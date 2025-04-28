Сауль Альварес – Уильям Скалл: опасный кубинец жаждет снять пояса с Канело. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
3 мая промоушен Riyadh Season проведёт очередной боксёрский вечер в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Его главным событием станет титульный бой. После паузы в ринг возвращается суперзвёздный мексиканец Сауль Альварес. Канело обладает поясами WBC, WBA и WBO во втором среднем весе. Его соперником станет небитый кубинец Уильям Скалл. Претендент горит желанием огорчить именитого оппонента.
А в соглавном событии вечера выступит Хайме Мунгия. Мексиканец проведёт реванш с французом Бруно Сурасом. Первый поединок этих боксёров прошёл в декабре 2024 года. И тогда представитель Европы победил нокаутом в шестом раунде. Теперь мексиканец попытается отомстить.
😥 Канело: надеюсь, мне удастся провести реванш с Биволом. Должен показать, что лучше него
Обладатель титулов WBC, WBA и WBO во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес, более известный как Канело, заявил о желании провести реванш с чемпионом WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе россиянином Дмитрием Биволом.
«Надеюсь, у меня будет возможность провести реванш с Биволом. Бой с ним — единственный в полутяжёлом весе, на который я бы дал согласие. Просто хочу доказать себе, что после того поражения мне удалось сделать работу над ошибками. Сердце говорит мне: «Эй, ты должен показать, что являешься лучшим боксёром, чем он», — приводит слова Альвареса портал SecondsOut.
Где смотреть турнир с главным боем Сауль Альварес — Уильямс Скалл
Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои покажут на платформе DAZN. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
😱 Сауль Альварес назвал бой, который Теренс Кроуфорд должен был проиграть
Обладатель титулов WBC, WBA и WBO во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес назвал бой, который бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях, непобеждённый американец Теренс Кроуфорд должен был проиграть.
«Как по мне, он проиграл в бою с Мадримовым. Кроуфорд проиграл этот поединок, или же была ничья. Всё могло закончиться по-другому. Но он знает, почему существуют весовые категории», — приводит слова Альвареса портал talkSPORT.
Дата и время турнира с боем Альварес – Скалл
Турнир с главным боем Сауль Альварес — Уильямс Скалл состоится 3 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Он стартует в 17:00 по московскому времени. Главный поединок вечера начнётся не ранее 21:00 мск.
👑 Канело: был бы рад отомстить Мейвезеру
Обладатель титулов WBC, WBA и WBO во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес, более известный как Канело, заявил о желании провести реванш с 48-летним бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером-младшим.
«Да, конечно, я бы хотел снова сразиться с Мейвезером, был бы рад возможности отомстить ему. Мы оба знаем, что этого не произойдёт. Однако мне хотелось бы наконец-то решить вопрос с ним», — приводит слова Альвареса портал SecondsOut.
Полный кард турнира с главным боем Сауль Альварес — Уильямс Скалл
- Сауль Альварес (Мексика) — Уильямс Скалл (Куба);
- Хайме Мунгия (Мексика) – Бруно Сурас (Франция);
- Мартин Баколе (Демократическая Республика Конго) – Эфе Аджагба (Нигерия);
- Баду Джек (Швеция) – Райан Розицки (Канада);
- Брайан Леон (Куба) – Аарон Герреро (Мексика);
- Марко Верде (Мексика) – Мишель Полина (Мексика).