Конором Макгрегором был введён Money Belt. Кстати, этот бой, как и бой Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну санкционировали именно в WBC, что вызвало недоумение. Более того, Сулейман обещал завести Нганну в рейтинги после поражения (Андре Уорд, к примеру, сильно критиковал решение). Ну и в довесок вспомним, что Фьюри тогда не защищал пояс чемпиона WBC, зато на кону стоял титул (специальный, разумеется) WBC Riyadh Season. Под бои Канело часто выпускаются отдельные пояса. Всё это упирается в деньги.

Но апофеозом любви Маурисио Сулеймана к поясам стали WBC Franchise, которые, к счастью, просуществовали недолго. Эти пояса выглядели настоящей насмешкой над боксом, а выдавались они «чемпионам с избирательным правом». То есть, по сути, Сулейман ввёл инициативу, согласно которой чемпион открыто мог избежать любого неудобного или нежеланного для себя боя. Ну или мог просто морозить обязательного претендента. Кто стал первым обладателем? Конечно, Сауль Альварес. Канело тогда был в промоутерской компании Оскара де ла Хойи, а глава WBC в принципе и не скрывал тёплых отношений с ним, выдавая лучшие бои клиентам Golden Boy Promotions.

История взаимоотношений WBC и Канело тоже великолепна. Мексиканец в своё время публично критиковал WBC, проваливал допинг-тесты, но де ла Хойя хотел сделать из Альвареса суперзвезду и сделал. В том числе с помощью Сулеймана. Канело — прекрасный боксёр с мощным списком заслуг, с этим никто не спорит, однако также в его биографии есть тёмные пятна. Одно из них — период, когда Сауль бился в весовой категории до 70,3 кг. Такого дивизиона не существует, и считалось, что в этой «специальной» категории Канело просто прятали от сильной оппозиции. Началось это, кстати, сразу после поражения мексиканца от Мейвезера.

В итоге Альварес провёл шесть боёв в договорном весе и каким-то образом умудрился выиграть титул WBC в среднем весе (до 72,57 кг) в поединке с Мигелем Котто, который незадолго до встречи с Канело лишился пояса за отказ платить взнос WBC. Там же Сауль взял пояс WBO (к тому времени отказался от пояса WBC), а потом была история с противостояниями Альвареса и Геннадия Головкина. После ничьей в первом бою команда Канело требовала распределения гонорара в соотношении 65 на 35 в свою пользу, хотя казахстанец ставил на кон четыре пояса (среди них второстепенный IBO), а Маурисио Сулейман настоятельно рекомендовал GGG соглашаться на условия Канело.

Сауль Альварес Фото: Steve Marcus/Getty Images

Современный Сауль Альварес — тоже любимчик WBC. Выше уже упоминалось то, как организация пыталась надавить на Бивола ради боя с Бенавидесом. Так вот Канело в этом плане был в безопасности, спокойно держал и держит пояс WBC, а Бенавидес просидел в этой весовой категории больше двух лет в статусе временного чемпиона, провёл две защиты. В это же время Альварес бился с Джоном Райдером и Джермеллом Чарло, который вообще выступает на две категории ниже. И даже после этого Сулейман отказывался давать Бенавидесу бой с Канело, и Дэвид ушёл в полутяжёлый вес. Разумеется, у WBC есть и другие любимцы (Тайсон Фьюри — хороший пример), но Канело из другой категории.

Маурисио Сулейман никуда не денется в ближайшее время с поста президента WBC, так что его фокусы ещё будут греметь в боксёрском мире. Однако, разумеется, это очень печально. Вся деятельность Сулеймана бросает тень не только на его организацию, но и на весь бокс.