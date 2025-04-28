Сауль Альварес – Уильям Скалл: опасный кубинец жаждет снять пояса с Канело. LIVE

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3 мая промоушен Riyadh Season проведёт очередной боксёрский вечер в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Его главным событием станет титульный бой. После паузы в ринг возвращается суперзвёздный мексиканец Сауль Альварес. Канело обладает поясами WBC, WBA и WBO во втором среднем весе. Его соперником станет небитый кубинец Уильям Скалл. Претендент горит желанием огорчить именитого оппонента.

А в соглавном событии вечера выступит Хайме Мунгия. Мексиканец проведёт реванш с французом Бруно Сурасом. Первый поединок этих боксёров прошёл в декабре 2024 года. И тогда представитель Европы победил нокаутом в шестом раунде. Теперь мексиканец попытается отомстить.