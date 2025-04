«Россия — великая страна с великими бойцами, такого нет нигде». Интервью с Малыхиным

Анатолий Малыхин — один из самых харизматичных российских бойцов. Хотя уроженец Кемерова никогда не выступал в UFC, вот уже долгие годы он остаётся на слуху у болельщиков. Ещё совсем недавно Анатолий владел сразу тремя чемпионскими поясами престижного азиатского промоушена ONE, но в ноябре 2024 года потерпел первое поражение в карьере, сенсационно уступив Умару Кейну. Мы поговорили с Малыхиным обо всём важном.

Отдых: перезагрузка после неудачи

— В начале года вы отдыхали в Дохе. Как впечатления, почему поехали именно туда?

— С Дохой меня очень многое связывает, поскольку я именно там завоевал один из своих чемпионских поясов. И когда мы посещали этот город в неделю боя, то я не мог наслаждаться красотами. Были переживания, мандраж, сознание изменено. В тот момент рядом со мной была жена, ей очень понравилась Доха, и она мне сказала тогда: «Сладкий, нам надо будет ещё раз посетить этот город, но уже без соревнований». Поэтому мы решили вновь приехать, к тому же в этом году нас туда пригласили. Всё вот так совпало.

— Что произвело наибольшее впечатление? Может, еда, архитектура?

— Еда мне не сильно зашла. Мы там пару раз позавтракали. После последних боёв я даю своему организму восстановиться, поскольку в последние годы он выдерживал колоссальные нагрузки. Поэтому соблюдаю специальные диеты, то есть или не ем, или ем один раз в день, чтобы мой организм отдохнул. Делаю это потому, что моя нервная система была перегружена в последние годы.

Ну и в принципе тело сильно износилось. А я человек, который после завершения спортивной карьеры хочет ещё пожить прекрасной жизнью — взять домик где-то на Алтае и завести бычков, барашков, кур. Поэтому мне нужны силы, разум ясный. Так что сейчас взял паузу и отдых. Если говорить об архитектуре… мне вот не хватило зелени. А так огромные торговые центры, красиво.

Немков и Емельяненко

— У вас были тренировки с Вадимом Немковым в Tiger Muai Thai. Можете поделиться впечатлениями о работе с ним?

— Вадим — камень. Он топ-1 или топ-2 боец в тяжёлом весе в мире. В полутяжах точно был топ-2. Я всё время забываю, что он поднялся в весе. Но когда ногу его взял во время отработки борьбы, то сразу понял, что он уже конкретный тяж. И стоим мы с ним первую тренировку, потом спрашиваю: «Вадик, какой вес?» Он отвечает: «112 кг где-то». Продолжаем бороться, и понимаю, что там не 112 кг. Проходит день, мы снова встаём. Я ему говорю: «Ты вот вчера сказал, что 112 кг. А сегодня?» Вадим сказал, что покушал и сейчас 115 кг. И я сам уже вижу, что это не так (улыбается). Потом мы стоим, сняли майки, и один из приятелей говорит: «Толя, да у Вадима спина в два раза шире, чем у тебя». И тогда поняли, что он весит под 118 кг.

Вадим Немков (третий слева) и Анатолий Малыхин (по центру) Фото: Из личного архива

Вадим – крепкий парень, что ещё можно сказать о топовом спортсмене. Если что-то и попытаться ему сделать, то надо выложиться на 90%. В ударке я вообще ему ничего не мог противопоставить. Его бокс неудобный для меня. Это школа Фёдора Емельяненко, когда они плечами докручивают — ты видишь этот удар, он не дойдёт до тебя. Но так получается, что потом у тебя из носа кровь идёт. Вадим подвижный, высокий бойцовский IQ. Мы с ним и его семьёй пообщались. Хорошая семья, двое прекрасных дочек. А Вадик как человек хороший друг.

— Чтобы вы посоветовали Немкову: уйти ради наследия в UFC или остаться в PFL из-за хороших условий?

