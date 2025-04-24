Усик не вернёт себе абсолют? Вместо реванша Дюбуа навязывают «ушедшего» ветерана

Профессиональный бокс продолжает подкидывать одну интригу за другой. Совсем недавно ситуация в тяжёлом весе выглядела абсолютно понятной. Александр Усик завоевал пояс абсолютного чемпиона мира, выглядел доминирующей силой. А затем руководство IBF внезапно решило лишить боксёра одного из поясов. Теперь титул у Даниэля Дюбуа. Казалось, что все максимально заинтересованы в проведении поединка между чемпионами. А особенно в свете того, что это – реванш. Первый бой получился максимально спорным, пусть и завершился досрочной победой Усика. Но момент с фантомным «нокдауном» Александра до сих пор рассматривают под микроскопом. И вот история принимает новый неожиданный поворот.

Сначала ситуацию всколыхнуло авторитетное издание The Ring. По его информации, бой за звание абсолюта должен был пройти 12 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). Источник сообщил, что команды уже вышли на финишную прямую в процессе переговоров, оставалось соблюсти лишь формальности. И такой вариант развития событий выглядел максимально логичным и правильным. Два сильнейших боксёра дивизиона (особенно после ухода Тайсона Фьюри) просто обязаны были сойтись в ринге. Кроме того, решалась бы судьба статуса абсолютного чемпиона. Поэтому ажиотаж оказался бы запредельным.

Но у IBF, видимо, совсем другие планы на свой чемпионский пояс. И организация назначила обязательного претендента для Дюбуа. Им стал британский ветеран Дерек Чисора (36-13, 23 KO). Да, тот самый, который довольно неожиданно вернулся после того, как сам заявил о завершении профессиональной карьеры. И не просто вновь начал драться, а вышел на серию из трёх побед. Правда, у всего этого есть свои «но». Так, ни разу за это время не получилось победить досрочно. А последняя битва с Отто Валлином получилась крайне непростой. После неё британец тепло попрощался с публикой, поэтому многие посчитали, что он вновь готовит завершение карьеры. Однако сам Чисора заявил, что хочет провести ещё один бой.

Дерек Чисора бывший обладатель титула WBC в тяжёлом весе «50 боёв — и хватит. Надо уходить, нельзя продолжать слишком долго. Осталось сил только на один тренировочный лагерь. Было бы классно в последнем поединке подраться за чемпионский пояс. Красиво уйти в закат. Даниэль сейчас на пике, он в огне. Посмотрим, что я смогу ему предложить».

Правда, всё далеко не так просто, как может показаться на первый взгляд. Команды Дюбуа и Чисоры получили время до 22 мая. И если они не придут к согласию, будут назначены промоутерские торги. Фактически за это время Усику и Даниэлю просто нужно успеть договориться о проведении реванша и утрясти все формальности. Тогда сработает правило о приоритете унификационных боёв над обязательной защитой. В такой ситуации в выигрыше, как кажется, будут абсолютно все. Это лучший вариант развития событий для троицы.

ПЕРВЫЙ БОЙ ДАНИЭЛЯ ДЮБУА И АЛЕКСАНДРА УСИКА Фото: Gabriel Kuchta/Getty Images

Дюбуа и Усик проведут бой за звание абсолютного чемпиона и окончательно снимут все вопросы. Правда, потенциально возможен выход на трилогию. Но об этом можно будет думать только в том случае, если британец одержит победу, сможет поквитаться с обидчиком. Тогда в Саудовской Аравии действительно могут задуматься о ещё одном столкновении этих боксёров. Однако нужно понимать, что Чисора будет ждать победителя. И тоже заявит о своих притязаниях на поединок. И реванш Дерека с Александром выглядит вполне привлекательной опцией. Лучшего завершения карьеры для британца не придумаешь.