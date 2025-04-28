Небитый кубинец вскроет проблемы Канело. Копия Бивола спустит мексиканца с небес

3 мая промоушен Riyadh Season проведёт очередной боксёрский вечер в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Его главным событием станет титульный бой. После паузы в ринг возвращается суперзвёздный мексиканец Сауль Альварес. Канело обладает поясами WBC, WBA и WBO во втором среднем весе. Его соперником станет небитый кубинец Уильям Скалл. Претендент горит желанием огорчить именитого оппонента. Стоит отметить, что Скалл действительно выглядит мощно. А ещё работает в стиле, который очень сильно напоминает Дмитрия Бивола. Поэтому Уильям вполне может стать тем человеком, который вскроет проблемы мексиканской суперзвезды.

Начать стоит с того, что сам Канело уже не тот, что был в пиковые годы. Да, мексиканец идёт на серии из пяти побед. Но разве кто-то в восторге от того, что происходит на протяжении последнего времени? Напротив, Сауля нещадно критикуют за выбор оппозиции и сами поединки. А ещё за этот отрезок Альварес ни разу не победил досрочно. Что выглядит довольно странно, если учитывать любовь Канело к мощным сериям ударов. А ещё все ждали финиша в противостоянии с Джермеллом Чарло. Однако и там точку поставило лишь единогласное судейское решение.

Скалл способен очень грамотно работать на очки. Лишь девять из 23 его побед были добыты досрочно. А последний нокаут Уильяма случился аж в 2021 году. После этого началась небольшая «засуха» в плане финишей. А последнем оппонентом на пути кубинца стал Владимир Шишкин. К сожалению, россиянин не смог завоевать вакантный титул по версии IBF. Возможно, и поединок с Канело стал бы продолжением карьеры Владимира. Но история не имеет сослагательного наклонения. Скалл мастерски отработал тот бой от начала и до конца, поэтому закономерно завоевал шанс сразиться с Альваресом. И теперь на кону стоит очень многое. Однако складывается ощущение, что ко всему этому Уильям неплохо готов.

Уильям Скалл Фото: Sarah Stier/Getty Images

Скалл старается действовать осторожно, не особенно раскрывается и рискует. И это очень напоминает стиль ведения боя Бивола. Дмитрий очень похоже контролирует ход поединка, любит доминировать. Уильям бьётся точно так же. Стоит отметить, что и антропометрически он очень похож на россиянина. Рост кубинца – 180 см, вес – 76 кг. У Бивола – 183 см и 80 кг. Таким образом, оба существенно превосходят Канело. И это сказывается на разнице в размахе рук. С Дмитрием для мексиканца это стало непреодолимой преградой. Теперь подобный трюк может провернуть Скалл. Альваресу будет непросто подобраться близко к оппоненту. А ведь он любит работать именно так.

Следующий момент – Уильям детально разобрал стиль оппонента. И сам признаётся, что работает по-российски. А против мексиканской манеры это самый рабочий вариант: «Мой стиль — это отличный стиль для боя с Канело. Сложно побеждать в боях против парней с российским стилем. Но у Канело мексиканский стиль. Это легче для меня. Однако я уважаю мексиканский стиль, потому что они наносят много ударов. Мне это нравится».

А теперь возникает закономерный вопрос. Сможет ли Канело в своём нынешнем состоянии избежать повторения истории с Биволом? Скалл продемонстрировал, что физически готов просто прекрасно. Уильям постоянно перемещается на канвасе, не застаивается. И гоняться за ним Альваресу может быть откровенно сложновато. Сейчас Сауль уже не в тех кондициях, чтобы все 12 раундов лупить оппонента, отрабатывая огромную дистанцию дополнительно на ногах. И Скалл может банально перебегать более возрастного оппонента.

Поединок с Уильямом станет для Канело отличной лакмусовой бумажкой. Неудобный стиль (копия Бивола) и ужасная антропометрия для данных мексиканца. Но если Альварес выдержит испытание, он многое докажет. Хотя бы то, что пока пороха хватает. А значит, действительно можно замахиваться на противостояния с Теренсом Кроуфордом и реванш с Дмитрием. А вот поражение заставит констатировать – карьера Сауля окончательно движется к логичному финишу.