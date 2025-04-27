«Мы — новая эволюция бойцов». Гарри уже пора сравнивать с Махачевым?

В ночь на 27 апреля седьмой номер рейтинга полусреднего веса UFC Иан Гарри впервые в карьере возглавил турнир, а его соперником стал Карлос Пратес, до этого оформивший четыре вирусных нокаута в четырёх боях под эгидой промоушена. К тому же для Гарри это второй подряд бой, когда он выходил на коротком уведомлении против опасного финишёра.

На медиадне, посвящённом турниру, Гарри отвесил множество комплиментов Исламу Махачеву, рассуждая о его возможном переходе в полусредний вес, а также отметил, что он, как и россиянин, представляют собой новую эволюцию бойцов: «Махачев очень хорош. Я очень уважаю и люблю Ислама Махачева как бойца, он феноменален и он не просто так первый номер P4P. Если он хочет подняться в полусредний вес и у меня будет пояс, для меня окажется большой честью разделить с ним октагон и показать миру и себе свои таланты. Думаю, это будет очень сложный бой, потому что Ислам прекрасен во всём. Мне кажется, мы с Исламом показываем новую эволюцию бойцов ММА. Ты не можешь быть хорош в чём-то одном, ты должен быть прекрасен во всех аспектах. Я верю, что мы с Исламом именно такие».

Прозвище Гарри тоже соответствует его заявлениям — Будущее. Да, сравнивать себя с первым номером P4P — это смело и в какой-то степени самонадеянно. По поводу Ислама все уже убедились, что это и правда сбалансированный во всех аспектах боец, который умеет в октагоне всё. Показал ли Гарри что-то, чтобы о нём тоже говорили в этом ключе? С некоторыми оговорками, но да.

В последних поединках Гарри бился исключительно с бойцами из топа. Поначалу его перспективы выглядели сомнительно, и казалось, что почти каждый боец из топ-10 станет для ирландца непреодолимым препятствием. Однако Джефф Нил не стал, его Гарри прошёл, проведя весь бой на дистанции. Да, велосипедил, но с точки зрения тактики сделал всё верно, нейтрализовал ударную мощь Нила, банально не позволив к себе подойти. С элитным ударником Майклом Пейджем Гарри включил режима грэпплера/джитсера (не просто так готовился с Чарльзом Оливейрой и Дэмианом Майей). И опять-таки, да, это было не очень зрелищно, однако максимально грамотно — тягаться с Пейджем в стойке тяжело любому, поэтому Гарри просто максимизировал свои шансы на победу. Тогда и стало понятно, что воспринимать Иана как ударника — неправильно.

Иан Гарри Фото: Ian Maule/Getty Images

Потом был бой с Шавкатом Рахмоновым, настоящим киллером дивизиона, который финишировал всех подряд. Иана заранее списывали, но нет, он не только классно подготовился и не позволил себя финишировать, так ещё и сам едва в пятом раунде не закрыл удушающий. При этом Гарри тогда продемонстрировал и другие хорошие вещи: пытался задавать темп, поставил на поток опасные сайд-кики в колено, умело миксовал клинчи и работу с дистанции, защищался на земле. Даже несмотря на поражение решением, Гарри более чем заслужил комплименты.

И теперь — бой с опаснейшим Карлосом Пратесом, который может выключить свет, даже если попадает по касательной (как было с Нилом Магни). И снова Гарри демонстрирует прекрасную тактическую подготовку и высочайший бойцовский IQ. 3,5-4 раунда из пяти Пратес не понимал, как ему подступиться к Гарри. У ирландца был отличный план. Передняя рука постоянно работала — где-то просто пробивал джебом, где-то прихватывал руку Пратеса и заходил ударом с правой. Была комбинационная работа, часто серии заканчивались правым хай-киком, очевидно, это была заготовка под Карлоса.

Задачей Гарри было не позволить Пратесу комфортно стоять на передней ноге, о чём ирландец сказал в октагон-интервью. Чтобы этот план реализовать, Иан подключал постоянные сайд-кики и фронт-кики и отбрасывал бразильца от себя. Когда Пратес адаптировался к атакам справа, Гарри нашёл апперкоты и едва не нокаутировал Карлоса. Однако даже когда соперник был потрясён, Иан помнил про план, сохранял хладнокровие и работал дисциплинированно, с умом. Добавим к этому отличный футворк, постоянные угрозы тейкдаунами (они зачастую не проходили, но Гарри вынуждал Пратеса держать этот вариант в голове), топовое чувство дистанции и пространства — всё вместе даёт рецепт боя, близкого к идеальному. Да, в конце Иан «поплыл». Где-то не рассчитал силы, где-то пропустил лишнего, слегка застоявшись. Но это можно списать на болезни роста плюс уровень Пратеса, который тоже всё-таки достаточно высок.

Такие перформансы лишний раз показывают, как вырос уровень ММА именно со спортивной точки зрения. Иан Гарри — яркий пример. Год назад он был человеком, которого все хейтили, сейчас его признают как одного из сильнейших бойцов весовой категории. И в дивизионе нет бойца, про которого мы точно можем сказать, что он пройдёт Гарри. Возможно, у него нет какого-то доминирующего навыка, как у Пратеса — нокауты, а у Мухаммада — борьба, однако Иан хорош во всём. Не на топовом, но на высоком уровне. В этом плане отчасти можно проводить параллели с Махачевым с поправкой на то, что у Ислама почти всё на порядок лучше.

Иан Гарри Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

И не забываем, что при всём этом ирландцу только 27 лет. Нет, Иан не стал вдруг лучшим бойцом, которого мы когда-либо видели. Но, похоже, Гарри — это и правда новая эволюция бойцов и, возможно, будущий чемпион UFC. На всё это накладывается менталитет, который любят болельщики — когда угодно и с кем угодно. Гарри ещё и других бойцов призывает следовать его примеру: «Бойцы стали слишком разборчивы, и мне кажется, что здесь что-то надо менять. Должно быть так: либо ты дерёшься с этим парнем, либо не дерёшься вообще».

Сейчас Гарри собирается лететь в Канаду и страховать титульник Белала Мухаммада и Джека Делла Маддалены. Похоже, что перед ирландцем открыты все двери. А мы точно будем следить за его дальнейшим прогрессом.