— Никому наследие не нужно. Я бы лично пожелал ему остаться там, где ему платят хорошие деньги, он счастлив, и у него есть работа. Решение он сам примет. И я не люблю давать непрошенных советов. Он сам знает, куда двигаться. Парень взрослый, уже 32 года. Хотя для тяжа совсем молодой. Ещё пошумит, точно. Такие бойцы, как он, не затеряются.

— С учётом того, что Вадим прилетел к вам в лагерь на Пхукет, не было желания отправиться в Старый Оскол и провести следующий лагерь под руководством Фёдора Емельяненко?

— Я уже туда ездил и не раз. Прекрасные сборы были, обстановка. Знаешь, сама эта аура, что тренируешься у Фёдора, дорогого стоит. Когда ты всю жизнь смотрел его бои, мотивировался его достижениями в спорте. Прекрасно было посещать Старый Оскол. Может, в скором времени приеду туда. Не люблю надолго загадывать. Я вот знаю, что завтра будет. А вот что послезавтра будет – для меня тёмный лес.

Сейчас мне хотелось бы провести тренировочный лагерь в России. Заметил, что в Таиланде высокая влажность. Иногда инфекции ловишь. И к следующему бою хотелось бы провести бо́льшую часть лагеря в России. Может быть, мы с Вадиком будем вместе готовиться. Слышал, что и команда планирует готовиться в Приэльбрусье. Может, туда поеду. Однако пока планы насчёт лагеря лишь на уровне разговоров. Конкретики никакой нет.

— То есть будете внедрять лёгкие тренировки?

— Да я и сейчас тренируюсь. Каждый день всё равно кровь гоняю, кросс бегаю, на скакалке прыгаю. Но не газуя сильно. Так, чисто для поддержания формы. По принципу «еду надо заработать». И перед каждым приёмом пищи делаю какую-то физическую нагрузку. Нельзя сказать, что я просто лёг на диван и отдыхаю.

Всё равно слушаю организм. Если он мне скажет «Толянчик, состояние не очень. Давай не будем газовать», тогда я просто погуляю, покупаюсь, позагораем.

Поражение и Харитонов

— Есть информация о следующем поединке?

— Да, дата есть. Контракт пока не подписали. Знаю примерную дату, в пределах лета. Думаю, в ближайшее время будет анонс, и все всё узнают.

Меня после поражения от Кейна многие люди поддержали. Мне казалось, что все начнут говорить, какой я мешок, потому что оступился. Были, конечно, и такие люди. Но куча ребят меня поддержали. Мне после побед столько не писали, сколько после поражения. Значит, не просто так я живу на земле, раз меня так много людей поддержали. Что-то немного я ушёл от вопроса (улыбается).

— После поражения от Кейна вас многие подвергли критике. В особенности Сергей Харитонов.

— Во-первых, Серёга взрослый человек. Много раз дрался, побывал во многих ситуациях… Если ты какие-то бои отдавал безвольно, не тебе говорить за чужие поражения. Во-вторых, что касается жены, помимо неё, в моём углу были два тренера.

Она поддерживала меня. И я желаю каждому такую жену. Она, не задумываясь ни секунды, если что-то касается меня, сделает всё ради меня. Такая женщина — одна на миллион. Многие знают, что она отдавала последнее, чтобы мы переехали в Таиланд. И тогда, во время боя, Анита меня поддерживала. Что же Сергей не сказал, что в реванше с де Риддером она тоже секундировала меня? (Смеётся.) Об этом решил, видимо, умолчать.

Я знаю причины данного поражения. Они для меня явные. Я слишком сильно закипел, начал делать много бездумных нагрузок. Организм сам начал сбоить. Чувствовал тогда себя средненько. И сам Кейн в тот вечер хорошо отработал. Не хочу никак обесценить его победу. Пусть кайфует. Но скоро мы вновь встретимся, я уже сделаю выводы и постараюсь показать нового Анатолия Малыхина.

— После боя с Кейном вы сказали в раздевалке «я поверил, что боксёр». Что имели в виду?

