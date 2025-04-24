ММА нужна своя Медиалига – с новыми правилами и героями. Изучаем варианты

Смешанные единоборства не меняются на протяжении длительного времени. Профессионалы рубятся по правилам, которые придумали давным-давно. Естественно, постепенно болельщики начинают уставать от однообразия. Да, случаются очень яркие и интересные турниры. Но чаще всего они сменяются сразу несколькими проходными ивентами. И в такой ситуации организаторы начинают задумываться о том, что может позволить вновь привлечь к индустрии внимание. Есть ощущение, что изменения действительно назрели. И можно взять на вооружение то, что уже довольно неплохо сработало в других видах спорта.

На размышления натолкнул известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган. Он выступил с идеей отказаться от проведения боёв в октагоне и перенести их на баскетбольную площадку: «Не думаю, что бойцы должны драться в клетке. Октагон — ненужный элемент в поединке. Создаётся впечатление, что он нужен для того, чтобы подталкивать парней к дальнейшим действиям. Но это не так, в клетке нет необходимости. Я считаю, что октагон следует заменить на что-то вроде баскетбольной площадки с матовым покрытием. Будет намного больше пространства. И внутри неё можно провести ограничительную линию. Если боец пересечёт её, то потеряет очки».

Конечно, пока представить такое зрелище довольно сложно. Однако можно менять правила постепенно. И создать собственную… Медиалигу по MMA. Это уникальное явление, которое появилось в футболе и полностью перевернуло игру. Турнир позволил вернуться многим профессионалам, которые уже завершили карьеру. Также в матчах принимают участие медийные звёзды, блогеры. И это приносит свои плоды. Можно смело констатировать, что на некоторые матчи Российской Премьер-Лиги ходит меньше людей, чем на топовые игры Медиалиги. И это только начало. За недолгую историю существования явления были созданы свои турниры по хоккею и баскетболу. Почему бы не попробовать свои силы и MMA? Особенно если учесть, как в футбольной Медиалиге любят подраться.

Основная фишка Медиалиги – состав участников. Это команды, которые собраны из бывших профессионалов и звёзд интернета, кино, других направлений. И такой момент можно взять на вооружение. Например, проводить турниры команда на команду. А что? Представьте, как «Орлы Хабиба» рубятся с «Гладиаторами Тактарова». Чем не способ выяснить, кто именно там первый чемпион UFC из России. В команду Нурмагомедова вполне могут войти Джиган (он часто занимается единоборствами для души), а также Роман Широков (не раз устраивал драки на футбольном поле). А Олег Николаевич позовёт своих друзей по актёрскому цеху – Дмитрия Нагиева и Михаила Пореченкова. Но остальные парни в команде будут действующими бойцами. И у одного, и у другого. И тогда мы получим яркий турнир, в котором серьёзные поединки будут разбавляться ярким зрелищем. Есть ощущение, что это будет намного интереснее, чем 15 минут смотреть на женский бой в UFC.

Олег Тактаров Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Не всем нравится и длительность поединков, во что также можно внести свои коррективы. Некоторые считают, что пятираундовые бои буквально заставляют бойцов действовать аккуратнее, никуда не спешить. А что, если снизить время отдельного отрезка? И оценивать их отдельно, выставляя баллы после каждого? Например, рубиться по две минуты, а затем громко объявлять решение судей. Тогда некоторые бойцы, которые будут уступать перед последним раундом слишком серьёзно, понесутся в настоящую рубку. Чем не способ повышения зрелищности. А ещё в Медиалиге по MMA можно придумать свои «буллитальти». Например, после завершения пяти раундов так и не выявили победителя? Подбрасываем монетку! Орёл – борьба, решка – стойка. И экстра-раунд исключительно по этим правилам. Кто лучше – тот и победил.

Следующий момент – челленджи. В Медиалиге по футболу добавили сразу два любопытных правила. Это «красный мяч» и «дополнительный игрок». А разве это не добавит зрелищности и аркадности MMA? Вместо «красного мяча» можно использовать «золотые перчатки». Любой удар в них на судейских записках и в статистике будет записываться за два. Но брать можно только в случае победы в специальном челлендже (например, на силу удара или выносливость), а также всего на минуту. И будет очень интересно посмотреть, как именно парни будут выстраивать свою тактику. Понесётся ли вперёд обладатель «золотых перчаток», будет ли «убегать» его оппонент или попытается поймать на ошибке.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

А вместо дополнительного игрока можно придумать… замену. Например, если парень поплыл и выдохся, уже может свалиться в нокаут, команда отправляет в октагон другого своего представителя. Свежего и готового перехватить инициативу. Конечно, нужно соблюдать правила соответствия весовой категории. Но в остальном особых ограничений не будет. И это направлено даже не столько на повышение смотрибельности самих поединков. Да, конечно, сначала такие нововведения будут восприняты с критикой. А затем люди привыкнут и будут с восторгом наблюдать за такими зарубами. Основная задача – повышение внимания к тому, что происходит за пределами октагона.

Совсем недавно в UFC поднималась проблема того, что фанатам не особо интересно всё то, что происходит перед боем. И тут нужно честно смотреть правде в глаза. Пресс-конференции, которые являются самым ярким событием, зачастую получаются откровенно провальными. А остальные медийные активности не представляют из себя ничего необычного и уникального. То ли дело челленджи, в которых звёзды и действующие бойцы будут выполнять специальные задания, чтобы зарабатывать важнейшие карточки. А если сделать их совсем разными, можно ещё и посмеяться от души. Например, посмотреть на то, кто сильнее ударит по груше – Даня Милохин (он, кстати, собирался попробовать свои силы и в MMA) или Святослав Коваленко. А потом заставить Алексея Олейника и Александра Емельяненко сыграть в гольф.

Алексей Алейник Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сыграли на очки и не выявили победителя по итогам турнира? Быстро перемещаемся на площадку для регбола. Любимая игра Хабиба и Махачева – смесь борьбы и баскетбола. В неё с удовольствием рубятся многие действующие бойцы. И именно так можно будет решать вопрос о победителе. Вновь возвращаемся к тому, что чем больше разного вида «активностей» будет предложено зрителю за турнир, тем ему будет интереснее. А ещё растягиваются тайминги. И на протяжении недели (а то и больше) фанат беспрерывно получает контент – челленджи, пресс-конференции, медийные встречи, турнир, регбол. Всё это классно работает в футболе, хоккее и баскетболе. Модель уже прошла проверку на прочность.

При этом никто не отказывается от классических MMA. Турниры по стандартным правилам будут продолжаться. Но они будут разбавлены той самой ноткой удивительного и неожиданного, которая сделает общее впечатление от смешанных единоборств намного ярче. А главное – такой проект выглядит намного перспективнее, чем поп-MMA, которые постепенно скатываются в грубость, грязь и фрик-бои. Вот за ними действительно стало тяжело наблюдать.

Олег Тактаров и Джефф Монсон Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Медиалига по MMA может решить целую массу проблем. Дать ту самую возможность драться ветеранам за неплохие деньги, по упрощённым правилам, без лишнего вреда для здоровья. Она позволит собирать яркие команды и смотреть на привычных героев с совершенно другой точки зрения. А главное – поможет решить многие назревшие проблемы. Но тому, кто всё-таки возьмётся за этот проект, понадобятся решимость и мужество. Сначала он совершенно точно столкнётся с критикой и отторжением. Однако история футбольной Медиалиги наглядно демонстрирует – всё это проходит.