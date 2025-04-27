Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Иан Гарри — Карлос Пратес, карьера Иана Гарри, рекорд, чемпион UFC в полусреднем весе, Ислам Махачев, Шавкат Рахмонов

«Мы — новая эволюция бойцов». Гарри уже пора сравнивать с Махачевым?
Яхья Гасанов
Перспективы Иана Гарри
Аудио-версия:
Комментарии
Иан снова очень впечатлил.

В ночь на 27 апреля седьмой номер рейтинга полусреднего веса UFC Иан Гарри впервые в карьере возглавил турнир, а его соперником стал Карлос Пратес, до этого оформивший четыре вирусных нокаута в четырёх боях под эгидой промоушена. К тому же для Гарри это второй подряд бой, когда он выходил на коротком уведомлении против опасного финишёра.

На медиадне, посвящённом турниру, Гарри отвесил множество комплиментов Исламу Махачеву, рассуждая о его возможном переходе в полусредний вес, а также отметил, что он, как и россиянин, представляют собой новую эволюцию бойцов: «Махачев очень хорош. Я очень уважаю и люблю Ислама Махачева как бойца, он феноменален и он не просто так первый номер P4P. Если он хочет подняться в полусредний вес и у меня будет пояс, для меня окажется большой честью разделить с ним октагон и показать миру и себе свои таланты. Думаю, это будет очень сложный бой, потому что Ислам прекрасен во всём. Мне кажется, мы с Исламом показываем новую эволюцию бойцов ММА. Ты не можешь быть хорош в чём-то одном, ты должен быть прекрасен во всех аспектах. Я верю, что мы с Исламом именно такие».

Гарри меняет мнение о себе:
Из объекта для насмешек — в герои. Как наследник Макгрегора меняет свою карьеру
Из объекта для насмешек — в герои. Как наследник Макгрегора меняет свою карьеру

Прозвище Гарри тоже соответствует его заявлениям — Будущее. Да, сравнивать себя с первым номером P4P — это смело и в какой-то степени самонадеянно. По поводу Ислама все уже убедились, что это и правда сбалансированный во всех аспектах боец, который умеет в октагоне всё. Показал ли Гарри что-то, чтобы о нём тоже говорили в этом ключе? С некоторыми оговорками, но да.

В последних поединках Гарри бился исключительно с бойцами из топа. Поначалу его перспективы выглядели сомнительно, и казалось, что почти каждый боец из топ-10 станет для ирландца непреодолимым препятствием. Однако Джефф Нил не стал, его Гарри прошёл, проведя весь бой на дистанции. Да, велосипедил, но с точки зрения тактики сделал всё верно, нейтрализовал ударную мощь Нила, банально не позволив к себе подойти. С элитным ударником Майклом Пейджем Гарри включил режима грэпплера/джитсера (не просто так готовился с Чарльзом Оливейрой и Дэмианом Майей). И опять-таки, да, это было не очень зрелищно, однако максимально грамотно — тягаться с Пейджем в стойке тяжело любому, поэтому Гарри просто максимизировал свои шансы на победу. Тогда и стало понятно, что воспринимать Иана как ударника — неправильно.

Иан Гарри

Иан Гарри

Фото: Ian Maule/Getty Images

Потом был бой с Шавкатом Рахмоновым, настоящим киллером дивизиона, который финишировал всех подряд. Иана заранее списывали, но нет, он не только классно подготовился и не позволил себя финишировать, так ещё и сам едва в пятом раунде не закрыл удушающий. При этом Гарри тогда продемонстрировал и другие хорошие вещи: пытался задавать темп, поставил на поток опасные сайд-кики в колено, умело миксовал клинчи и работу с дистанции, защищался на земле. Даже несмотря на поражение решением, Гарри более чем заслужил комплименты.

И теперь — бой с опаснейшим Карлосом Пратесом, который может выключить свет, даже если попадает по касательной (как было с Нилом Магни). И снова Гарри демонстрирует прекрасную тактическую подготовку и высочайший бойцовский IQ. 3,5-4 раунда из пяти Пратес не понимал, как ему подступиться к Гарри. У ирландца был отличный план. Передняя рука постоянно работала — где-то просто пробивал джебом, где-то прихватывал руку Пратеса и заходил ударом с правой. Была комбинационная работа, часто серии заканчивались правым хай-киком, очевидно, это была заготовка под Карлоса.

Бой с Пратесом был сложным, но Гарри справился:
Доминировал четыре раунда, но не рассчитал силы. Тяжелейшая победа Гарри
Доминировал четыре раунда, но не рассчитал силы. Тяжелейшая победа Гарри

Задачей Гарри было не позволить Пратесу комфортно стоять на передней ноге, о чём ирландец сказал в октагон-интервью. Чтобы этот план реализовать, Иан подключал постоянные сайд-кики и фронт-кики и отбрасывал бразильца от себя. Когда Пратес адаптировался к атакам справа, Гарри нашёл апперкоты и едва не нокаутировал Карлоса. Однако даже когда соперник был потрясён, Иан помнил про план, сохранял хладнокровие и работал дисциплинированно, с умом. Добавим к этому отличный футворк, постоянные угрозы тейкдаунами (они зачастую не проходили, но Гарри вынуждал Пратеса держать этот вариант в голове), топовое чувство дистанции и пространства — всё вместе даёт рецепт боя, близкого к идеальному. Да, в конце Иан «поплыл». Где-то не рассчитал силы, где-то пропустил лишнего, слегка застоявшись. Но это можно списать на болезни роста плюс уровень Пратеса, который тоже всё-таки достаточно высок.

Такие перформансы лишний раз показывают, как вырос уровень ММА именно со спортивной точки зрения. Иан Гарри — яркий пример. Год назад он был человеком, которого все хейтили, сейчас его признают как одного из сильнейших бойцов весовой категории. И в дивизионе нет бойца, про которого мы точно можем сказать, что он пройдёт Гарри. Возможно, у него нет какого-то доминирующего навыка, как у Пратеса — нокауты, а у Мухаммада — борьба, однако Иан хорош во всём. Не на топовом, но на высоком уровне. В этом плане отчасти можно проводить параллели с Махачевым с поправкой на то, что у Ислама почти всё на порядок лучше.

Иан Гарри

Иан Гарри

Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

И не забываем, что при всём этом ирландцу только 27 лет. Нет, Иан не стал вдруг лучшим бойцом, которого мы когда-либо видели. Но, похоже, Гарри — это и правда новая эволюция бойцов и, возможно, будущий чемпион UFC. На всё это накладывается менталитет, который любят болельщики — когда угодно и с кем угодно. Гарри ещё и других бойцов призывает следовать его примеру: «Бойцы стали слишком разборчивы, и мне кажется, что здесь что-то надо менять. Должно быть так: либо ты дерёшься с этим парнем, либо не дерёшься вообще».

Сейчас Гарри собирается лететь в Канаду и страховать титульник Белала Мухаммада и Джека Делла Маддалены. Похоже, что перед ирландцем открыты все двери. А мы точно будем следить за его дальнейшим прогрессом.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android