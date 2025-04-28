Усику дали самого сложного соперника. Только Дюбуа может прервать гегемонию

По итогам шикарной дилогии Александра Усика и Тайсона Фьюри украинский боксёр уже не был абсолютным чемпионом: ради реванша с Цыганским королём пришлось отказаться от пояса IBF. Престижный титул достаточно быстро перехватил Даниэль Дюбуа, который нокаутировал Филипа Хрговича в восьмом раунде. Следом британец провёл великолепную защиту пояса в бою с Энтони Джошуа: драматичный бой закончился эффектной победой в пятом раунде. IBF предложила Дюбуа в качестве следующего соперника, мягко говоря, немолодого Дерека Чисору, но команда Даниэля нашла вариант получше.

19 июля 2025 Дюбуа встретится с Усиком на «Уэмбли» в поединке за абсолютное чемпионство в супертяжёлом весе: на кону будут стоять все пояса Александра и титул британца. И это прекрасная новость для всех поклонников бокса. Бои за титулы абсолютных чемпионов удаётся организовывать всё чаще, что не может не радовать. Да и в супертяжёлом весе это самый интригующий поединок с большим отрывом. Усик побил основных суперзвёзд дивизиона, Деонтей Уайлдер отвалился по возрасту сам — остался только Дюбуа. Да, есть ещё Джозеф Паркер и Агит Кабайел, но по калибру они, конечно, пока серьёзно уступают Даниэлю.

Все помнят, что Усик в своё время успел побить и Дюбуа. В августе 2023 года спортсмены провели скандальный бой, который вызвал очень много споров. Александр проводил поединок в своём стиле, переигрывал оппонента по очкам, но в пятом раунде получил сильный удар в корпус и упал. Кулак Дюбуа угодил в район резинки шорт чемпиона: тот сигнализировал, что получил удар ниже пояса и получил почти пять минут на восстановление. До сих пор эксперты спорят, был ли этот удар действительно запрещённым, или Дюбуа попал в легитимную область. Как бы то ни было, Усику не засчитали нокдаун и дали время отлежаться, а в девятом раунде он победил нокаутом.

Теперь Дюбуа получил отличный шанс доказать, что судьи в тот раз серьёзно ошиблись. Британец с того боя показал серьёзный прогресс: он и сейчас находится в очень юном для тяжеловеса возрасте — Даниэлю только 27 лет. А вот Усику уже 38 лет: для королевского дивизиона это вроде бы не критично, однако стиль Александра подразумевает огромное количество скоростной работы. А скорость, как известно, уходит от боксёра первой. 19 июля мы увидим, кто больше достоин звания абсолютного чемпиона мира по боксу. Будет интересно!