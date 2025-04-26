Звёздный футболист Патрис Эвра дебютирует в ММА. И сразу — в одной из лучших лиг мира

Не так давно российский нападающий Артём Дзюба выдал резонансное заявление, что за счёт габаритов мог бы навязать конкуренцию Исламу Махачеву. Это неплохо срезонировало и потом широко везде обсуждалось, но, разумеется, до дела не дошло и не дойдёт. Зато в PFL сработали ещё мощнее и анонсировали бой с участием легенды сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Патриса Эвра.

Анонс боя Патриса Эвра в PFL Фото: PFL

Бывший французский футболист дебютирует на турнире PFL Europe в Париже, который пройдёт 23 мая. Генеральный директор промоушена Пит Мюррей уже высказался на эту тему в официальном релизе: «Мне сказали, что он любит эту игру так же, как и мы, и мы узнаем это 23 мая! Мы невероятно рады, что суперзвезда Патрис Эвра будет биться под эгидой PFL, поскольку мы — это захватывающие бои и создание истории. Не могу вам передать словами, насколько взволнован Патрис, но, думаю, вы увидите это на «Accor Arena». Париж, мы приедем, чтобы устроить ещё один исторический вечер ММА, не пропустите».

«Вероятно, вы уже давно знаете, что мне нравятся смешанные единоборства. Я выступал на крупнейших площадках мира, выигрывал главные футбольные трофеи. Но эта ночь станет для меня по-настоящему особенной. Я годами тренировался вместе с лучшими в мире, и они также скажут вам, что я готов к этому. Я собираюсь устроить шоу», — заявил сам Патрис.

43-летний Эвра идёт за мечтой, он начал тренировки ещё в 2016 году, будучи действующим игроком, позже заявлял о желании боксировать и восхищался силой духа бойцов. Патрис также тренировался с бойцами ММА. В том числе с экс-чемпионом Glory, ныне звездой PFL Седриком Думбе (6-1 в ММА). Лагерь к дебюту уже начался, но нет имени соперника. Однако у француза есть предложение: «Я официально готовлюсь к своему первому бою в PFL. Они выберут мне противника. Меня спросили, с кем я хочу встретиться, я ответил: «Луис Суарес». Я заплачу из своего кармана. Он даже может меня укусить».

Луиса Суареса все отлично знают. И наверняка многие помнят о нашумевшем конфликте между уругвайским нападающим и Эвра. Это было 14 лет назад. По ходу матча между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» футболисты слегка сцепились на поле, а позже Патрис рассказал, что Суарес назвал его «негром». Форварда дисквалифицировали на восемь встреч и оштрафовали, а позже, при очередной встрече на футбольном поле, Суарес отказался пожимать руку Эвра. Спустя три года, когда оба игрока уже выступали за другие команды, рукопожатие всё же состоялось. Впрочем, о бое можно забыть — в отличие от Эвра, уругваец ещё выступает на футбольных полях и играет за «Интер Майами».

Луис Суарес отказывается пожать руку Патрису Эвра Фото: Tom Jenkins/Getty Images

Нет даже инсайдов о том, кто будет соперником Эвра и в какой весовой категории он станет биться, но по инсайдам это полусредний вес и формат боя — любительский, то есть не классические три раунда по пять минут. Однако в любом случае это отличная история. Эвра уже пошёл дальше Рио Фердинанда, Уэйна Руни и других ребят, которые тоже хотели после футбола попробовать себя в единоборствах. Так что дебют Патриса точно станет знаковым событием в ММА.