— Я стал очень много делать лёгких тренировок и не делать тренировок с «собачьими» нагрузками. Я мог заниматься бесполезной, но энергозатратной работой — упражняться на скакалке, лапах, с железом. Но перестал бороться с хорошими тяжами. Тогда работал с нормальными парнями, однако они были легче меня. Одна из причин в том, что я перестал жёстко спарринговать по ММА, больше стал делать боксёрские спарринги. Перешёл на тренировки, не заточенные под ММА.

Ещё когда сделал вес, не стал набирать его. Во время регулярных выступлений в тяжах я весил под 118 кг, у меня ноги были большие. А с Кейном у меня одно сальцо висит, мышцы были сгоревшие из-за кардио. К тому же, когда много работаешь над кардио, центральная нервная система устаёт. Поэтому я так и сказал.

— Какими были первые эмоции, когда прозвучало: «And new…»?

— Это был первый бой, когда не понял, что делаю. На объявлении решения судей я расстроился в первую очередь потому, что понял — мне не удалось показать зрелищный бой. Когда твой поединок ставят главным событием вечера, то это особая ответственность. В меня вложены огромные средства, на меня делается большая ставка. Поэтому я должен дать зрелища, и из-за этого больше расстроился. Публика гудела. В принципе, это был бой тяжей, а они в массе своей так и проходят. Но я привык к другому ведению поединка. А что насчёт самого объявления…Конечно, мне хотелось победить. Была проделана огромная работа, хотя, как сказал ранее, она прошла не так, как надо. Было желание порадовать семью, тренеров, друзей, которые специально прилетели, страну.

Бой между Умаром Кейном и Анатолием Малыхиным Фото: onefc.com

В первую очередь я испытывал опустошение. А потом уже, когда покидал ринг, подумал, что в моей жизни всё прекрасно. У меня здоровый сын, любящая жена, живые родители, я не бедный человек, у меня есть в холодильнике еда, и могу помогать детям. Нет причин расстраиваться. Это был обычный бой. Да, хотел победить. Сейчас надо сделать выводы, чтобы в следующий раз эта фраза не прозвучала… хотя нет, как раз надо, чтобы в следующий раз эта фраза прозвучала (улыбается).

— Нет ли сейчас осознания, что в попытках сохранить все три чемпионских пояса можно загубить здоровье? Как весогонки сказались на организме?

— Безусловно, была сложнейшая весогонка. В ONE она проходит по-другому. Там нельзя согнать с помощью воды, поскольку есть тест на гидратацию, то есть твой организм не должен был быть обезвожен на взвешивании. Я начал гонять где-то со 117 кг, а показать на весах надо было 90 кг. И чтобы потом пройти тест, уже ночью выпил 2 литра воды. Тютелька в тютельку сдал гидратацию. Был очень рад этому.

За эти последние несколько боёв устала моя центральная нервная система. Травм не было. Они давно обходят стороной, чего я желаю и остальным атлетам. Меня боженька отводит. Таких серьёзных травм не получаю. Здоровье, конечно, оставил, но это стоило того. Хотел сделать что-то особенное для себя. Если кому-то нравится, что я делаю, то рад.

Ещё в детстве мечтал сделать что-то такое крутое. Помню сидел на уроке, летал где-то в облаках, что буду чемпионом мира. И мне моя учительница любимая Валентина Аполлинариевна говорит: «Толя, ты где летаешь? Иди к доске». А я ей отвечаю, что хочу стать чемпионом мира. И все ребята тогда в школе смеялись. Они говорили: «Ты в Кемерове живешь, чё балдеешь» (улыбается). Тогда уже хотел сделать что-то особенное для себя. Сейчас иногда лежу, пролистываю моменты, и это дорогого стоит, когда вспоминаешь эти моменты.

— В недавнем интервью вы говорили, что вернулись к корням в тренировочном процессе. Можете рассказать поподробнее?

