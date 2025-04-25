Викинг из Германии покоряет европейские MMA! В UFC рвётся новый Брок Леснар

Современные смешанные единоборства очень сильно заточены на яркие образы. В UFC наибольшее продвижение получают бойцы, которые прокачивают себя не только в октагоне, но и в медийном плане. Поэтому за пределами лучшей лиги мира интересные персонажи сразу попадают в эпицентр внимания. Одним из таких представителей MMA стал Фредерик Восгрён. Он стремительно набирает популярность за счёт своего эпатажного образа. А главное – боец очень неплохо показывает себя в клетке. Выступления в лиге Oktagon пока складываются максимально удачно.

Фредерик Восгрён Фото: Пресс-служба OKTAGON MMA Deutschland

Фредерику – 29 лет. Поэтому его вполне можно отнести к молодым бойцам. А основное внимание Восгрён уделяет борьбе. В этом нет ничего удивительного. У немца чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Ещё он неоднократно становился призёром и победителем соревнований по грэпплингу. Сколотив приличный бэкграунд, Фредерик принял решение перейти в профессиональные MMA. Сначала выступал в местячковом промоушене We Love MMA в Германии. А затем довольно быстро получил приглашение в Oktagon.

Сейчас профессиональный рекорд Фредерика – 4-0. Он забрал все поединки финишами, причём разбирался с оппонентами довольно быстро. Помогает невероятная физическая мощь. Со стороны суровый немецкий Викинг больше похож на представителя реслинга или бодибилдера. Поэтому нет ничего особенно удивительного в том, что Восгрён успел попробовать свои силы уже в трёх весовых категориях – средней, полутяжёлой и тяжёлой. Возможно, если успехи продолжатся, он попытается замахнуться на достижение Анатолия Малыхина – тройное чемпионство в одном из промоушенов.

Фредерик Восгрён Фото: Из личного архива Фредерика Восгрёна

Правда, пока перспективы Фредерика стоит оценивать максимально осторожно. Дело в том, что он действительно великолепно проявляет себя в борьбе. И это главное преимущество Восгрёна. Несмотря на кажущуюся грузность, немец очень проворно ведёт себя в партере, грамотно выходит на болевые приёмы. Но вот с ударной работой есть довольно ощутимые проблемы. Фредерик старается компенсировать это мощным держаком. Однако часто вступает в крайне опасные размены. И это может рано или поздно привести к первому поражению.

Кажется, что Восгрёном вполне могут в ближайшее время заинтересоваться даже в UFC. Там любят яркие образы. А Фредерик очень напоминает одну из легенд лучшей лиги на планете – Брока Леснара. У немца в рукаве есть довольно серьёзный козырь. Он выделяется среди остальных бойцов, привлекает к себе внимание. Восгрён активно прокачивает свои страницы в социальных сетях, обладает солидной фанатской базой. А главное – в 15 (!) раз увеличилось число подписчиков лиги Oktagon с того момента, как в ней оказался Викинг из Германии.

Фредерик Восгрён Фото: Пресс-служба OKTAGON MMA Deutschland

14 июня на турнире Oktagon 72 Восгрён проведёт свой следующий поединок. Его соперником станет аргентинец Лукас Алсина (13-5) по прозвищу Кобра. Сражение с опытным оппонентом станет для Фредерика прекрасной проверкой на прочность. Если немец выдержит, то ещё больше упрочит свои позиции в промоушене. И привлечёт дополнительное внимание к своей персоне.