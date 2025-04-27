Самый зрелищный бой года в боксе! Юбэнк-младший победил в кровавой битве с Бенном

В ночь с 26 на 27 апреля на стадионе «Тоттенхэм» в Лондоне, Великобритания, прошёл яркий боксёрский вечер. Его главными звёздами стали Крис Юбэнк-младший и Конор Бенн. Их противостояние называли одним из самых ожидаемых поединков года. А всё потому, что оно тянется ещё с истории отцов этих парней, которые в своё время сходились в ринге. А этот бой оппоненты разогревали на максимум. Они проводили огненные пресс-конференции и провоцировали друг друга. Поэтому не возникало особенных сомнений, что в ринге страсти вспыхнут с новой силой.

Крис Юбэнк-младший уже допускал осечки на профессиональном пути. Он имеет рекорд 34-3, а 25 побед добыл досрочно. Но было просто невозможно себе представить, что 35-летнему американцу может не хватить мотивации. Слишком уж жёстко прогревалось это противостояние. Кроме того, Криса подбадривало и желание нанести оппоненту первое поражение. Конор Бенн особенной нокаутирующей силой не славится. Он финишировал соперников лишь в 14 боях. Однако все 23 профессиональных поединка завершил своими победами. Поэтому рассчитывал сохранить заветный «нолик» в графе поражений.

С первых же мгновений поединка парни бросились обмениваться ударами. Никто не собирался отсиживаться в защите и аккуратничать. Напротив, оппоненты начали выбрасываться друг на друга. Побыстрее выглядел Бенн, который, как казалось, легче работал на ногах. И он закономерно начал доставать соперника точными панчами. Юбэнк-младший показывал, что он не чувствует попаданий, но выглядело это всё лишь попыткой сбить уверенность с Бенна. Во втором раунде картина не поменялась. Вновь интереснее смотрелся именно Конор, который почувствовал темп и ритм оппонента. А тот начал откровенно «застревать». Складывалось ощущение, что с такой манерой ведения поединка Крис может и не достоять до решения судей. А удары Бенна с каждой секундой становились всё более хлёсткими.

В третьей трёхминутке размены стали ещё более частыми. Видимо, Юбэнк-младший окончательно понял, что не сможет действовать первым номером. Поэтому сосредоточился на попытках подловить соперника в рубке. А на последней минуте раунда оппоненты и вовсе рухнули на канвас. Однако никакого нокдауна там не было. В четвёртой трёхминутке Крис начал проводить всё более опасные комбинации. Но Бенн не забывал отвечать, делал это очень ярко. Огненной получилась и концовка, поскольку размены продолжились, стали ещё более ожесточёнными.

В начале пятого раунда Бенн выполнил акробатический трюк. Он оступился, когда уворачивался от атаки Криса, начал заваливаться на спину, однако вместо этого сделал кувырок. Получилось эффектно. Юбэнк-младший в некоторых моментах просто отталкивал оппонента. А тот с удовольствием развлекал публику. В шестом раунде парни продолжили обмениваться прямыми атаками. И тем любопытнее было то, что они стояли, не собирались «плыть». С таким огромным количеством ударов выглядело странно отсутствие серьёзных повреждений на лицах.

Крис Юбэнк Фото: Matt McNulty/Getty Images

К экватору поединка сложилось ощущение, что в ринге воцарилось равенство. После шикарного старта от Бенна ожил и Юбэнк-младший. А размены не прекращались. Парни бесстрашно раскрывались, принимали большое количество ударов. В восьмом раунде Крис смотрелся активнее и интереснее. Но Конор наглядно продемонстрировал, что обладает просто железным подбородком. И каждый прямой удар он буквально съедал челюстью. Концовка раунда вновь больше напомнила уличную драку, чем профессиональный поединок. Однако публике всё это очень нравилось – она буквально бесновалась.

Приближались чемпионские раунды, но соперники даже не собирались останавливаться. Бросилось в глаза, что оба просто великолепно подготовились в физическом плане. А в одном из моментов Юбэнк-младший получил неприятную сечку. Однако это лишь обозлило Криса, который мощно пошёл вперёд. Он прижал оппонента к канатам, бросился наносить огромное количество ударов. Но Бенн перехватил инициативу и жёстко ответил. Рассечение кровило всё сильнее, а Юбэнк-младший старался нанести сопернику побольше ущерба.

А затем стартовали чемпионские раунды. И вновь бросалось в глаза, что на лице Криса намного больше ущерба. Однако Юбэнк-младший решил взять активностью. И мощно наседал на оппонента. В этот момент показалось, что Конор немного подсел. В 12-м раунде парни с первых же секунд стали рубиться. Видимо, Крис почувствовал, что немного проигрывает. Он прижал оппонента к канатам и начал методично избивать. Чувствовалось, что заключительный раунд утекает в руки Юбэнка-младшего. А решение судей стало главной интригой вечера.

Рефери считали довольно долго. В этом не было ничего удивительного, бой получился крайне близким. А затем прозвучало решение. Победу единогласным решением забрал Юбэнк-младший. Кажется, парням просто необходим реванш.