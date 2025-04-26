«Тебе всё ещё нравится драться?» Куда пропал Алекс Перейра

9 марта в UFC появился новый российский чемпион. Магомед Анкалаев единогласным решением судей победил Алекса Перейру и забрал пояс в полутяжёлом дивизионе. Прошло уже почти два месяца, но разговоров о возможном реванше, о котором было много сказано после поединка, всё меньше и меньше.

Перейра перебрался в полутяжи из среднего веса и буквально за полтора года стал доминирующим чемпионом. Он победил Яна Блаховича, а следом оформил четыре финиша в титульных боях, дважды нокаутировав Иржи Прохазку и по разу финишировав Джамала Хилла и Халила Раунтри. Единственный, с кем Алекс не дрался из основных претендентов – это Магомед Анкалаев, которого долго мариновали без чемпионского боя.

Однако Магомед свой шанс получил и воспользовался им сполна. Уже будучи в статусе чемпиона, Анкалаев повёл себя благородно, заявив, что уважает заслуги бразильца и готов дать реванш. Перейра, естественно, тоже говорил о незамедлительном реванше, и, с учётом любви Даны Уайта к Алексу, казалось, что второй поединок организуют уже в ближайшее время.

Позже россиянин даже заявил, что знает дату и место проведения реванша, намекнув в социальных сетях, что поединок пройдёт в августе в Чикаго. Но на этом всё. Прошло уже почти два месяца с момента первого боя, однако никаких договорённостей о реванше нет. И Анкалаев решил перейти в интернет-наступление.

«Алекс, тебе всё ещё нравится драться? У меня такое чувство, что ты уже закончил с боями», — написал Анкалаев на своей странице в социальных сетях.

Понятно, что, скорее всего, эту запись в социальных сетях сделал менеджер россиянина Али Абдель-Азиз, который, по признанию самого Анкалаева, ведёт социальные сети бойца. Но тем не менее в этом послании есть смысл. Перейра, который много говорил о реванше сразу после боя, внезапно пропал из медиапространства, не даёт интервью и ничего не комментирует.

Зато, кажется, Перейра действительно счастлив вне октагона. Прямо сейчас, если верить социальным сетям бразильца, он отдыхает в Японии вместе со своими друзьями. Собственно, Алекс никогда и не скрывал, что любит путешествовать. Например, во время подготовки к поединку с россиянином Перейра летал в Австралию секундировать Шону Стрикленду, а после остался там на концерт Дрейка. И это за две недели до боя, что уж говорить про период между боями.

Алекс Перейра с друзьями Фото: Из личного архива Алекса Перейры

Алекс делает рекламные интеграции, снимает видеоролики в социальные сети с танцами и просто отдыхает. В некоторых средствах массовой информации и спортивных пабликах даже появилась информация, что Перейра завёл новые отношения. С одной стороны, безусловно, Алекс заслужил отдых. Только за прошлый год он провёл три защиты чемпионского титула, а с апреля 2024-го по март 2025-го он и вовсе провёл четыре титульных боя с самой опасной оппозицией в дивизионе. Перейра спасал промоушен, выходил на замены, выступал на юбилейном турнире лиги. И, конечно, никаких вопросов нет к тому, что бразилец отдыхает и ментально, и физически.

Дело в другом. Перейра сам желал этого реванша, хотел как можно скорее снова встретиться с Анкалаевым в клетке и пообещал, что исход будет другим. Не стоит забывать, что Алексу уже скоро исполнится 38 лет и долгие простои совершенно не играют ему на руку. Два месяца паузы, это, конечно, никакой не долгий простой, однако и Перейра пока не собирается в зал, а кайфует от жизни без боёв. Возможно, он специально решил взять паузу, перезагрузиться и с новыми силами готовиться к реваншу. Но согласитесь, что это не особо похоже на Перейру. Есть ощущение, что поражение в бою с Магомедом сильно повлияло на него и где-то психологически надломило. Анкалаев показал, что Поатан – точно такой же человек, как и другие бойцы, и что и его можно заставить отступать. И, кажется, пауза и тишина от Алекса как раз связаны с потерей уверенности в собственных силах.

Перейра всё равно рано или поздно вернётся к тренировкам и будет готовиться к реваншу с Анкалаевым, но чем дольше Алекс простаивает, тем меньше у него шансов на положительный исход во втором поединке. С каждым днём мотивации возвращаться из путешествий и отдыха к изнурительному лагерю с весогонкой будет всё меньше. А для того, чтобы победить Анкалаева, Перейре нужно провести колоссальную работу над ошибками, на которую, похоже, у бразильца уже нет ни сил, ни особого желания.