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UFC on ESPN 66, 27 апреля 2025, Икрам Алискеров — Андре Мунис, Гарри — Пратес, прямая онлайн-трансляция, где смотреть, лайв

UFC on ESPN 66: Алискеров возвращается после нокаута, Магомедов в шаге от топ-15. LIVE
Яхья Гасанов
UFC on ESPN 66: Алискеров — Мунис, Гарри — Пратес
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Возглавляют турнир топовые Гарри и Пратес.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь на 27 апреля в Канзас-Сити (США) пройдёт турнир UFC on ESPN 66. Главным событием вечера станет поединок топовых полусредневесов — ирландец Иан Гарри встретится с опасным нокаутёром из команды «Боевых ботаников» Карлосом Пратесом.

UFC 2025. UFC on ESPN 66, Канзас-Сити, США
Иан Гарри — Карлос Пратес
27 апреля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Иан Гарри
Не началось
Карлос Пратес

В рамках основного карда ивента пройдут поединки двух бойцов из России. Икрам Алискеров будет биться с бразильцем Андре Мунисом, который ещё недавно входил в топ-15 рейтинга среднего веса. Этот бой пытались устроить два раза, но оба раза Мунис по разным причинам снимался. В Канзас-Сити будет третья попытка.

Ещё один россиянин Абусупьян Магомедов, выступающий под немецким флагом, встретится в октагоне с Мишелем Перейрой, занимающим 14-е место в рейтинге среднего дивизиона.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Важнейший бой Алискерова:
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Где смотреть турнир UFC on ESPN 66 Дата и время турнира UFC on ESPN 66 Полный кард турнира UFC on ESPN 66
Live Яхья Гасанов

6️⃣ Абусупьян Магомедов до турнира подписал с UFC новый контракт на 6 боёв

У Абусупьяна в UFC три победы и два поражения. Причём поражения от бойцов, которые сейчас входят в топ-5 — Шона Стрикленда и Кайо Борральо. В первом поединке по новому контракту Магомедов получает шанс запрыгнуть в топ-15 через Мишеля Перейру.

09:49 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC on ESPN 66

Посмотреть трансляцию турнира UFC on ESPN 66 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

09:48 Яхья Гасанов

🥳 Алискеров с третьей попытки подерётся с Мунисом

Бойцы должны были встретиться прошлым летом, но Муниз травмировался незадолго до турнира. 1 февраля этого года поединок должен был пройти в Саудовской Аравии, но Андре не смог прилететь из-за проблем с паспортом. Сейчас, похоже, всё в силе.

09:48 Яхья Гасанов

Дата и время турнира UFC on ESPN 66

Турнир UFC on ESPN 66 пройдёт в ночь с 26 на 27 апреля в Канзас-Сити (США) на арене «T-Mobile Center». Начало турнира — в 1:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 04:00 по мск.

09:48 Яхья Гасанов

❌ Гарри и Пратес спасают мейн-ивент турнира

Изначально турнир в Канзас-Сити должны были возглавить другие бойцы — Джамал Хилл и Халил Раунтри. Бой пришлось двигать на турнир в Баку, а в Канзас-Сити экстренно отправили Гарри с Пратесом. Ирландец в более сложном положении — он никуда не готовился, а Пратес должен был выступить двумя неделями ранее в Майами на UFC 314, но остался без соперника из-за травмы Джеффа Нила.

09:48 Яхья Гасанов

Полный кард турнира UFC on ESPN 66

Основной кард:

Иан Гарри — Карлос Пратес;
Энтони Смит — Миньян Чжан;
Гига Чикадзе — Дэвид Онама;
Мишель Перейра — Абусупьян Магомедов;
Рэнди Браун — Николас Далби;
Икрам Алискеров — Андре Мунис.

Предварительный кард:

Мэтт Шнелл — Джимми Флик;
Эван Элдер — Гейдж Янг;
Крис Гутьеррес — Джон Кастанеда;
Дэ’мон Блэкшир — Хейли Алатенг;
Малколм Веллмейкер — Кэмерон Сайман;
Жаклин Аморим — Полиана Виана;
Тимоти Куамба — Роберто Ромеро;
Челси Чендлер — Жозелин Эдвардс.

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