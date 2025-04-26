Бил, бью и буду бить. Кудряшов переехал Букера, но финишировать соперника не сумел

В Самаре состоялся яркий турнир по профессиональному боксу. В главном событии вечера свой очередной поединок провёл известный российский боксёр, экс-владелец титулов WBC Silver и WBA International в первом тяжёлом весе Дмитрий Кудряшов. В соперниках у него оказался опытный американец Райделл Букер.

На пике карьеры Кудряшов был одной из главных российских надежд в крузервейте. Дмитрий участвовал во Всемирной боксёрской суперсерии, где боксировал с Юниером Дортикосом, были в карьере Кувалды и другие большие бои. Но с возрастом пришли поражения, и карьера постепенно стала идти на спад. Сам Дмитрий отмечал ещё два года назад, что с профессиональными боями он уже закончил, но продолжает проводить их из-за любви к боксу. Его последний официальный поединок состоялся в 2023 году, когда он победил Сэма Шумейкера. С тех пор Кудряшов провёл ещё три неофициальных боя и во всех оказался сильнее соперников. В последнем поединке он нокаутировал бразильца Фернандо Родригеса, знакомого публике по выступлениям на различных турнирах в России.

Кудряшов – большая фигура в российском боксе, и любой его поединок, пусть даже неофициальный, вызывает интерес у зрителей. Конечно, это связано с ярким стилем Дмитрия, который в каждом своём бою стремится нокаутировать соперника. Из 29 побед 28 он одержал нокаутами, в официальной статистике россиянина 26 побед, из них 25 были одержаны досрочно.

В соперниках у Кудряшова на турнире в Самаре оказался американский ветеран Райделл Букер. В его активе 28 побед на профессиональном ринге при восьми поражениях. При этом Букер также имеет за плечами опыт больших боёв. Например, Райделл боксировал с Филипом Хрговичем, Отто Валлином и Джермейном Франклином, которые сейчас находятся в топе ведущих мировых организаций супертяжёлого веса. Так что соперник у Кудряшова был вполне себе серьёзный.

Кудряшов начал поединок по-хозяйски, занимал центр ринга и работал передней рукой, часто атакуя корпус соперника. Букер же отстреливался с дистанции и не давал зажимать себя у канатов. Тем не менее Дмитрий находил моменты для сближения и атаковал жёсткими боковыми. Невысокий темп был в стартовых раундах, Дмитрий продолжал прессинговать американца и вкладывался в мощные серии боковых, Букер же в основном работал вторым номером и в моментах откровенно уходил в глухую защиту и клинчевал.

Ближе к середине боя Райделл стал чаще зажиматься у канатов и искал варианты во встречных ударах, но инициативой полностью владел Кудряшов. Дмитрий продолжал атаковать корпус, периодически переводя серии на голову. Райделл грамотно защищался, хотя Кудряшов цеплял соперника плотными ударами. В концовке третьего раунда американцу пришлось тяжело, однако он выстоял до гонга.

В начале четвёртого раунда Букер сам зашёл в угол и пригласил атаковать Дмитрия. Кудряшов был не против, выбрасывал плотные боковые и апперкоты, не забывая обрабатывать корпус. Активных действий от Букера практически не было, в основном он защищался у канатов и пытался играть на публику. Концовки раундов у Кудряшова получались особенно активными, но американец продолжал стоять на ногах.

Ничего не менялось в заключительных раундах. Райделл продолжал защищаться, Кудряшов был заряжен на нокаут, много работал по этажам, однако крепкий Букер выдерживал все атаки Кувалды. Сам американец не предпринимал попыток атаковать, но при этом и со всеми сериями Дмитрия он справлялся. В последнем раунде Дмитрий всё-таки пробил соперника мощной серией, и Букер оказался в нокдауне. Однако американец продолжил бой и достоял до финального гонга.

Не было сомнений в победе Русской кувалды по очкам, но всё-таки финишировать крепкого американца Дмитрий не сумел — Кудряшов одержал победу единогласным решением судей.