— Сейчас вернулся к занятиям с железом. Последние четыре-пять боёв не работал с ним. Работаю в данный момент с тренером по физподготовке, вышел на веса, с которыми ранее упражнялся. Набрал мышечную массу, силу тяжевскую. Начал много бороться с хорошими ребятами. Сейчас, как раньше, хожу на общие группы спаррингов, чтобы парни стремились мне печень зацепить. Когда тебя хотят уронить такие молодые и заряженные парни, ты более сфокусирован. В принципе, сейчас я начал качаться, спарринговать и бороться. Стараюсь делать больше болевых. Появился голод бойцовский. Когда стал тройным чемпионом, то поутих аппетит.

В данный момент уже проснулся. Перед боем с Кейном были мысли о завершении карьеры из-за того, что нервная система устала. Но они уже испарились. Боженька всё видит и слышит. Дал мне такую благодать в виде поражения, чтобы я достиг большего.

Почему не перейдёт в UFC

— После поражения ничего не изменилось в плане желания остаться в лиге ONE? Может, всё-таки попробовать пойти за мечтой и штурмовать либо UFC, либо PFL, где можно подраться с Нганну?

— Таких мыслей у меня никогда не было. Когда я пришёл в ONE, мы с мистером Чатри Ситйодтонгом пожали руки, и он мне сказал: «У тебя будут хорошие условия, бои, достойная карьера, достойная оплата за твой труд». И я ему в ответ пообещал устраивать красочные бои. Данное слово не собираюсь нарушать. Я закончу свою карьеру в ONE. Это будет крайнее моё место работы в бойцовском бизнесе. Здесь прекрасная атмосфера.

Ты должен ценить свою организацию, будь ты бойцом ACA, PFL, UFC и так далее. Многие парни считают, что их работа заключается только в том, чтобы подраться. А я считаю чуть иначе. Моя работа выставить каждый кард в соцсети, говорить про ONE, давать красочные интервью, ходить в мерче лиги, раскручивать поединки. И тогда организация тебя ценит. Если ты хорошо себя показываешь, то к тебе лига проявляет хорошее отношение.

Мы дали по рукам с мистером Чатри. Он передо мной своё слово держит, а я — перед ним. В принципе, у меня нет контракта с лигой. Соглашение мы подписывали перед моим дебютом, на три боя вроде. Так что мой контракт давно исчерпан, и у нас всё держится чисто на мужском слове.

Анатолий Малыхин с руководителем промоушена ONE Чатри Ситйодтонгом Фото: onefc.com

Когда меня там парни спрашивают, почему я не перехожу в UFC… Отвечаю, что в начале карьеры был никому не нужен. Много за моей спиной было достижений неплохих. И давай проведу такую аллегорию, чтобы люди поняли.

Вот у тебя есть магазин. А я рядом милостыню прошу или подмету рядом с ним. Ты мне говоришь: «Толян, ты вроде харизматичный парень, иди ко мне продавцом. Я тебе буду платить так-то и делать то-то». Отвечаю тебе: «Всё, по рукам». В результате начинаю работать, делать хорошие продажи, тебе всё нравится, ты даёшь мне бонусы и улучшаешь мою жизнь. А через дорогу стоит другой магазин. Он лучше, там зарплата, может быть, больше, туда людей побольше ходит. И вот я закрываю вечером твой магазин, а ко мне подходит владелец другого магазина и говорит: «Ты парень хороший, ну чего ты паришься там. У меня будешь замдиректора». Ну как я могу к нему уйти, если ты, когда я подметал у твоего магазина, дал мне то, о чём я и мечтать не мог?

— Что такое для звезды ММА потерять свой «нолик»?

— Я никогда не акцентировал на поражениях внимание. Мне уже доводилось проигрывать ещё в соревнованиях по вольной борьбе. Но уступать никогда не хотелось. Это не повод для меня расстраиваться. Это повод вернуться, показать красочный бой и забрать свой пояс. Каждая наша ошибка — это учитель. Если ты человек думающий, то для тебя не будет проблемой сделать выводы. Потерять нолик — это мелочь. Потерять близкого человека — это большое горе, а всё остальное — наша жизнь. Мы все в этой жизни проигрывали, теряли какие-то дорогие нам вещи, совершали ошибки. Так что поражение в мирском плане — это мелочь, ничто.

