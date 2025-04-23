«В России действительно есть проблемы с алкоголем». Евлоев удачно вышел из скандала?

Мовсар Евлоев – топовый полулегковес из России. Он вплотную приблизился к возможному титульнику. Поэтому к бойцу приковано запредельное внимание. А сам Мовсар старается показывать себя максимально активно, чтобы не слышать упрёков в том, что он скучный. На днях Евлоев посетил подкаст Майка Перри и выдал не самую удачную фразу про алкоголизм в России. И моментально получил большую порцию критики от фанатов и экспертов. Не самый удачный момент, чтобы потерять поддержку болельщиков, поэтому пришлось объяснять произнесённое. Похоже, из сложившегося скандала россиянин всё-таки нашёл выход.

Началась вся история с того, что Евлоев пришёл на подкаст и разговаривал с ведущим на различные темы. И плавно беседа перетекла на тему алкоголя. А дальше Перри задал неудобный вопрос, но Мовсар решил ответить: «Никогда не пил алкоголь. Многие русские пьют как сумасшедшие? Да. Никто не пьёт так, как они. Но это не про мусульман. Им запрещено пить, курить и встречаться с девушками. Нужно просто на ней жениться. Нам гораздо легче оставаться сосредоточенными и дисциплинированными».

Естественно, моментально всколыхнулась волна общественной критики. Евлоева поспешили обвинить в разжигании вражды между нациями. Потому что ситуация действительно получилась двоякой. С одной стороны, на размышления Мовсара больше натолкнул ведущий. И фраза «Многие русские пьют как сумасшедшие?» прозвучала именно из его уст. Но, видимо, все ждали от россиянина совсем другой реакции. Он же не стал отрицать, а лишь подкрепил данный тезис. Однако всё же нужно учитывать важнейший факт. В английском языке не проводится лингвистических различий между «русскими» и «россиянами». Поэтому, вероятно, Евлоев действительно просто не так выразился. Но можно было обернуть эту ситуацию в свою пользу и снискать большое уважение и авторитет у фанатов с родины.

МОВСАР ЕВЛОЕВ Фото: из личного архива

В итоге же резонанс начал расходиться всё серьёзнее. Обвинения летели со всех сторон, и Евлоеву пришлось прояснить ситуацию. Для этого было записано специальное видео: «Хочу внести ясность, относительно моего последнего интервью! Я никогда не позволил бы себе оскорбить какую-либо нацию. Когда говорил Nobody drink like Russians, я имел в виду граждан России — россиян, а не русских по национальности. Если кто знает, как правильно перевести слово «россияне» на английский — дайте знать.

Да, у нас в стране действительно есть проблема с алкоголем — и это касается не только русских, но и многих народов России. При этом я отметил, что в моём ближнем бойцовском кругу — среди мусульман — употребление спиртного порицается. Это помогает мне держать фокус, сохранять здоровье и дисциплину. Мой посыл был не в том, чтобы обидеть или тем более оскорбить, а в том, чтобы открыто говорить о реальных проблемах, с которыми мы, бойцы, сталкиваемся».

МОВСАР ЕВЛОЕВ Фото: из личного архива

После объяснений Мовсара ситуация действительно стала понятнее. Но у некоторых фанатов и критиков вопросы по-прежнему остаются. В частности, некоторые не понимают, почему Евлоев не опроверг слова изначально. Всё-таки подкаст вышел в свет несколько дней назад. И всё-таки россиянин поступил грамотно, записав объяснение. Он мог закрыться и проигнорировать эту тему. И тогда рисковал лишиться большой части аудитории. Вместо этого Мовсар поднял действительно важную проблему. А ещё устроил небольшой скандал, который вряд ли не заметят в UFC. Возможно, в этом и был замысел?