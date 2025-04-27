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Алексей Дронов — Алекс Теран, кто победил, нокаут, последний бой Алексея Дронова, рекорд, карьера, следующий соперник

55 секунд — и нокаут. Что дальше для Алексея Дронова?
Яхья Гасанов
Обзор боя Алексей Дронов — Алекс Теран
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Российская надежда в тяжах продолжает блистать.

Главная надежда России в супертяжёлой весовой категории Алексей Дронов продолжает постепенно выстраивать свою карьеру на профессиональном ринге. 23-летний боксёр в ночь на 27 апреля выступил в рамках турнира в Майами, где его соперником стал опытный колумбиец Алекс Теран.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Алексей Дронов (W) — Алекс Теран
27 апреля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Алексей Дронов
Окончено
KO
Алекс Теран

Терану 34 года, к бою с Дроновым он подошёл с не самым впечатляющим рекордом в профессионалах — 24-15. При этом он и сам нередко нокаутирует (16 КО), и падает достаточно регулярно (13 КО). В последних 11 боях у Алекса 10 поражений и победа над парнем с рекордом 0-6. Из более-менее известных имён в соперниках Энтони Ярд, Феликс Валера и Радивое Калайджич (всем проиграл). С россиянами тоже дело иметь приходилось — 11 лет назад Теран бился с Арифом Магомедовым в Москве и уступил досрочно.

Для Дронова бой с колумбийцем был логичным шагом. Пока россиянин повышает уровень оппозиции постепенно. В предыдущем бою был нокаутирован Дерек Карденас, у которого 10-13 в профессиональном ринге, так что Теран однозначно выглядел хорошим вариантом с точки зрения плавного повышения оппозиции. И, что важно, этот бой тоже проходил в США. Пусть Дронов пока не бьётся в рамках престижных кардов, но зато остаётся относительно на слуху и сохраняет активность — за 13 месяцев это уже шестой бой Алексея.

В России всё сложно с сильными тяжами:
Дронов — единственная надежда России в супертяжах. Что не так с нашим королевским весом
Дронов — единственная надежда России в супертяжах. Что не так с нашим королевским весом

Конкуренции с Тераном как таковой не вышло. Дронов быстро нашёл нужную для себя дистанцию, добрался до колумбийца, зажал его в угол и пробил по печени так, что Алекс не сумел продолжить бой. Всего 55 секунд хватило Дронову, чтобы расправиться с очередным оппонентом и обновить свой рекорд до 6-0.

Дронов в очередной раз подтвердил, что может уверенно и без нареканий расправляться с джорнименами. Но и сам боксёр, и его команда понимают, что спешить некуда. Есть немало примеров, когда спортсмены не справлялись с резким повышением оппозиции и в итоге рушили свою карьеру. Дронов показывает всем грамотный подход к своей карьере, и вряд ли в ближайшее время стоит ждать боёв с топами. Алексей будет набираться опыта, проходить обкатку, оттачивать навыки и потихоньку повышать уровень соперников.

Разумеется, хочется видеть Дронова в более статусных боях, чтобы окончательно понять, насколько россиянин хорош и в чём ему нужно над собой поработать. Желательно, чтобы соперники были такие, которые позволят Алексею прочувствовать раунды. Тем не менее и тот факт, что Дронов уверенно разбирается на ринге с теми, кто опытнее него, не может не радовать. Особенно на фоне того, как плачевно выглядит ситуация для России в королевском весе.

Интервью с Дроновым:
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«Кого вижу заменой Усику? Себя». Интервью с «новым Поветкиным», выступающим в США

Наверняка следующим шагом для Дронова станет более статусный и сильный боксёр. При этом желательно сохранять темп и биться чаще. Предыдущий бой состоялся в феврале, будет неплохо вернуться в июне-июле и успеть провести до конца года пару поединков. Этот год у Алексея уйдёт на тесты джорнименами разного уровня, а уже потом можно будет обращать внимание на середняков и околотопов.

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