Дронов — единственная надежда России в супертяжах. Что не так с нашим королевским весом

В ночь с 26 на 27 апреля в Майами состоится вечер профессионального бокса. В карде турнира свой очередной поединок проведёт российский непобеждённый тяжеловес Алексей Дронов, в соперниках у него будет 39-летний кубинец Алекс Теран.

Интересно, что 23-летний Дронов боксировал не так давно: свой последний поединок он провёл в феврале, нокаутировав во втором раунде Дерека Карденаса.

«С детства меня отец приучил, чтобы я сразу после соревнований возвращался в зал и всегда был «как острый нож» — наточенный и готовый работать дальше, чтобы в случае необходимости провести новый бой через две-три недели», — рассказывал Дронов «Чемпионату».

Дронова называют «новым Поветкиным», и многие возлагают на него большие надежды. Сравнение с Поветкиным любого российского тяжеловеса, который начинает проявлять себя в профессиональном боксе – это уже классика. И сравнения эти не случайны. Увы, со времён Поветкина Россия так и не была полноценно представлена в элите королевского дивизиона.

Тут можно поспорить, относился ли сам Поветкин к элите, всё-таки полноценным чемпионом мира он так и не стал, но, во всяком случае, у Александра были большие бои с Владимиром Кличко, Энтони Джошуа и другими топовыми боксёрами. Имя Поветкина точно знали в мировом боксе.

Сейчас же в рейтингах ведущих организаций находится всего лишь один российский боксёр – 31-летний Мурат Гассиев, который перебрался из крузервейта и пытается построить карьеру в королевском дивизионе. Получается не очень – в сентябре 2023 года он уступил Отто Валлину, да и в целом за последние пять лет провёл всего шесть боёв. Вряд ли Гассиева можно отнести к элите супертяжёлого веса, при всём уважении к его заслугам в крузервейте.

Огромные надежды возлагались на Арсланбека Махмудова. Русский зверь, как его окрестили в боксёрском сообществе, сносил одного соперника за другим. В активе Махмудова было 18 побед в 18 поединках, 17 из которых были одержаны нокаутами. Арсланбек стал получать приглашения на топовые турниры в Саудовской Аравии, но не справился с конкуренцией. В декабре 2023 года он досрочно проиграл Агиту Кабайелу, а в августе 2024 года уступил Гвидо Вианелло и выпал из мировых рейтингов. С учётом того, что Арсланбеку 35 лет, есть сомнения, что он сможет вернуться на высокий уровень и претендовать на чемпионские пояса.

А больше в целом и не за кого зацепиться. В российском боксе хорошо развита полутяжёлая весовая категория, в которой сначала доминировал Сергей Ковалёв, теперь правят Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев, а на смену им мчит Имам Хатаев. Были успехи в крузервейте: не забываем про Дениса Лебедева, Мурата Гассиева и Дмитрия Кудряшова. Есть целая когорта российских боксёров в недавно созданном бриджервейте во главе с чемпионом WBA Муслимом Гаджимагомедовым. А вот в королевском дивизионе больших успехов у россиян не было давно.

Кому-то не хватает габаритов или физической мощи, кому-то – правильного менеджмента и продвижения по карьере: всё-таки в королевском дивизионе очень большая конкуренция, и от того, насколько тебя правильно ведут, будут зависеть и результаты. У Дронова же есть всё, чтобы ворваться в элиту супертяжей.

Алексей Дронов Фото: РИА Новости

У Алексея за плечами большая любительская карьера, на юниорском и молодёжном уровнях он выиграл очень и очень многое. Дронов обладает хорошими природными данными и физической мощью, чтобы конкурировать на самом высоком уровне. Не стоит и забывать, что Алексей работает с Шугаром Хиллом — наставником Тайсона Фьюри — и был спарринг-партнёром Цыганского короля — согласитесь, колоссальный опыт для 23-летнего боксёра. Ну и карьеру Дронов строит в США, где гораздо проще добраться до титульных поединков. Поэтому за Алексеем точно нужно следить внимательно — потенциал у российского боксёра огромный.