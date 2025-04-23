Новый эпизод сериала «самбо vs джиу-джитсу». Важнейший бой в карьере Алискерова

В ночь на 27 апреля в Канзас-Сити (США) состоится турнир UFC on ESPN 66. Начало — в 1:00 мск. В рамках основного карда ивента пройдёт очередной поединок с участием россиянина Икрама Алискерова, который не появлялся в октагоне 10 месяцев. Его соперником станет опытный бразилец Андре Мунис, относительно недавно входивший в топ-15 среднего веса.

Этот бой срывался уже несколько раз. Сначала Мунис должен был биться с Алискеровым на турнире 15 июня прошлого года, но слетел из-за травмы. 1 февраля этого года в Саудовской Аравии бойцы снова должны были встретиться, однако на этот раз у бразильца возникли проблемы с паспортом, и он не смог прилететь. Теперь – третья попытка, и пока всё вроде бы идёт хорошо, срывов не ожидается. За время этих переносов Алискеров успел получить шанс всей жизни и отправился на очень коротком уведомлении спасать первый в истории турнир в Саудовской Аравии, где заменил Хамзата Чимаева и встретился с Робертом Уиттакером. К сожалению, попытка с наскока запрыгнуть в топ-3 провалилась. Две весогонки, перелёт в другую часть света, акклиматизация — целый комплекс причин для поражения Икрама. Но на выходе голый факт — поражение нокаутом в первом раунде.

«Это было ужасно! Я приехал в США из Дагестана и начал делать вес. Потом отправился в Саудовскую Аравию и снова сделал вес. Джетлаг, плохой сон — я плохо помню, как всё произошло. Сейчас мне нужны камбэк и впечатляющая победа», — объяснял Алискеров в интервью MMAJunkie.

Теперь у Икрама, пожалуй, самый важный бой в карьере. У россиянина был очень резкий взлёт, потому что после успешного дебюта с Филом Хоусом Алискерова пытались свести с Пауло Костой, который был на тот момент пятым номером дивизиона. Позже собирались дать Икраму в соперники Нассурдина Имавова, а после победы над Варлеем Алвесом шли разговоры про Криса Кёртиса. То есть руководство UFC упорно пыталось забросить Алискерова в топ-15, однако поражение от Уиттакера вынуждает российского бойца двигаться к топам длинной дорогой.

Икрам Алискеров Фото: Chris Unger/Getty Images

В сухом остатке у Алискерова две победы нокаутами над уже уволенным из UFC парнем и над человеком, идущим на серии из четырёх поражений. И поражение от единственного топа. Не самая радужная картина. Поэтому бой с Мунисом — это не только возвращение после громкого провала, но и возможность напомнить всем, что Икрам — это сильный боец.

Андре Мунис — идеальная опция для этого. Бразилец не так давно был в топ-15, это спортсмен довольно хорошего уровня. В UFC Мунис выступает с 2019 года, за это время накопил шесть побед и проиграл лишь дважды — Брендану Аллену и Полу Крэйгу, который тогда ещё не был в столь ужасной форме. У Андре сильное джиу-джитсу, он крайне опасен на земле. Из 24 побед в профессиональной карьере 15 были одержаны сабмишенами. Так что это будет ещё одна серия противостояния джиу-джитсу против самбо. Алискеров, хоть и базовый самбист, ещё не показывал свои умения на земле в UFC, однако намекнул, что дагестанцев не нужно уговаривать, чтобы поработать в борьбе.

Андре Мунис Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Икрам подходит очень серьёзным фаворитом к бою, что лишь доказывает — россиянина не списали после Уиттакера. Но теперь стоит задача подтвердить свои большие амбиции. Совершенно точно уверенная победа над Мунисом отправит Алискерова в поединки с бойцами из топ-15 дивизиона. Теперь всё в руках Икрама. Время показать, что самбо всё ещё бьёт джиу-джитсу, а потом — бросить вызов кому-то из рейтинга.