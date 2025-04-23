Гроза блогеров и «морских котиков». Стрикленд может устраивать шоу только на спаррингах

У Шона Стрикленда в последние годы карьера пополнилась рядом любопытных поворотов. Он был гейткипером без титульных перспектив, готовый выйти с кем угодно на коротком уведомлении даже после аварии на мотоцикле. В сентябре 2023 года Шон сполна использовал шанс, свалившийся ему на голову по стечению обстоятельств, и устроил апсет, одержав уверенную победу над Исраэлем Адесаньей.

После этого – новый этап. Два ужасных боя с Дрикусом дю Плесси, завершившиеся поражениями, и прагматичная победа над Пауло Костой в максимально несмотрибельном стиле. Эти три поединка объединяет то, что перед каждым Шон обещал закатить кровавую войну, заявлял об этом на каждом шагу, однако на деле всё выглядело так, будто Стрикленд пытается избежать боя. Не выдержал даже тренер Шона Эрик Никсик: «Я согласен с критикой в адрес Шона, он дрался без огонька. Ему дали возможность побороться за пояс! Многие бойцы даже близко не подходят к чему-то подобному. В этом спорте есть люди, которые никогда не реализуют свой потенциал. Возможность подраться за титул — достаточная мотивация поднять нас с дивана. По-моему, мы не выступили. Это вина всей команды: моя, тренеров и Шона. Стрикленду нужно подумать, чего он хочет от этого спорта. Если просто зарабатывать деньги — без проблем. Но тогда пусть даст нам знать, потому что я хочу тренировать чемпионов. У меня своя мотивация. А просто выходить в октагон и не подтверждать слова делом — меня это не вдохновляет».

Зато на протяжении всего этого времени Стрикленд устраивал войны вне боёв — в основном на спаррингах, но иногда и в других местах. Например, когда он прилетел в Австралию, то в первую очередь ударил фаната: «Я нахожусь в Австралии всего один день, а уже совершил нападение! Фанат подошел ко мне на улице и сказал: «Иззи тебя уничтожит». Сначала думал, что парень пришёл сфотографироваться. Я люблю фанатов и не против этого. Но если ты хочешь подойти ко мне, то закрой рот, или врежу тебе, как врезал бы любому другому. Бум, прямо по кишкам! После этого я ушёл. Однако если снова увижу его, то поблагодарю за то, что он не стал обращаться в полицию».

А в последнее время участились случаи, когда в Сети всплывают фрагменты видео, на которых Стрикленд безжалостно кого-то избивает в клетке зала Xtreme Couture. В феврале прошлого года, например, досталось стримеру Sneako. Блогер предложил Шону приехать к нему в зал на спарринг, а тот взял и приехал, устроив ему настоящее избиение. Причём сначала Стрикленд работал в лайт-режиме, но потом решил включиться и заставил окружающих переживать за здоровье Sneako. Шон не остановился даже после выброшенных полотенец, пришлось Форресту Гриффину заходить в клетку и разнимать бьющихся.

Этим заинтересовался Джейк Пол, предложивший Стрикленду круглую сумму за спарринг за закрытыми дверями: «Шон Стрикленд, ты опозорил себя, пытаясь вот так остановить Sneako. Ты старался изо всех сил, но даже не смог уронить человека без опыта. Ты ужасный боксёр, который задирает только неопытных. Я прилечу к тебе, и мы можем подраться на камеру. Если ты выиграешь, я дам тебе $ 1 млн, однако если ты упадёшь, ты сделаешь себе тату моей букмекерской конторы. Но я уверен, ты найдёшь способ сбежать».

Спарринг с Полом не состоялся. Зато у Шона нашлись другие оппоненты. Сначала был вызов американским военным: «Я не думаю, что найдётся хоть один чёртов «морской котик», который смог бы выдержать неделю тренировок со мной. Мне уже надоело это видеть, потому что вы, ребята, думаете, что вы крутые, приходите тренироваться со мной неделю. Я покажу вам, что к чему, я вас сломаю».

Это привело к заочному конфликту с бывшим морпехом Дэвидом Гоггинсом, который предлагал Шону пройти спецподготовку, а Стрикленд, в свою очередь, вызвал его на спарринг. Гоггинс не приехал, зато прибыл бывший «морской котик» Митч Агияр. Разумеется, всё завершилось избиением экс-военного, а после этого другие бойцы ММА высмеивали попытку Агияра.

Но история получила продолжение. YouTube-блогер Ник Найерсина встал на сторону Гоггинса и «котиков», а заодно раскритиковал Стрикленда, заявив, что тот сбежал от вызова Дэвида. В ответ экс-чемпион UFC решил провести спарринг с блогером и дал себе волю, пустив в ход и локти, и кики. На выходе получилось очередное избиение блогера от профессионального бойца.

Помимо этих историй, которые широко разошлись в Сети, были и другие, где Стрикленд опять кого-то избивал. Здорово, что Шон хоть где-то закатывает обещанные войны, но не совсем здорово, что не таким образом самоутверждается на людях, у которых нет профессиональных навыков. Понятно, что чёрный пиар — тоже пиар, однако Стрикленд слишком остро реагирует на хейтеров и рискует превратиться в чемпиона спаррингов. Зачем это нужно Шону? Большой вопрос, но американец и раньше вёл себя достаточно вызывающе в разных ситуациях. А побить условного Sneako явно проще, чем Дрикуса дю Плесси, так что и дальше будем видеть искры от Шона на спаррингах.