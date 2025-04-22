«Личная цель — вернуть его в UFC». Почему только Мокаев спасёт самый скучный дивизион

Наилегчайший вес UFC — место для всех странных экспериментов промоушена. В последних двух титульниках за пояс бились Стив Эрцег с 10-й строчки рейтинга (теперь он идёт на серии из трёх поражений) и дебютант UFC Кай Асакура, который сейчас замыкает топ-15, и о нём никто не говорит. Теперь за титул будет драться Кай Кара-Франс с рекордом 1-2 в последних трёх боях. Тоже не назвать оптимальным вариантом.

Проблема вытекает из застоя дивизиона. Новых имён в десятке практически нет, а если кто-то и забирается относительно высоко, то спотыкается на топах. Амир Альбази, мягко говоря, спорно прошёл Кара-Франса, но был вчистую избит Брэндоном Морено, Тацуро Таира шёл непобеждённым, однако не осилил Брэндона Ройвала, Асу Алмабаев тоже здорово стартовал, а потом едва уносил ноги от Манела Капе. Свежая кровь просто не добирается до титульников естественным путём, поэтому приходится забрасывать на верхушку Эрцега и Асакуру в обход остальных.

А другая проблема в том, что нынешний чемпион Александр Пантожа уже перебил почти всех топовых бойцов дивизиона. Морено он бил трижды, если считать бой на The Ultimate Fighter, Ройвала — дважды, Кара-Франса победил на TUF, Капе и Алекса Переса бразилец тоже побил не так давно. Поэтому наилегчайший вес – это сейчас сплошной день сурка, одни и те же лица бьются друг с другом по кругу, а скоро вполне можем прийти к очередному бою Пантожи и Морено. Но кому это на самом деле интересно?

На этом фоне встаёт острая необходимость запускать сильных новичков в дивизион. Получается с переменным успехом. Есть очень яркий Джошуа Ван, который не так давно споткнулся на середняке Чарльзе Джонсоне, однако при этом часто дерётся и привлекает внимание. Правда, он пока в концовке топ-15. Есть интересные Андре Лима, Лонир Кавана, но они ещё не в рейтингах и толком не протестированы. А наступать на грабли имени Эрцега в промоушене не хотят и теперь более бережно поднимают проспектов. Заодно возвращают старичков вроде Кёдзи Хоригути, однако есть и ещё одно имя, которое как минимум может привлечь внимание к дивизиону.

Кёдзи Хоригути Фото: Rizin

При всём том, что Мухаммад Мокаев за последний год стал довольно спорной фигурой, вокруг которой было немало неоднозначных моментов, он остаётся сильным бойцом, способным конкурировать на высоком уровне. В отличие от вышеперечисленных Вана, Каваны и Лимы, Каратель уже проверен в боях с топами. Да, все в курсе его проблем с UFC. Сам Мухаммад утверждает, что через один-два боя в других организациях у него будет возможность вернуться, но Дана Уайт отрицает такой вариант, ссылаясь на матчмейкеров. В итоге Мокаев бьётся с сомнительной оппозицией в Brave CF и, как говорят, находится там на особом положении. А в отсутствие оппонентов в ММА Каратель решил выступить в Karate Combat.

Проблем нет, Мокаев когда-то был каратистом, но вряд ли бой с Болатом Заманбековым приблизит его к желанному возвращению в UFC. Хотя босс Karate Combat Асим Заиди хочет сделать всё, чтобы помочь Мухаммаду: «Мокаев готовится дебютировать в нашей лиге, это событие, мне кажется, взорвёт интернет. Ему есть что доказывать, потому что его знают как борца. Хейтеры вообще называют его скучным! Он никогда не дрался скучно. Я с ним общался и сказал ему: «В UFC хотят видеть от тебя движение в конкретном направлении. Пришло время вернуться к корням. Ты начинал с карате, вот и вспоминай, каково это». Мы обсуждаем с ним не только бои. Мы хотим показать ему, что значит быть хорошим человеком. Но мы также хотим показать, насколько Мокаев хорош даже в стойке. В своей лиге я ставлю перед собой задачу — устраивать бои между лучшими ударниками мира. Я нечасто подписываю бойцов ММА. Но у меня есть персональная цель — вернуть Мокаева в UFC. Это мой сторонний квест. Для Мокаева я делаю исключение».

Если у Заиди получится, то выиграют все. И Karate Combat, и Мокаев, и UFC. Промоушен остро нуждается в сильных бойцах наилегчайшего веса, и Мухаммад к ним относится. Можно попытаться сделать Мокаева спасителем дивизиона: это возвращение популярного бойца (так или иначе, Мухаммада хорошо знают) и новые противостояния, которые можно с ним устроить. А если он сможет пройти «старичков» в топе, то дивизион и вовсе придёт в полноценное движение. А других бойцов, которые в теории способны это сделать, пока на горизонте не видно.

Ради этого Дана Уайт может наступить на горло гордости, к тому же для него в этом нет проблемы, он в первую очередь бизнесмен. Поэтому Мокаев должен определиться с тем, как он планирует вернуться в UFC, и перестать метаться между лигами. Тогда будет шанс на камбэк в лучшую лигу мира и новую попытку титульного забега.