Единственное, чем недоволен, что не получилось дать красивый бой. И жизнь сейчас я воспринимаю по другим критериям. Дорожу семьёй, дорожу семейным очагом, слежу за тем, чтобы не было ссор. Вот здесь нельзя поражение потерпеть. Ты должен с одной женщиной постараться пройти всю жизнь, воспитать как можно больше детей, маму свою содержать, чтобы она не работала. Вот это реальная победа для мужчины.

Но после самого поражения был осадок. Однако меня поддержали, и потом я понял, что это мелочь, которую можно легко исправить.

— Есть ли в планах ONE провести турнир в России? И хотели бы вы выступить в этом карде?

— Безусловно, я бы принял участие в нём, хотел бы привести ONE в Россию. На мой взгляд, я вхожу в число бойцов, за которыми смотрят в ONE в России. У нас с мистером Чатри был разговор на эту тему. Он не был категоричен в отношении данной идеи. Я из-за своего скудного английского, к сожалению, не смог донести все мысли корректно.

— Бой с Нганну забыт?

— Я считаю, что этот бой уже не состоится. Фрэнсис, может, проведёт ещё один бой по ММА. Как мне кажется, Нганну подустал от этого спорта и заработал хорошие деньги. Он сфокусировался на чём-то другом. Я уже эти мысли оставил. Этот бой не состоится.

— Сейчас много говорят про соперника Ислама Махачева. На это место претендуют Илия Топурия, Чарльз Оливейра, Арман Царукян и Джастин Гэтжи. Кто был бы самым интересным оппонентом?

— Я бы бой Ислама с каждым из них с удовольствием посмотрел бы. А что, Махачев не хочет у троих в один вечер попробовать выиграть? (Улыбается.) Он единственный, кому это под силу. Ислам – прекрасный спортсмен. Звонил даже по видео как-то, выставлял в «сториз» что-то связанное со мной. Это меня очень сильно мотивировало. Ислам – достойный человек. От многих ребят примерно такие же слова слышал о нём. В любом случае решение остаётся за ним. И, на мой взгляд, Махачев сейчас нацелен на завоевание второго титула. Я бы на его месте об этом же думал. И мне хотелось бы посмотреть на поединок Ислама за второй титул. Это стало бы отличным достижением для нашей страны.

Ислам Махачев Фото: Chris Unger/Getty Images

— Махачев уже превзошёл Хабиба?

— У них нет цели превзойти друг друга. Это хорошие друзья, люди, которые с детства хлеб делили и кашу ели. Не нам сейчас сидеть и рассуждать, кто из них большего добился. Да они оба красавчики, и дай бог бойцам, которые приходят в ММА, добиться таких же результатов и остаться такими же людьми.

Много сравнивают Майка Тайсона и Мохаммеда Али. Но каждый хорош по-своему, каждый в этом спорте добился чего-то. Помимо спорта, есть вещи гораздо более ценные. Они оба большие молодцы и оставили след в смешанных единоборствах для миллионов мальчишек, которые где-нибудь в горах Дагестана мечтают о такой же карьере. Вспоминаю даже себя, когда смотрел бои Фёдора Емельяненко, сидя в своей хрущёвке. Так что не берусь сравнивать их, Хабиб и Ислам для меня два очень больших человека.

Пётр Ян, Геракл, Есенин

— С вами активно тренируется Пётр Ян. Сейчас как можете оценить его форму?

— Последний месяц мы с ним жили как соседи. Вместе проводили каждый день семьями.

Что сказать про Петра? Он подаёт хороший пример того, как надо любить свою маму. У него этому надо поучиться. Очень многое делает для своей семьи. Я за этот месяц узнал Петра поближе. До этого мне были известны какие-то поверхностные вещи. А сейчас близко подпустил к себе, семье. Мы ездили много раз вместе отдыхать. Он и для своих братьев и сестёр делает много. Их семь или восемь, могу ошибаться. И мама их всех воспитала одна. Вот представьте, какой мама золотой человек.

Что касается Петра, то мне понравился его настрой. Он горит ММА, боями. Главное, что он хочет драться и у него есть мотивация. Просто спорт все знают. Это на поверхности.

