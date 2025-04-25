Бой Юбэнка и Бенна соберёт целый футбольный стадион! Дети повторяют противостояние отцов

В ночь с 26 на 27 апреля в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм» состоится масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира пройдёт долгожданный поединок двух топовых британских боксёров – Криса Юбэнка-младшего и Конора Бенна.

Противостояние Юбэнка-младшего и Бенна неспроста называют одним из самых ожидаемых поединков года. В первую очередь интриги ему добавляет история отцов боксёров – Криса Юбэнка-старшего и Найджела Бенна. В ноябре 1990 года они впервые разделили ринг, тогда непобеждённый Юбэнк выиграл нокаутом и забрал у Бенна чемпионский пояс WBO в среднем весе. Через три года боксёры снова встретились в ринге и провели куда более близкий бой, который прошёл уже во втором среднем весе, а на кону стояли два чемпионских пояса – WBO и WBC. Поединок завершился вничью, хотя многие отдавали предпочтение Найджелу.

Такой равный и близкий бой, который прошёл на 47-тысячной арене, открывал дорогу к трилогии, однако ей не суждено было состояться. В 1995 году Бенн провёл жестокий и кровавый поединок с Джеральдом Макклелланом, и для обоих он закончился печально. Найджел победил нокаутом в 10-м раунде, а Джеральд был госпитализирован и впоследствии навсегда остался парализованным. Бенн же, несмотря на победу, оставил в ринге много здоровья, после чего проиграл три подряд поединка и завершил карьеру.

Это первая причина, почему поединок Юбэнка-младшего и Конора Бенна притягивает внимание любителей бокса – бой уже окрестили «семейным делом». Однако нужно сказать, что у Криса и Конора уже своя история, которая тянется с 2022 года. Именно тогда этот бой должен был состояться, но неожиданно для многих Бенн провалил допинг-тестирование, и на время его карьера встала на паузу. Были долгие разбирательства, по итогам которых Конора оправдали, и британец продолжил боксировать.

«После слушаний в Национальной антидопинговой комиссии и UKAD я был во второй раз оправдан. Надеюсь, теперь журналисты и публика понимают, почему я всё время твёрдо настаивал на своей невиновности», — заявлял Бенн в соцсетях.

Теперь Бенн и Юбэнк-младший всё же добрались до очного противостояния, и оно вызывает не меньший ажиотаж, чем история их отцов. Все билеты на вечер бокса давно проданы, а значит, на 60-тысячной арене «Тоттенхэм» будет аншлаг. И это при том, что в карде не будет ни Энтони Джошуа, ни Даниэля Дюбуа – основное внимание будет приковано именно к Бенну и Юбэнку-младшему.

Боксёры активно раскачивали очный поединок. Сначала было много трэш-тока в социальных сетях, а затем случилась та самая пресс-конференция, закончившаяся скандалом. Юбэнк во время стердауна достал из кармана яйцо и разбил его об голову оппонента, после чего, конечно, началась потасовка. Крис объяснил свой поступок тем, что хотел всем напомнить, как Бенн пытался избежать дисквалификации за допинг и приводил в качестве довода в свою защиту большое количество съеденных куриных яиц: мол, это и привело к провалу допинг-теста.

«Очевидно, загрязнённые яйца стали причиной провала двух его допинг-тестов. Поэтому я испачкал его яйцом», — сказал Крис.

После этой выходки Юбэнк получил штраф в размере $ 127 тыс., а их противостояние с Бенном стало чем-то личным, выходящим за рамки спорта. Кажется, они уже забыли про историю отцов и пишут собственную. Тем более что Крис находится не в самых приятных отношениях со своим отцом. Юбэнк-старший после выходки сына на пресс-конференции назвал сына «позором».

«Мы с Найджелом начали это в 1990-е годы, а теперь мой сын выходит и разбивает яйцо о лицо Конора. Я не хочу, чтобы меня с этим связывали. Это позор для бокса, в моё время за такое дисквалифицировали… Надо отобрать у него боксерскую лицензию… И Конор ничуть не лучше – он разговаривает, как припадочный алкаш. Эти молодые люди просто разрушают то, что сделали мы с Найджелом Бенном», – сказал Юбэнк в эфире шоу No Glove Lost.

В противостоянии Юбэнка-младшего и Конора Бенна уже сказано и сделано слишком много всего, хотя поединок ещё даже не состоялся. Хочется верить, что и в ринге боксёры будут не менее красноречивы и активны, чем при разогреве боя. За Криса говорят опыт и физическая мощь – 25 побед из 34 он одержал нокаутом. Бенн же подходит к поединку с идеальным рекордом 23-0, и при этом он на семь лет младше оппонента. Боксёры подписали контракт сразу на два поединка, но, для того чтобы второй состоялся и вызывал интерес, в первом в ринге должны лететь искры. И всё к этому располагает.