Бойцовский «Дом-2». Как Ян и Стерлинг стали лицами нелепого реалити-шоу

«Альфредо Аудиторе снова сделал то, что умеет лучше всего — вновь перевернул игру. Две легенды UFC Пётр Ян и Алджамейн Стерлинг собрали лучших бойцов СНГ...» Так начинается подводка к первой серии реалити-шоу ALF Global Reality, которая уже появилась в интернете.

Наверняка многие любители единоборств слышали про это реалити-шоу, ну или хотя бы натыкались на нарезки видео в Сети с громкими названиями. Раньше оно носило название HYPE Reality, что, пожалуй, больше подходило концепции шоу, теперь же оно имеет в названии инициалы ведущего и главного идейного вдохновителя проекта – Альфредо Аудиторе.

Алджамейн Стерлинг, Альфредо Аудиторе и Пётр Ян Фото: Из личного архива Альфредо Аудиторе

Прежде всего нужно отдать ему должное: Альфредо удалось затащить в один сезон шоу Алджамейна Стерлинга и Петра Яна. Мало того, что это действующие бойцы UFC, так они ещё и откровенно испытывают друг к другу неприязнь. Во всяком случае это прослеживалось со стороны Яна. Но, по всей видимости, финансовые условия, которые предложил Альфредо, перекрыли все чувства и эмоции, и Пётр с Алджо стали новыми наставниками в реалити-шоу.

На этом «должное» ограничивается. По сути, ALF Reality – это такая российская адаптация всемирно известного шоу Даны Уайта The Ultimate Fighter. Есть два наставника, которыми в этом сезоне стали Ян и Стерлинг, и есть бойцы, которых они должны набрать в свои команды. Ну а дальше – организация поединков, различные элементы шоу и, конечно, драки, стычки, трэш-ток – всё в лучших традициях российских поп-ММА.

Начало серии вас повеселит, ну или во всяком случае заставит улыбнуться. Пётр Ян осуществил мечту многих фанатов и вручил Алджамейну Стерлингу… «Оскар». Алджо улыбнулся, отметил, что понял, за что ему «прилетела» статуэтка, и с радостью её принял. Не хватило только «спасибо папе, маме и киноакадемии». Ян и Стерлинг провели стердаун, но, конечно, финального поединка наставников, как это бывает в TUF, не будет – Пётр и Алджо связаны контрактами с UFC.

Среди бойцов, которые «залетели» в новый сезон, все сливки российских поп-ММА. Тут и Тимур Фартовый, и Залимхан Юсупов, и многие другие. При этом, например, в числе соискателей оказался опытный кулачник Иса Тандовский. Если вы подумали, что такое шоу может обойтись без братьев Хейбати или без Фары – то, конечно, это не так, они тоже появились уже в первой серии, но чуть позже.

Вообще, добрую половину серии заняло общение бойцов в общем кругу. Каждый высказывался, с кем хочет драться, кто-то бросал конкретные вызовы, кто-то просто оскорблял всех подряд и вступал в перепалки. Особенно добавило эмоций всем присутствующим появление братьев Хейбати, с которыми тут же начались конфликты. При этом самое интересное, что можно было вынести из всего этого – это то, что Перс извинился перед Петром Яном, с которым у него был публичный конфликт несколько лет назад. Пётр съязвил про «переобувание», и это подхватили другие бойцы.

Отдельно нужно отметить Алджамейна Стерлинга, который весь выпуск сидел с недоумением на лице. Для него и братья Хейбати, и другие персонажи этого шоу неизвестны, да и, кажется, сама манера реалити не подходила Алджо. И, судя по всему, никакого синхронного перевода для него не было приготовлено, так что для Стерлинга это был балаган на непонятном языке. Но пути обратно уже нет.

Алджамейн Стерлинг Фото: Кадр из видео ALF Global

В какой-то момент в зал особняка, где сидели бойцы, залетел Фарид Ядуллаев – один из самых известных бойцов российских поп-ММА, во всяком случае один из самых шумных – это точно. Фара с порога перепрыгнул через Стерлинга и набросился на одного из бойцов, обещая его покалечить. Вот такое реалити-шоу. Собственно, в списке бойцов сезона Фара не числился: он просто устроил потасовку и исчез.

Ян и Стерлинг выбрали в свои команды по восемь бойцов. У Петра оказались, например, Фартовый и Тандовский, а вот извинений Перса не хватило, чтобы попасть в команду россиянина – он вместе с братом присоединился к Стерлингу. После чего началось само реалити.

Залимхан Юсупов бегал и «душил» всех подряд, пока не был сам задушен Кувалдой, бойцы постоянно устраивали стычки и драки, даже если носили футболки одной команды. Разобраться что к чему по первой серии очень сложно, много шума, драк, стычек, разборок – в этом и заключается суть реалити Альфредо. Это очень напоминало «желтушный» формат «Дома-2», только для бойцов. Спортивной составляющей в реалити-шоу нет – во всяком случае пока.