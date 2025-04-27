Доминировал четыре раунда, но не рассчитал силы. Тяжелейшая победа Гарри

Достаточно средний по именам турнир UFC в Канзасе мог похвастаться очень крепким главным боем: Иан Гарри бился с Карлосом Пратесом. Имя Гарри отлично известно всем фанатам смешанных единоборств, ведь 27-летний ирландец уже давно бьётся в главной лиге мира. Ещё совсем недавно Иан обладал статусом непобеждённого бойца, но проиграл Шавкату Рахмонову: казахстанский спортсмен считался явным фаворитом против вышедшего на коротком уведомлении британца, но сумел победить лишь с огромным трудом. Таким образом, даже несмотря на неудачу, Гарри закрепился в статусе серьёзной силы в дивизионе.

Пратес — относительно новая сила в полусреднем весе. 31-летний бразилец выступает за уже знаменитых «Боевых ботаников» и всего за год с небольшим оформил четыре красивых победы нокаутом в UFC. Изначально Карлос должен был драться на турнире в Канзасе с Джеффом Нилом, но тот выбыл и на замену смело выскочил Гарри. Впрочем, Пратеса это никак не испугало: перед поединком бразилец несколько раз пообещал быстро нокаутировать оппонента своим коронным ударом с левой.

Несмотря на громкие обещания, почти весь первый раунд получился максимально осторожным. Соперники выкидывали только одиночные удары, редко попадая в цель — ещё один раз была неудачная попытка борьбы. Но на последних секундах Гарри повалил бразильца хорошим встречным попаданием, после чего ещё пару раз жёстко попал сверху, после чего пришлось идти на перерыв. Второй раунд ирландец начал уже более уверенно, хотя и Пратес смело шёл вперёд. Однако Карлос всё-таки немного уступал оппоненту в своей, казалось бы, самой сильной стороне — работе в стойке.

В третьем раунде картина оставалась прежней: Гарри дрался максимально умно, не позволяя сопернику добиться практически ничего. Сам ирландец попадал отлично, несколько раз пошатнув «ботаника» ударами с рук. Потом Иан решил немного поработать в партере, где бразильцу пришлось потратить немало сил. В четвёртом раунде Карлосу нужно было что-то придумывать, ведь он вчистую проигрывал бой. Надеждой оставался разве что нокаут, однако британец снова действовал расчётливо и осторожно. Когда видел возможность — шёл в борьбу: в партере Иан не добивался ничего значимого, зато получал небольшую передышку и продолжал контролировать ход боя. Определённого успеха Пратес добился разве что перед перерывом, удачным ударом разбив противнику нос.

Удивительно, но перед последним раундом куда больше устал не бразилец, который постоянно курит, а Гарри. Ирландец стал только отступать, успешных действий с его стороны практически не было. Иану пришлось очень тяжело: все пять минут он фактически выживал, несколько раз оказавшись на грани нокаута. Тем не менее, он выстоял, а работа в предыдущих раундах не осталась незамеченной — Гарри победил единогласным решением судей, а Пратес потерпел своё первое поражение в UFC.