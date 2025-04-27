Самые сильные люди мира зарубились в ММА! Нокаут в бою великанов

В Польше состоялся турнир по смешанным единоборствам KSW 105. В карде турнира зрители увидели поединок двух обладателей титула «сильнейший человек мира» – Мариуша Пудзяновского и Эдди Холла.

Привлечение к поединкам популярных людей, которые не являются бойцами – один из способов для промоушенов обратить на себя внимание новой аудитории. В PFL, например, на днях объявили, что в их лиге дебютирует известный в прошлом футболист Патрис Эвра. А вот в польской лиге KSW нашлось место для силачей.

Мариуш Пудзяновский – опытнейший польский стронгмен, который выигрывал титул сильнейшего человека мира трижды. Он – настоящий ветеран проекта The World’s strongest man, решивший параллельно выступать и в смешанных единоборствах. С момента дебюта в ММА в 2009 году Мариуш провёл 26 поединков, в 17 из которых одержал победы – согласитесь, не самая плохая статистика для парня, который раньше занимался только силовым экстримом.

Матчмейкерам KSW пришла идея свести своего ветерана с другим стронгменом – британцем Эдди Холлом. Любители единоборств наверняка натыкались на видео, которое завирусилось в интернете прошлым летом: огромный Холл провёл поединок в поп-ММА сразу против двух блогеров – братьев Джеймела и Джеймила Неффати, и буквально растерзал обоих, нокаутировав одного из братьев наглухо.

С тех пор Эдди, побеждавший на The World’s strongest man в 2017 году, серьёзно заинтересовался смешанными единоборствами. Холл выкладывал совместные видео с временным чемпионом UFC Томом Аспиналлом, а с Александром Волковым даже провёл спарринг. Помимо этого, Холл посетил UFC Performance Institute, где установил рекорд по силе удара, превзойдя показатели Фрэнсиса Нганну и Алекса Перейры – впечатляет.

И вот Холла свели в клетке с Мариушом Пудзяновским. Для британца это был профессиональный дебют, ранее он провёл поединок по боксу с Горой из «Игры престолов» Хафтором Бьёрнссоном, в котором уступил. За Пудзяновского говорил колоссальный опыт выступлений в смешанных единоборствах, за Холла – габариты и возраст: британец на девять лет младше своего соперника и на 30 кг больше. Вдумайтесь, на двоих они показали на весах более 270 кг: 151 кг – вес Холла, 121 кг – вес Пудзяновского.

Эдди Холл Фото: из личного архива Эдди Холла

Глупо было предполагать, что бой таких здоровых парней пройдёт всю дистанцию. Холл наглядно продемонстрировал, что цифры на силомере не врали и удар у британца очень тяжёлый. Первым же правым боковым Эдди пошатнул Пудзяновского и бросился добивать. В партере Холл вколачивал удары в своего соперника, где-то даже попадал по затылку. В итоге рефери был вынужден остановить избиение польского бойца и зафиксировать победу Холла уже на 30-й секунде первого раунда.

Интересно, что глава KSW Мартин Левандовски ещё перед боем говорил, что находится в плотном контакте с лигой PFL и что победитель может встретиться с самим Фрэнсисом Нганну. Верится, конечно, в это с трудом, но то, что Холл впечатлил своим выступлением – это факт. В контракте британца – ещё один бой в польской лиге, и матчмейкерам нужно постараться, чтобы следующий соперник подходил Холлу по уровню подготовки, по габаритам и, конечно, по уровню медийности.