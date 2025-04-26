UFC on ESPN 66: Алискеров возвращается после нокаута, Магомедов в шаге от топ-15. LIVE

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В ночь на 27 апреля в Канзас-Сити (США) пройдёт турнир UFC on ESPN 66. Главным событием вечера станет поединок топовых полусредневесов — ирландец Иан Гарри встретится с опасным нокаутёром из команды «Боевых ботаников» Карлосом Пратесом.

В рамках основного карда ивента пройдут поединки двух бойцов из России. Икрам Алискеров будет биться с бразильцем Андре Мунисом, который ещё недавно входил в топ-15 рейтинга среднего веса. Этот бой пытались устроить два раза, но оба раза Мунис по разным причинам снимался. В Канзас-Сити будет третья попытка.

Ещё один россиянин Абусупьян Магомедов, выступающий под немецким флагом, встретится в октагоне с Мишелем Перейрой, занимающим 14-е место в рейтинге среднего дивизиона.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.