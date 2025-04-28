Дюбуа — будущий доминатор супертяжёлого веса. Он только идёт к своему пику

19 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится масштабный вечер профессионального бокса. Всё внимание будет приковано к реваншу между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, которые проведут объединительный поединок за титул абсолютного чемпиона мира в «королевском» дивизионе.

Пожалуй, это самый логичный бой, который можно было организовать в супертяжах: кроме Дюбуа, у Усика особых соперников и не осталось. Фьюри ушёл на пенсию, Джошуа с Уайлдером близки к ней, а оппозиция уровня Джозефа Паркера и Агита Кабайела, при всём к ним уважении, – это не то, что могло бы заинтересовать украинца.

А вот бой с Дюбуа хорош по многим причинам. Прежде всего есть недосказанность после их первого поединка. Все прекрасно помнят то спорное попадание Дюбуа, после которого Усик изобразил удар в пах со стороны британца, но многие эксперты придерживаются мнения, что это был чистый нокаут по корпусу. Нужно ещё сказать, что Даниэль прибавляет от боя к бою: его прогресс с момента первого поединка с Усиком очевиден.

Многие неспроста называют британца будущей суперзвездой «королевского» дивизиона. Дюбуа всего 27 лет, что для супертяжёлого веса детский возраст, но он уже владеет титулом чемпиона мира и претендует на звание абсолютного чемпиона. Если посмотреть на рейтинги, то на вершине сейчас, помимо Дюбуа, только пенсионеры и сбитые лётчики. Да, есть, например, Мозес Итаума, который тоже демонстрирует большой прогресс, однако он пока слишком юн и не проходил проверку серьёзными боями.

А Дюбуа к своим 27 годам уже успел не только побывать в карде крупнейших турниров, но и дать конкурентный бой тому же Усику, а также финишировать Филипа Хрговича и Энтони Джошуа, последнего и вовсе переехав за пять раундов.

Бой Дюбуа — Джошуа Фото: Richard Pelham/Getty Images

Конечно, первое, о чём нужно сказать, когда говоришь о преимуществах британца – это невероятная сила. Даниэль отлично сложен физически – настоящая гора мышц, напоминающая пикового Майка Тайсона. И, соответственно, динамит в руках у этого парня нешуточный. Помимо этого, Дюбуа достаточно взрывной парень, что, опять же, отдалённо напоминает стиль Железного Майка. Только, в отличие от того же Тайсона, Даниэль не сильно уступает в габаритах ведущим тяжеловесам мира. 196 см роста и 198 см размаха рук – идеальные показатели для того, чтобы конкурировать даже с долговязыми тяжеловесами.

Если на ранних стадиях карьеры Даниэля можно было отнести в категорию классических панчеров, которые не особо задумываются о плане на бой, а просто выходят сносить соперника за счёт силы, то сейчас британец заметно добавил в боксёрском интеллекте. В поединке с Усиком, например, Дюбуа совершенно правильно разобрал слабые места украинца и много целил именно по корпусу. Причём делал это скрыто – прятал удары по корпусу за мощными атаками в голову, от которых Александр был вынужден перекрываться, оголяя печень. В бою с Джошуа Дюбуа затаскивал соотечественника в размены, в которых чувствовал своё превосходство в физической мощи, и в итоге «потушил» Эй Джея, побежавшего на него после одного из попаданий. Дюбуа начинает грамотно использовать свои сильные стороны и скрывать недостатки, хотя и они иногда проявляются.

Есть вопросы к функциональной подготовке Дюбуа, потому что в разных поединках он проявляет себя в этом компоненте по-разному. С Хрговичем, например, британец сумел прибавить во второй половине боя, с Усиком же, напротив, начал сдавать в поздних раундах, да и с Джошуа был не самым свежим. Это вполне можно объяснить мышечной массой Дюбуа, который порой напоминает бодибилдера, а не боксёра. Боксировать с такими мышцами тяжело, но именно эти мышцы помогают сносить соперников – почти все из 22 побед добыты нокаутом.

Если бы Дюбуа ещё и дышал, как тот же Усик, то был бы, наверное, идеальным тяжеловесом, но таких не бывает – у каждого свои недостатки. Тем не менее Даниэль уже большая звезда мирового бокса. У него есть все данные для того, чтобы доминировать в «королевском» дивизионе долгие годы. Даже если не получится взять реванш у Усика, то это ничего не изменит в раскладе сил. Украинец так или иначе в ближайшие годы отправится на пенсию, возможно, заскочив ещё и в крузервейт, а в супертяжёлом дивизионе Даниэль останется главным претендентом на следующий титул абсолютного чемпиона. Ну а победа над Усиком гарантирует Дюбуа по-настоящему всемирную славу уже к 27 годам.

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