Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Крис Юбэнк-младший — Конор Бенн, когда бой, пресс-конференция, конфликт, история противостояния отцов, допинговых скандал Бенна

Бой Юбэнка и Бенна соберёт целый футбольный стадион! Дети повторяют противостояние отцов
Игорь Некрасов
Бой Юбэнка и Бенна соберёт футбольный стадион!
Аудио-версия:
Комментарии
Крис и Конор ярко раскрутили бой, осталось «зажечь» в ринге.

В ночь с 26 на 27 апреля в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм» состоится масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира пройдёт долгожданный поединок двух топовых британских боксёров – Криса Юбэнка-младшего и Конора Бенна.

Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Крис Юбэнк — Конор Бенн
27 апреля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Крис Юбэнк
Не началось
Конор Бенн

Противостояние Юбэнка-младшего и Бенна неспроста называют одним из самых ожидаемых поединков года. В первую очередь интриги ему добавляет история отцов боксёров – Криса Юбэнка-старшего и Найджела Бенна. В ноябре 1990 года они впервые разделили ринг, тогда непобеждённый Юбэнк выиграл нокаутом и забрал у Бенна чемпионский пояс WBO в среднем весе. Через три года боксёры снова встретились в ринге и провели куда более близкий бой, который прошёл уже во втором среднем весе, а на кону стояли два чемпионских пояса – WBO и WBC. Поединок завершился вничью, хотя многие отдавали предпочтение Найджелу.

Такой равный и близкий бой, который прошёл на 47-тысячной арене, открывал дорогу к трилогии, однако ей не суждено было состояться. В 1995 году Бенн провёл жестокий и кровавый поединок с Джеральдом Макклелланом, и для обоих он закончился печально. Найджел победил нокаутом в 10-м раунде, а Джеральд был госпитализирован и впоследствии навсегда остался парализованным. Бенн же, несмотря на победу, оставил в ринге много здоровья, после чего проиграл три подряд поединка и завершил карьеру.

Бой Бенна-старшего и Макклеллана вошёл в историю:
«Я хочу сдаться». Бой года, завершившийся трагедией
«Я хочу сдаться». Бой года, завершившийся трагедией

Это первая причина, почему поединок Юбэнка-младшего и Конора Бенна притягивает внимание любителей бокса – бой уже окрестили «семейным делом». Однако нужно сказать, что у Криса и Конора уже своя история, которая тянется с 2022 года. Именно тогда этот бой должен был состояться, но неожиданно для многих Бенн провалил допинг-тестирование, и на время его карьера встала на паузу. Были долгие разбирательства, по итогам которых Конора оправдали, и британец продолжил боксировать.

«После слушаний в Национальной антидопинговой комиссии и UKAD я был во второй раз оправдан. Надеюсь, теперь журналисты и публика понимают, почему я всё время твёрдо настаивал на своей невиновности», — заявлял Бенн в соцсетях.

Теперь Бенн и Юбэнк-младший всё же добрались до очного противостояния, и оно вызывает не меньший ажиотаж, чем история их отцов. Все билеты на вечер бокса давно проданы, а значит, на 60-тысячной арене «Тоттенхэм» будет аншлаг. И это при том, что в карде не будет ни Энтони Джошуа, ни Даниэля Дюбуа – основное внимание будет приковано именно к Бенну и Юбэнку-младшему.

Боксёры активно раскачивали очный поединок. Сначала было много трэш-тока в социальных сетях, а затем случилась та самая пресс-конференция, закончившаяся скандалом. Юбэнк во время стердауна достал из кармана яйцо и разбил его об голову оппонента, после чего, конечно, началась потасовка. Крис объяснил свой поступок тем, что хотел всем напомнить, как Бенн пытался избежать дисквалификации за допинг и приводил в качестве довода в свою защиту большое количество съеденных куриных яиц: мол, это и привело к провалу допинг-теста.

«Очевидно, загрязнённые яйца стали причиной провала двух его допинг-тестов. Поэтому я испачкал его яйцом», — сказал Крис.

После этой выходки Юбэнк получил штраф в размере $ 127 тыс., а их противостояние с Бенном стало чем-то личным, выходящим за рамки спорта. Кажется, они уже забыли про историю отцов и пишут собственную. Тем более что Крис находится не в самых приятных отношениях со своим отцом. Юбэнк-старший после выходки сына на пресс-конференции назвал сына «позором».

Подробнее о конфликте Бенна и Юбэнка:
Штраф $ 129 тыс. за яйцо. Бой Юбэнк — Бенн раскручивают максимально смешно
Штраф $ 129 тыс. за яйцо. Бой Юбэнк — Бенн раскручивают максимально смешно

«Мы с Найджелом начали это в 1990-е годы, а теперь мой сын выходит и разбивает яйцо о лицо Конора. Я не хочу, чтобы меня с этим связывали. Это позор для бокса, в моё время за такое дисквалифицировали… Надо отобрать у него боксерскую лицензию… И Конор ничуть не лучше – он разговаривает, как припадочный алкаш. Эти молодые люди просто разрушают то, что сделали мы с Найджелом Бенном», – сказал Юбэнк в эфире шоу No Glove Lost.

В противостоянии Юбэнка-младшего и Конора Бенна уже сказано и сделано слишком много всего, хотя поединок ещё даже не состоялся. Хочется верить, что и в ринге боксёры будут не менее красноречивы и активны, чем при разогреве боя. За Криса говорят опыт и физическая мощь – 25 побед из 34 он одержал нокаутом. Бенн же подходит к поединку с идеальным рекордом 23-0, и при этом он на семь лет младше оппонента. Боксёры подписали контракт сразу на два поединка, но, для того чтобы второй состоялся и вызывал интерес, в первом в ринге должны лететь искры. И всё к этому располагает.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android