Алискеров в огне! Россиянин эффектно растерзал Муниса в первом раунде

В рамках стартового боя главного карда турнира UFC on ESPN 66 выступил российский боец Икрам Алискеров, который встретился с бразильцем Андре Мунисом.

Это была уже третья попытка лиги организовать поединок Алискерова и Муниса. Впервые бойцы должны были встретиться в июне 2024 года, но тогда бразилец сломал ногу и был вынужден сняться. Во второй раз матчмейкеры хотели свести Икрама и Андре в феврале 2025 года на турнире в Саудовской Аравии, однако теперь у Муниса возникли проблемы с визой, и бой вновь не состоялся.

Для Алискерова поединок с Андре стал первым после тяжёлого поражения от Роберта Уиттакера. В июне 2024 года Икрам на коротком уведомлении вызвался заменить Хамзата Чимаева и получил самый большой вызов в карьере, с которым не справился: Уиттакер нокаутировал россиянина уже в первом раунде. До этого в карьере Икрама было только одно поражение ещё во времена выступления в Brave – также нокаутом от Хамзата Чимаева.

35-летний Мунис – достаточно опытный боец, который успел повыступать в разных лигах. В UFC Андре попал в 2019 году через претендентскую серию и выиграл четыре поединка подряд, в том числе у Роналдо Соузы и Юрайи Холла. Однако поражения от Брендана Аллена и Пола Крейга откинули бразильца от титульной гонки, и всё пришлось начинать заново. Андре закрыл поражения победой над корейцем Юн Йон Паком и наконец-то сумел выйти на бой с Алискеровым.

Поединок начался с разменов киками с дистанции, Икрам старался поддавливать бразильца к сетке. Несколько раз Икрам вкладывался в серии на руках, Мунис действовал вторым номером и пытался поймать Алискерова на ошибке. На исходе третьей минуты первого раунда Икрам зацепил соперника боковым, после чего была попытка пройти в борьбу от россиянина, которая ограничилась клинчем. Мунис тоже попытался бороться, но перевести Икрама не сумел.

Казалось, что бой идёт к первому перерыву, но Алискеров неожиданно пошатнул бразильца левым боковым, Андре не увидел удар и рухнул на пол. Икрам бросился добивать, оседлал Муниса и выбросил огромное количество ударов сверху. Рефери давал шанс бразильцу спастись, но в итоге остановил избиение и зафиксировал победу Икрама Алискерова. Россиянин успешно вернулся после поражения от Роберта Уиттакера и доказал, что достоин места в топ-15 среднего веса.