Сейчас я вот увидел, насколько он благодарен. Пацанам молодым, которые тренировались вместе с ним и напрягали его, Пётр после тренировки в руку денежку какую-то даст. Для ребят, которые ещё не зарабатывают боями, это большая поддержка. И Пётр ни про кого не забывает. Когда мы там компанией идём кушать, то он возьмёт и счёт закроет. Пётр очень благородный парень. Такой пацан с улицы, который прошёл через многое, в том числе не опустил руки, когда мог это в принципе сделать. Могу назвать его сейчас своим другом, до этого всё было как-то на уровне тренировок. И Пётр для меня приоткрыл свою личную жизнь.

А мама его прекрасный пирог готовит, без сахара, творог свой делает, на клубнике или голубике. Я иногда залетал и кусочек позволял себе скушать (смеётся). Так что у Петра прекрасная семья. Дай бог ему долгих лет жизни, его детям, его маме, его жене, всей его большой семье процветания.

— А в чём прибавил Пётр или, наоборот, сдал?

— Пётр сделал выводы такие же, какие и я. И он мне вот недавно сказал: «Надо тренироваться в собачьем темпе». Ты должен много спарринговать, бороться — ко всему этому он вернулся. Каждый день боролся, делал кроссы в гору. Просто вернулись к сложным тренировкам, к таким именно, когда тебе надо через себя перешагивать. И он показал это в последнем бою, выиграв уверенно. Ждём следующего соперника, ждём следующей победы.

Пётр Ян и Анатолий Малыхин Фото: Из личного архива

— На ваш взгляд, за счёт чего Ян может победить Мераба Двалишвили в потенциальном реванше?

— Ну возьмём их первый бой. Пётр сам про это никогда не скажет, но он был не в лучших кондициях. Это такой человек, который на одной ноге выйдет на бой. Никогда от боёв не отказывается. Характер такой у него. А потенциальный реванш Пётр может выиграть за счёт чего и всегда побеждал. Когда у него не было травм и он был в хорошей форме. Если он вернётся к амплуа Беспощадного, то всё будет чётко.

Пётр уже в принципе показал это в бою с Фигейреду. Довольно уверенно ему удалось победить. Сейчас Пётр будет только прибавлять, его ничто не беспокоит. А это великолепная новость, поскольку мне известно, в каких кондициях ему приходилось драться в последних боях. На мой взгляд, 95% бойцов снялись бы. Надеемся, без травм обойдётся.

— Можете назвать топ-5 российских бойцов в мире на данный момент?

— Магомед Анкалаев, Пётр Ян, Вадим Немков. Хотя знаете, у нас куча крутых бойцов. Это и Евгений Гончаров, и Магомедрасул Гасанов, и Ислам Омаров. В АСА очень много мощных бойцов. Хорошо прибавляет Волков, Никита Крылов, Денис Гольцов, Олег Попов, Тофик Мусаев, Мовсар Евлоев, Ислам Махачев. И Дэвид Самюэль из «Нашего дела». У нас нельзя составлять топ-5, нужно делать топ-45, и то может кому-то места не хватить. Наша страна великая, и в ней живут великие — бойцы не исключение. Если вот так собрать 40 наших бойцов против 40 из каких-то лиг, то шансов у последних нет. И молодые на подходе. Столько бойцов ни в одной стране нет. Уровень у наших парней очень высокий.

— В фильме «Бойцовский клуб» персонажи обсуждали идею подраться с известной исторической личностью. С кем из выдающихся людей вам хотелось бы подраться?

— С Гераклом (улыбается). Я никогда от боёв не отказывался, в любом состоянии, в каком бы я ни был, никогда не искал лёгких путей. Да, Геракл был бы интересным вызовом.

Так бы больше поговорить много с кем хотел из личностей. С Игорем Тальковым, с Виктором Цоем, с Сергеем Есениным. Наверное, даже не поговорить, а послушать, потому что люблю учиться у людей. Мне интересно иногда послушать умных людей и помолчать.